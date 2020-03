Por

Por onde anda Marcus Alexandre? Em tempos de dificuldades que a cidade enfrentava ele sempre era visto de um lado para o outro tentando ajudar os mais prejudicados. Ontem, no mercado, uma feirante comentava sobre o ex-prefeito Marcus Alexandre, do PT. Dizia que uma de suas principais características era estar presente na vida das pessoas nas tragédias, principalmente nas duas grandes alagações que atingiriam Rio Branco. “O Marcus estava na linha de frente ajudando, socorrendo, fazendo de tudo para aliviar o nosso sofrimento”. Afirmou, também, que ele colocava a equipe em um ritmo de trabalho acelerado sempre com muita boa vontade e disposição em ajudar.

Entre a venda de um cheiro verde, uma palma de banana prata, jambu e tucupi lamentava o fato de ele não ser mais o prefeito. “Mas eu falei pro Marcus, aqui nessa banca, no mesmo lugar que o senhor está, que ele não deveria deixar a prefeitura para ser candidato. Deixasse o PT se lascar sozinho pra lá”, desabafou, lamentando o fato dele responder que teria que fazer esse sacrifício. “Se ele fosse o prefeito estaria aqui, às cinco da manhã, nos ajudando, pé no chão, junto com o governador Gladson Cameli contra esse tal corona vírus”. Ao finalizar a conversa destacou o trabalho do ex-secretário Jorge Fadel na Secretaria de Agricultura do município. “O Fadel sabe da nossa luta, sabe onde o nosso sapato aperta, pena quando ele foi demitido”.

____________

“A voz da consciência e da honra é bem fraca quando as tripas gritam”.

(Denis Diderot)

. Em uma eleição polarizada como se prevê a de Brasiléia qualquer candidato que atravessar no meio é esmagado pelo voto útil;

. É o caso do empresário Manoel Prete (PSDB) se realmente a ex-prefeita Leila for disputar a eleição, o que ainda é uma incógnita.

. Ao que parece, os ventos do bom senso sopram por lá!

. O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, será mesmo candidato pelo PSDB; martelo batido, ponta virada.

. Rodrigo, que é médico, pegou uma gripe comum, mas se isolou seguindo as orientações da coordenação do combate a Pandemia do corona vírus.

. Rodrigo não cedeu aos encantos do PT e PCdoB para quebrar o compromisso com os tucanos que haviam lhe procurado bem antes.

. Em Senador Guiomard, Branca Menezes também continua firme no ninho tucano; será a candidata a prefeita do PSDB na cidade.

. Sena Madureira o tempo tá fechado para pouso e decolagem; o acordo para que a oposição se unisse contra o prefeito Mazinho Serafim foi para as capoeiras.

. Em Epitaciolândia o delegado Sérgio Lopes tem todas as chances de ser o próximo prefeito da cidade; os números não mentem.

. A rejeição do Alcalde (Prefeito), é altíssima, fora da órbita da terra até.

. O governo federa vai num rumo e o presidente Jair Bolsonaro vai para outro; tipo uma pessoa desconjuntada andando.

. Nessas horas, bom mesmo é ter uma chácara!

. Acabou o roubo de carros, a violência cedeu ao corona;

. Da Bolívia para cá não passa nem brisa!

. É a crise do pó!

. O corona é invisível ao olho humano, mas está derrubando tudo!

. Fiquem em casa, bom dia!

Comentários