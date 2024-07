Cachorro policial ajuda a encontrar família de menino autista perdido; farejou!

Buenos Aires, Madrid, Lisboa, Medellín, Cali, Rio de Janeiro e Montevido são algumas das cidades onde se reuniram para exigir a liberdade no seu país

Com o passar das horas, crescem as expectativas na diáspora venezuelana em relação aos resultados das eleições deste domingo, nas quais a oposição pretende acabar com 25 anos de ditadura chavista. Milhares de cidadãos reuniram-se em diferentes cidades do mundo para votar, os que podiam, e para acompanhar de perto o desenrolar da época aqueles que, por impedimento do regime, não puderam votar.

Venezuelanos residentes na Argentina foram neste domingo à embaixada de seu país em Buenos Aires para votar nas eleições que decidirão o rumo da Venezuela durante o próximo mandato de seis anos, sob um clima de alegria apesar de apenas 1,5% dos residentes terem recebido o autorização.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela concedeu a possibilidade de voto apenas a 2.638 pessoas dos 220 mil residentes na Argentina.

Esta situação se repete em todo o mundo onde a Venezuela tem embaixadas, segundo o ativista e vice-presidente para o Cone Sul do partido de oposição Primero Justicia, Charbel Najm , que indicou que cerca de 5 milhões de migrantes foram impedidos de votar .

“Colocaram muitos obstáculos, muitas exigências completamente fora da lei, como ter que apresentar um passaporte válido ou ter residência permanente no país de acolhimento. Isto significou que 25% da população venezuelana foi excluída do processo eleitoral”, informou Najm em comunicado.

Apesar desta situação, dezenas de pessoas se aproximaram da embaixada no bairro de Buenos Aires, em Palermo, para dar apoio aos inscritos para votar, vestindo e agitando bandeiras com as cores da Venezuela, enquanto cantavam o seu hino nacional: “Gloria al Bravo Town”. .

As eleições começaram às 18h locais (9h de Brasília) na embaixada de Buenos Aires, que amanheceu cercada e com acompanhamento policial, e seguirão até o encerramento da votação, às 18h locais (21h). 00h (horário de Brasília).

Além de Maduro, que aspira ao terceiro mandato consecutivo de seis anos, o principal candidato da oposição é o representante da Mesa Redonda da Unidade Democrática (MUD) e ex-embaixador na Argélia e na Argentina, Edmundo González Urrutia , que conta com o apoio da oposição -Líder chavista María Corina Machado.

A poucos metros das urnas, a diáspora venezuelana montou uma feira de migrantes para compartilhar o dia da votação através de barracas, gastronomia e artesanato típico da região, que foi organizada pelo prefeito de Buenos Aires, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a ONG Aliança pela Venezuela.

“É para redescobrir as nossas tradições e dizer que estamos presentes neste dia histórico, e para ouvir a voz da diáspora que tentaram silenciar ao excluir milhões de migrantes”, acrescentou Najm no comunicado.

Vários milhares de venezuelanos reuniram-se este domingo em Madrid e noutras cidades espanholas para exigir liberdade para o seu país. Convocado pela oposição venezuelana, ocorreu sem incidentes na emblemática Plaza de Colón, em Madrid.

En un ambiente festivo, los manifestantes, que portaban banderas, gorras y camisetas con los colores de la bandera venezolana, han lanzado consignas como “Venezuela, libertad”, “nos vemos en casa” o “maldito sea el soldado que apunte su arma contra o povo”.

O evento contou com a presença, entre outros políticos espanhóis, de Miguel Ángel Tellado , porta-voz parlamentar do conservador Partido Popular, que sublinhou que existe uma “maré humana de venezuelanos que querem mudanças”.

Quase 25 mil venezuelanos foram hoje registados para votar em diferentes assembleias de voto de várias cidades espanholas, num dia que decorreu com total normalidade, como explicou à EFE Antonio Ledezma , antigo presidente da Câmara de Caracas e porta-voz da oposição em Espanha .

Das mais de 400 mil pessoas nascidas na Venezuela e maiores de idade que residem em Espanha, apenas 24.770 conseguiram registar-se devido a obstáculos burocráticos.

Entre eles o próprio Ledezma, que hoje se deslocou ao centro de votação de Madrid para apoiar os seus compatriotas sabendo que não poderia votar porque não conseguiu registar-se por não ter passaporte válido.

Várias centenas de venezuelanos votaram este domingo na sua embaixada em Roma , num clima de esperança expresso por muitos deles face às expectativas de que estas eleições presidenciais representarão uma mudança política após 25 anos de chavismo.

“Espero que as pessoas votem com consciência e que não se esqueçam que é através do voto que poderemos ter um novo governo”, disse Güensio Lobato , um veterano operário da construção civil que há 5 anos se viu forçado a emigrar mais de 8.000 quilômetros da Venezuela em busca de emprego.

Dezenas de venezuelanos também se reuniram este domingo em Lisboa para defender a mudança política no seu país e denunciar que grande parte deles não conseguiu exercer o direito de voto nas eleições presidenciais.

O comício, convocado ao final da tarde e quando já estavam encerradas as urnas nos consulados da Venezuela em Portugal, realizou-se na Praça dos Restauradores.

“O objetivo é mostrar à sociedade portuguesa o que se passa na Venezuela”, explicou à EFE o promotor da iniciativa, Fernando de Oliveira , que vive em Portugal há mais de quatro anos e considerou que têm agora a “grande oportunidade”. acabar com o chavismo.”

Defendeu que o processo eleitoral dos venezuelanos que vivem fora do país é “falho” e que o regime de Maduro “fez todo o possível” para que os emigrantes não pudessem registar-se no censo.

Os problemas para conseguir votar foram uma das queixas levantadas no comício de Lisboa. “Mais de 4 milhões de venezuelanos estão impedidos de votar em 28 de junho”, dizia um cartaz.

José Alfredo , que saiu da Venezuela há 17 anos e se instalou em Portugal em 2023, é outro dos que não conseguiu ir às urnas: “Tem sido impossível trazer os papéis ou cumprir os requisitos para poder votar”, disse. EFE.

Quer uma mudança para que a juventude de hoje possa viver o que a sua geração não pôde, disse, e garantiu que sente apoio entre os portugueses para a causa.

“Na Venezuela tem havido uma diáspora portuguesa muito grande”, lembrou. Estima-se que vivam no país americano cerca de um milhão de portugueses ou lusodescendentes.

Os pais de María Silva, originários do arquipélago da Madeira, foram dois dos portugueses que emigraram para a Venezuela.

Mas decidiu mudar-se para Portugal há 7 anos, disse à EFE . “A situação na Venezuela me forçou. A insegurança, o medo, as condições não foram cumpridas ”, explicou María Silva, que também não votou e pede “liberdade” para a Venezuela.

Em solo português, apenas cerca de 1.600 pessoas tinham direito de voto nos consulados de Lisboa e Funchal (Madeira), apesar de existirem perto de 10 mil venezuelanos residentes no país, segundo dados oficiais.

Com 416 inscritos dos 33 mil que residem no país, já são 116 venezuelanos que puderam votar no Uruguai “salvos” da derrota de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais deste domingo e de uma transição que “tem já começou”.

Depois de uma longa espera desde o início da manhã, ao se reunirem na Embaixada da Venezuela no Uruguai às 5h, horário local (8h GMT), os venezuelanos residentes no Uruguai que conseguiram se registrar para votar nas eleições presidenciais do país começaram a fazê-lo. às 7h25, horário local (10h25 GMT).

A afirmação foi feita em diálogo com a EFE pelo chefe do grupo de Comando com a Venezuela no Uruguai, Gustavo Becerra, que destacou que o processo começou com uma hora de atraso porque havia um membro da mesa de votação que não havia chegado.

“Pelas estimativas de quantos acreditaríamos (quem poderá votar), se estivermos mais ou menos nesta margem, acredito que poderíamos ser um pouco mais de 200 pessoas que poderiam exercer o direito (de votar), ” ele garantiu.

En tanto, la sede diplomática del país caribeño en el casco histórico montevideano amaneció vallada y con oficiales de Policía apostados en la puerta, Becerra indicó que su grupo está haciendo un llamado a toda la comunidad venezolana que pueda hacerlo a ejercer su voto en el país suramericano. Por otro lado, indicó que se convocó para la tarde una caminata acompañada de una caravana de vehículos desde la céntrica Plaza Eduardo Fabini hasta la Plaza Independencia, ubicada frente a la sede de Gobierno de Uruguay en la capital para alzar la voz “por a liberdade”.

”Na Plaza Independencia vamos ficar e vamos fazer um encontro cultural de música venezuelana, vão ter alguns amigos políticos uruguaios que vão nos acompanhar e a ideia é que todos os venezuelanos e os que comparecerem, Uruguaios, venezuelanos, cubanos, levantem a voz pela liberdade da Venezuela”, destacou.

Dois cidadãos venezuelanos, com os rostos pintados com a bandeira venezuelana, seguram uma faixa contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro durante um protesto em apoio à oposição venezuelana na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, em 28 de julho de 2024.

No Brasil, os venezuelanos saíram às ruas em 34 cidades, incluindo as principais capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, Boa Vista, Curitiba e Florianápolis.

Os maiores protestos ocorreram em São Paulo, onde se reuniram em frente à estátua do herói venezuelano Francisco Miranda, na icônica Avenida Paulista, carregando bandeiras e faixas do país pedindo democracia e liberdade.

Mais do que um protesto, parecia uma festa gigantesca com música e alegria por toda parte pelas chances de vitória de González.

“Voltaremos para casa” e “Venezuela Livre” foram as frases de maior destaque nos cartazes levados pelos venezuelanos, que também cantaram em coro o hino nacional e as canções de sua terra em meio à emoção e à esperança.

Também houve faixas de apoio a María Corina Machado, desqualificada para concorrer à presidência de seu país, mas que promove a candidatura de González.

