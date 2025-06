Cachorro é brutalmente agredido a golpes de terçado em zona rural de Sena Madureira

Vizinho atacou o animal após ele se aproximar de uma cadela no cio; imagens chocantes circulam nas redes sociais e geram revolta

Um caso de extrema violência contra um cachorro, aparentemente da raça pitbull, chocou moradores da zona rural de Sena Madureira no último domingo (15). O animal foi brutalmente agredido a golpes de terçado por um vizinho no km 38 do Ramal dos Tecados.

De acordo com relatos preliminares, o ataque ocorreu após o cachorro se aproximar de uma cadela no cio que estaria na propriedade do agressor. Irritado com a presença do animal, o homem reagiu com violência, desferindo múltiplos golpes que deixaram o cão com ferimentos profundos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as graves lesões causadas no animal, provocando indignação entre internautas e moradores da região, que exigem apuração do caso e punição ao responsável. A identidade do agressor ainda não foi oficialmente confirmada.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do cachorro ou se órgãos competentes, como a polícia ou entidades de proteção animal, já tomaram providências sobre o ocorrido. O caso continua repercutindo nas redes, com pedidos de justiça para o animal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários