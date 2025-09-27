Café com Leite e PSC decidem Seletiva da Copa Norte

Café com Leite/Porto Acre e PSC decidem neste sábado, 27, a partir das 20 horas, no ginásio do Sesc, a Seletiva. Quem vencer será o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal, competição programada entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.

Café com Leite é favorito

O Café com Leite entra em quadra como favorito para ser a terceira equipe acreana na disputa da Copa Norte. Na fase de classificação, a equipe de Porto Acre.

Sem vantagem

Café com Leite e PSC fazem um confronto sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a definição do classificado será na prorrogação ou nas penalidades.

