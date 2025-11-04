Café acreano estará em destaque durante a Semana Internacional do Café

19 produtores do Acre participam do evento com apoio do Sebrae e Seagri

De 5 a 7 de novembro, o Acre participa mais uma vez da Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Com o apoio do Sebrae, 19 produtores acreanos participam do evento e integram um estande dedicado à divulgação e valorização do café produzido no estado.

A participação acreana é fruto de um convênio firmado entre o Sebrae e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), que tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do café e ampliar a presença dos produtores no mercado nacional e internacional.

O espaço contará com degustações e apresentação dos grãos acreanos, reforçando a qualidade e o potencial do produto. Além disso, haverá espaços instagramáveis, que destacam a identidade amazônica com pinturas indígenas e experiências sensoriais.

A coordenadora de Negócios do Sebrae, Rina Suarez, destaca que o trabalho desenvolvido junto aos produtores tem transformado a cafeicultura acreana. “Cada avanço em qualidade, capacitação e visibilidade representa um passo importante para consolidar o nosso café como um produto competitivo, com identidade e reconhecimento. Participar da SIC é mais do que uma vitrine, é uma conquista coletiva de quem acredita no potencial do nosso estado”, ressalta.

Com o tema “Café em transformação – Inovação, sustentabilidade e oferta do mercado global”, a SIC deve receber cerca de 25 mil pessoas, sendo o principal ponto de encontro para profissionais que impulsionam a cafeicultura brasileira e mundial. A programação contará com workshops, palestras, competições de qualidade e rodadas de negócios.

Para conhecer ou saber mais sobre as ações do Sebrae, acesse o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.

