Café 3 Corações anuncia patrocínio à 4ª edição do Qualicafé durante encontro com governador Gladson Camelí
A Semana Internacional do Café (SIC) tem se consolidado como um importante espaço para o fortalecimento de parcerias em prol da cafeicultura acreana. Nesta quinta-feira, 6, durante a visita do governador Gladson Camelí ao estande dos Robustas Amazônicos, o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, anunciou o interesse da empresa em se tornar patrocinadora oficial da 4ª edição do concurso Qualicafé.
O Qualicafé é uma iniciativa do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). O projeto tem como objetivo celebrar a qualidade e impulsionar o fortalecimento da cafeicultura acreana.
“Faço questão de recebê-lo pessoalmente lá no Acre. Não é mais segredo para ninguém que nosso café é de qualidade e precisamos mostrá-lo para o mundo. Então, todo apoio é muito bem-vindo. Desde já, agradeço o interesse em contribuir e fico feliz em saber que grandes empresários do ramo acreditam no potencial da nossa produção cafeeira”, destacou o governador.
O interesse do Grupo 3corações em apoiar o Qualicafé representa um novo capítulo para a competição. Considerada uma das marcas mais prestigiadas do país, a empresa contribui diretamente para ampliar o alcance do evento e fortalecer sua relevância no cenário nacional da cafeicultura.
Segundo Pedro Lima, é fundamental investir na produção cafeeira da Amazônia, que além de apresentar elevada qualidade, está alinhada aos pilares da sustentabilidade.
“Nós ainda iremos detalhar tudo isso. Eu entendo que o café e a cultura no Norte são duas riquezas espetaculares. Esse retorno da Amazônia ao café é algo maravilhoso. A expectativa para 2026 é de mais de 3 milhões de sacas. Portanto, é um momento muito especial para a região, tanto pela qualidade quanto pelo profissionalismo envolvidos”, disse o empresário.
A aproximação também reforça que o Acre vem se consolidando como um importante polo produtor de café de qualidade. Com investimentos contínuos e a dedicação das famílias produtoras, o estado tem apresentado resultados cada vez mais expressivos.
“Acredito muito no potencial do Acre. Há uma grande oportunidade de crescimento e há espaço para isso. Já existem áreas prontas, que não vão gerar nenhum impacto na floresta. A preservação está garantida. Estou comprometido com o governador em fazer uma visita em março”, completou.
Escola Sesc abre processo seletivo com vagas para ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis no site www.sescacre.com.br
A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
As inscrições acontecem a partir de 10 de novembro e encerram no dia 17 de novembro de 2025 e a seleção será feita pela modalidade sorteio.
Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:
1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva. 4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva e 5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.
Inscrição
Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ler o edital e comparecer à escola Sesc, localizada na Rua Lauro Julião, nº 24 – Bairro Jardim Manoel Julião, Rio Branco-Acre, no período das 7h às 11h e 13h às 17h.
Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, e ser dependente de comerciário e estar com a credencial (carteira) Sesc atualizada.
O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais. Confira os editais completos no site www.sescacre.com.br
Vereadores de Rio Branco se reúnem para debater vetos da LDO de 2026
Logo após a saída do prefeito em exercício, Alysson Bestene, os vereadores se reuniram a portas fechadas na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 6, para discutir o Projeto de Lei que atualiza o marco regulatório do transporte coletivo em Rio Branco, com o objetivo de permitir que a licitação do sistema seja aberta à ampla concorrência.
Além disso, informações de bastidores indicam que, na próxima semana, os parlamentares devem colocar em votação os vetos da Prefeitura à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Somente após essa etapa, os vereadores devem apreciar o Plano Plurianual (PPA), o Plano Diretor e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Suspeito de matar homem em situação de rua é preso com a faca do crime em Rio Branco
Autor foi localizado próximo ao local do homicídio e confessou a execução, segundo a Polícia Civil
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (6), Angelo da Silva Ribeiro, 46 anos, conhecido como “Testa”, apontado como autor do assassinato de Madson José de Souza, homem em situação de rua.
O crime ocorreu na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, região popularmente conhecida como Papoco, em Rio Branco. A vítima foi morta com um golpe de faca na jugular.
De acordo com a Polícia Civil, Angelo foi localizado nas proximidades do local do homicídio, ainda portando a faca utilizada no crime. A prisão foi resultado de um trabalho de levantamento de informações realizado pelos agentes da especializada.
Segundo as investigações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre suspeito e vítima após ingerirem bebida alcoólica.
Ao ser preso, o acusado confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A DHPP segue apurando as circunstâncias completas do caso.
