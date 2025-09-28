Café com Leite vence o PSC e vai disputar a Copa Norte

O Café com Leite/Porto Acre venceu o PSC por 3 a 1 neste sábado, 27, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da Seletiva. O triunfo coloca a equipe do interior na disputa da Copa Norte 2025, torneio programado entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.

Três equipes

Corinthians, Fluminense da Bahia e Café com Leite/Porto Acre irão representar o Acre na Copa Norte. A competição volta a ser disputada no Acre depois de 13 anos.

“Conseguimos fechar a nossa programação. As equipes terão um tempo de preparação e vamos torcer por grandes campanhas no torneio”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

