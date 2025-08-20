Café com Leite vence Veneza e é campeão do Estadual Sub-20

Ação integra a “Operação Shamar” do Ministério da Justiça; suspeito de 45 anos foi detido após descumprir decisão judicial que protegia vítima de violência doméstica

A Polícia Civil do Acre cumpriu na manhã desta quarta-feira (20) um mandado de prisão contra um homem de 45 anos acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, sob comando do delegado Marcilio Laurentino, como parte da “Operação Shamar” – iniciativa nacional de combate à violência contra a mulher.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal local após o investigado violar repetidamente as medidas cautelares que determinavam seu afastamento da vítima. Diante do descumprimento, a magistrada determinou a prisão imediata. O homem foi localizado e preso pela equipe policial, sendo conduzido para audiência de custódia onde terá a legalidade de sua detenção avaliada.

O delegado Marcilio Laurentino destacou o empenho da operação: “Estamos empenhados em garantir a segurança das mulheres e o cumprimento das determinações judiciais. A Operação Shamar fortalece nossas ações de enfrentamento à violência doméstica”. A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública intensifica durante agosto as ações integradas de proteção à mulher em todo o país.

No Acre, a Polícia Civil tem registrado operações significativas no combate à violência doméstica, com prisões preventivas, fiscalização do cumprimento de medidas protetivas e atendimento especializado às vítimas. O caso em Rodrigues Alves exemplifica a atuação coordenada entre Judiciário e forças de segurança para coibir a reincidência neste tipo de crime.

