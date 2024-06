Cadela é resgatada por bombeiros dentro de casa em chamas em Cruzeiro do sul

Cruzmaltino aplicou 4 a 1 no São Paulo e contou com os jovens da base Estrella e Leandrinho, além de assistência de JP

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e com autoridade. Aplicou 4 a 1 no São Paulo e contou com os jovens da base Estrella e Leandrinho, além de assistência de JP. David fechou o placar após uma partida muito criticada do atacante. Com a goleada, o Vasco deixou a zona do rebaixamento.

O primeiro tempo começou com muita animação dos jogadores vascaínos, mas que se confundia com afobação. Inclusive, quem abriu o placar foi o São Paulo. André Silva achou um cabeceio no ângulo e não deu chances ao goleiro Léo Jardim. O Vasco reagiu e em confusão no ataque, o zagueiro Alan Franco marcou contra. Logo depois, Guilherme Estrella, de 19 anos, estreante da noite como titular, escapou sozinho e marcou um golaço, provando que a estrela não é só no nome.

Na etapa final, o Vasco se retrancou e deixou o São Paulo chegar, buscando o contra-ataque para a matar a partida. Depois que Lucas Piton se lesionou, Leandrinho, também de 19 anos, entrou. Mal sabiam os vascaínos que o jovem da base seria o autor do gol que tranquilizou a torcida, em chutaço indefensável para o goleiro Jandrei. Ainda teve tempo do gol de David após jogada de JP, fechando o placar e garantindo a vitória.

Com o resultado, o Vasco chega aos 10 pontos, na 15º colocação e só pode ser ultrapassado pelo Vitória. Ou seja, o Gigante da Colina não volta para a zona do rebaixamento nesta rodada.

A próxima partida do Vasco é na quarta-feira (26), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

