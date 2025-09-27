fbpx
Cotidiano

Café com Leite e PSC decidem Seletiva da Copa Norte

Publicado

21 minutos atrás

em

Fotos João Valente: O ala Paulo Vitor quer a equipe de Porto Acre na Copa Norte

Café com Leite/Porto Acre e PSC decidem neste sábado, 27, a partir das 20 horas, no ginásio do Sesc, a Seletiva. Quem vencer será o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal, competição programada entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.

Café com Leite é favorito

O Café com Leite entra em quadra como favorito para ser a terceira equipe acreana na disputa da Copa Norte. Na fase de classificação, a equipe de Porto Acre.

Sem vantagem 

Café com Leite e PSC fazem um confronto sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a definição do classificado será na prorrogação ou nas penalidades.

Cotidiano

São Francisco vence o Andirá e assume vice-liderança do Estadual

Publicado

2 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: São Francisco garantiu uma vaga nas quartas do Estadual

O São Francisco derrotou o Andirá por 4 a 3 nesta sexta, 26, no Florestinha, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 16 pontos. O resultado classifica os Católicos para a fase de quartas de final do torneio. A derrota mantém o Andirá na 9ª colocação somando 4 pontos e fora da zona de classificação.

Na segunda

O Estadual Sub-17 terá sequência na segunda, 29, a partir das 15 horas, no Florestinha, com o confronto entre Assermurb x Vasco.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz 24 Pts

2º São Francisco 16 Pts

3º Sena Madureira 15 Pts

4º Galvez 13 Pts

5º Rio Branco 13 Pts

6º Vasco 10 Pts

7º Plácido de Castro 8 Pts

8º Assermurb 8 Pts

9º Andirá 4 Pts

10º Adesg 3 Pts

11º Independência 1 Pt

Cotidiano

Santinha vence e é líder grupo 6 do Campeonato Estadual

Publicado

5 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

 

Foto Sueli Rodrigues: Santinha venceu um jogo difícil e segue invicto

Duas partidas foram disputadas nesta sexta, 26, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. PSG derrotou o Bangu por 3 a 0 e o Santinha venceu o Recriança por 2 a 1. O PSG conquistou a primeira vitória e o Santinha é líder do grupo 6 com seis pontos.

Rodada dupla

A fase de classificação do Estadual Sub-15 terá dois jogos neste sábado, 27. A partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Independência e Vasco abrem a programação e na sequência o Acre Esporte enfrenta o Rei Artur.

Cotidiano

“Dever cumprindo”, diz Erick Rodrigues após a conquista do acesso

Publicado

7 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Foto Jhon Silva: Erick Rodrigues volta ao comando do Vasco no Estadual 2026

“Dever cumprindo”. Essa foi uma das primeiras frases ditas pelo técnico do São Francisco, Erick Rodrigues, após vitória diante do Andirá por 2 a 0 nessa quinta, 25, na Arena da Floresta. O resultado colocou o São Francisco na decisão do Estadual da 2ª Divisão e garantiu o retorno para 1ª Divisão em 2026.

“A diretoria do São Francisco acreditou no meu trabalho. Trouxe alguns atletas da minha confiança e meta foi alcançada com a equipe de volta à primeira divisão”, declarou o treinador.

Buscar o título

Segundo Erick Rodrigues, a meta, agora, é a conquista do título da 2ª Divisão.

“Consegui tirar o Independência da fila no ano passado na primeira divisão e agora vou tentar ser campeão da segunda divisão. As críticas existem, mas os resultados são a prova do trabalho”, declarou Erick Rodrigues.

Segue no Vasco

Erick Rodrigues afirmou seguir no Vasco no Campeonato Estadual de 2026.

“O trabalho no São Francisco foi excelente, mas tenho um contrato como gestor no Vasco. Existe muita fofoca com relação a minha permanência no clube, mas vou cumprir o acordado e a meta é conquistar o título”, afirmou o técnico.

