Doguinho pulou de alegria e foi para perto da televisão para celebrar o primeiro gol do rubro-negro contra o arquirrival

Paulo Victor Soares

Um cachorrinho vem viralizando nas redes sociais por comemorar o momento mais celebrado no futebol: o gol. O doguinho flamenguista foi filmado por seu dono durante o jogo entre Flamengo x Vasco, nessa quinta-feira (4/2), pelo Campeonato Brasileiro.

No momento do gol de pênalti marcado por Gabigol, que abriu o placar para o rubro-negro na vitória por 2 x 0 sobre o arquirrival, o cachorro pula do sofá e corre para perto da televisão para celebrar o tento do camisa nove. Veja:

O vídeo foi publicado nas redes sociais dos cachorrinhos flamenguistas Floki e Fiona. Para acompanhar os doguinhos no Instagram, siga @pug_flokiefiona. Eles também estão no Tik Tok, no @flokiefiona. Os animais são seguidos por milhares de pessoas em ambas as redes sociais.

Para a felicidade dos cachorrinhos, o Flamengo venceu o Vasco e chegou a 64 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro e segue na caça ao líder Internacional.

Comentários