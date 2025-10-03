Café com Leite marca faltando 5 segundos e garante acesso para a 1ª Divisão

A equipe do Café com Leite/Porto Acre derrotou a Assermurb, de virada, por 3 a 2 nesta quinta, 2, no ginásio Álvaro Dantas, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série B e o acesso para a 1ª Divisão em 2026.

Faltando 5 segundos

A Assermurb foi para o intervalo da partida vencendo por 2 a 0, mas na segunda etapa o Café com Leite conseguiu empatar e faltando 5 segundos conseguiu marcar o gol da virada.

O time do Porto de Acre sob o comando do técnico Cássio Cunha vem realizando grandes campanhas na base e, agora, chega à elite.

Café com Leite x Preventório

Café com Leite/Porto Acre e Preventório irão disputar o título do Estadual da Série B. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda definirá a data da decisão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários