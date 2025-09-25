Café com Leite vai decidir vaga para disputa da Copa Norte

O Café com Leite/Porto Acre foi goleado pelo Preventório por 13 a 1 nesta quarta, 24, no ginásio do Sesc, mas mesmo com a derrota conseguiu terminar a fase de classificação da Seletiva para Copa Norte de Futsal na primeira colocação com 6 pontos e garantiu, de maneira direta, uma vaga na decisão.

Na outra partida da rodada, PSC e Lyon empataram por 5 a 5 e o resultado eliminou o Lyon da disputa.

Preventório x PSC

O PSC (2º) enfrenta o Preventório (3º) na sexta, 26, às 19 horas, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) e quem vencer vai enfrentar o Café com Leite/Porto Acre na decisão da Seletiva.

A final do torneio será disputada no sábado, 27, às 19 horas, no ginásio do Sesc, e o vencedor será o terceiro representante do Acre na Copa Norte 2025.

