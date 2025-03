Caçador é atingido por disparo acidental de rifle no interior do Acre

Israel da Silva Lima, de 44 anos, sofreu golpes de ripa e foi deixado desacordado; vítima foi socorrida por um desconhecido e levada ao Pronto-Socorro com pneumotórax grave

O morador em situação de rua Israel da Silva Lima, de 44 anos, foi vítima de uma agressão brutal na noite deste domingo (16), na Rua Hidelbrando de Souza, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. Ele foi atacado por três homens, que o acusaram de furtar um estepe de veículo. Israel negou a acusação, mas os agressores o derrubaram com uma rasteira e passaram a golpeá-lo com ripas, socos e chutes, deixando-o desacordado.

A vítima sofreu um corte no supercílio esquerdo e diversos hematomas no abdômen, tórax e costas. Após recuperar a consciência, Israel caminhou com dificuldade até a rua principal do bairro, onde pediu ajuda a um homem. Ele foi levado de carro até as proximidades da Maternidade Bárbara Heliodora e, de lá, conseguiu chegar ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

No hospital, os médicos identificaram um pneumotórax grave, que precisou ser drenado. Israel segue em observação, e a equipe médica avalia a necessidade de uma cirurgia.

Apesar da gravidade do caso, a Polícia Militar não foi acionada, e a Polícia Civil provavelmente não investigará o ocorrido

