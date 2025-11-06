Café 3 Corações anuncia patrocínio à 4ª edição do Qualicafé durante encontro com governador Gladson Camelí

A Semana Internacional do Café (SIC) tem se consolidado como um importante espaço para o fortalecimento de parcerias em prol da cafeicultura acreana. Nesta quinta-feira, 6, durante a visita do governador Gladson Camelí ao estande dos Robustas Amazônicos, o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, anunciou o interesse da empresa em se tornar patrocinadora oficial da 4ª edição do concurso Qualicafé.

O Qualicafé é uma iniciativa do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). O projeto tem como objetivo celebrar a qualidade e impulsionar o fortalecimento da cafeicultura acreana.

“Faço questão de recebê-lo pessoalmente lá no Acre. Não é mais segredo para ninguém que nosso café é de qualidade e precisamos mostrá-lo para o mundo. Então, todo apoio é muito bem-vindo. Desde já, agradeço o interesse em contribuir e fico feliz em saber que grandes empresários do ramo acreditam no potencial da nossa produção cafeeira”, destacou o governador.

O interesse do Grupo 3corações em apoiar o Qualicafé representa um novo capítulo para a competição. Considerada uma das marcas mais prestigiadas do país, a empresa contribui diretamente para ampliar o alcance do evento e fortalecer sua relevância no cenário nacional da cafeicultura.

Segundo Pedro Lima, é fundamental investir na produção cafeeira da Amazônia, que além de apresentar elevada qualidade, está alinhada aos pilares da sustentabilidade.

“Nós ainda iremos detalhar tudo isso. Eu entendo que o café e a cultura no Norte são duas riquezas espetaculares. Esse retorno da Amazônia ao café é algo maravilhoso. A expectativa para 2026 é de mais de 3 milhões de sacas. Portanto, é um momento muito especial para a região, tanto pela qualidade quanto pelo profissionalismo envolvidos”, disse o empresário.

A aproximação também reforça que o Acre vem se consolidando como um importante polo produtor de café de qualidade. Com investimentos contínuos e a dedicação das famílias produtoras, o estado tem apresentado resultados cada vez mais expressivos.

“Acredito muito no potencial do Acre. Há uma grande oportunidade de crescimento e há espaço para isso. Já existem áreas prontas, que não vão gerar nenhum impacto na floresta. A preservação está garantida. Estou comprometido com o governador em fazer uma visita em março”, completou.

