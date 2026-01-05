Geral
Buscas por menina de 2 anos desaparecida em acidente de barco em Tarauacá são encerradas após três dias
Emily Lorrany caiu no Rio Tarauacá após colisão de embarcações; mãe e irmão foram resgatados, mas corpo da criança não foi localizado. Polícia aguarda depoimento dos pais
As buscas pela pequena Emily Lorrany, de apenas 2 anos, desaparecida após uma colisão entre duas embarcações no Rio Tarauacá, no interior do Acre, foram encerradas no último dia 31. A criança caiu na água na última segunda-feira (29), junto com a mãe e o irmão de 6 anos — estes resgatados com vida.
Segundo o tenente Marcelo Monteiro, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Tarauacá, as operações de mergulho duraram três dias, mas não encontraram a menina. “Devido ao volume da massa corporal, é muito difícil uma criança de dois anos subir à superfície”, explicou. A família já foi comunicada sobre o fim das buscas.
O delegado José Ronério afirmou que aguarda os pais da criança na delegacia para registrar o desaparecimento e colher depoimentos. O caso segue sob investigação.
Geral
Onça-pintada ataca e mata cachorros em comunidade ribeirinha de Tabatinga em Sena Madureira
Moradores de Tabatinga, em Sena Madureira, relatam ao menos três ataques recentes e temem pela segurança; prática de caça foi suspensa por medo de novos encontros com o felino
Uma série de ataques de uma onça-pintada a cachorros tem gerado medo e preocupação entre os moradores da comunidade Tabatinga, localizada às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, no Acre. Segundo relatos enviados à redação do YacoNews, ao menos três cães foram mortos pelo animal nos últimos dias.
Os ataques levaram os ribeirinhos a evitar saídas para a mata, especialmente para atividades de caça, nas quais costumam levar os cães como companhia e auxílio.
“Já evitamos sair para caçar por receio de não retornarmos em segurança”, contou um morador.
Um vídeo obtido pela reportagem mostra os animais mortos, reforçando a gravidade da situação. A comunidade aguarda providências de órgãos ambientais ou de controle de fauna para evitar que o conflito se intensifique e possa envolver riscos diretos às pessoas.
Geral
Tiroteio em Acrelândia envolve policiais civil e militar após briga de casal
Disparos atingem viatura de PM durante desentendimento; ninguém ficou ferido, mas área foi isolada e ambos foram conduzidos à delegacia para investigação
Um tiroteio na manhã desta segunda-feira (5) mobilizou a Polícia Militar em Acrelândia, no interior do Acre, após moradores relatarem disparos de arma de fogo em uma residência na Avenida Brasil. No local, os policiais constataram que os tiros atingiram um veículo pertencente a um militar da PM.
A principal suspeita é de que os disparos tenham sido efetuados por uma policial civil, companheira do militar, durante um desentendimento doméstico. Não houve feridos. A área foi isolada para preservação de provas, e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para registro da ocorrência.
O caso será apurado em duas frentes: a Polícia Civil investiga crimes como ameaça, dano e violência doméstica, enquanto um Inquérito Policial Militar (IPM) deve ser aberto para analisar a conduta do PM envolvido.
Geral
Com salários de até R$ 4,7 mil, inscrições do concurso do Coren-AC estão abertas
O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) segue com as inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio, técnico e superior.
O certame oferece oportunidades para atuação em Rio Branco, com salários que podem chegar a R$ 4.750, além de benefícios. O Instituto Quadrix é responsável pelo certame.
Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no turno da tarde, na capital acreana. Os horários de abertura dos portões e início das provas ainda serão divulgados pela organizadora.
As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo: R$ 64 para funções de nível médio e técnico e R$ 70 para nível superior. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), membros de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea, desde que atendidos os critérios legais.
De acordo com o edital, todas as vagas possuem carga horária semanal de 40 horas. Para o nível médio, há oportunidade para Assistente Administrativo, com salário base de R$ 1.739,23, além de benefícios. No nível técnico, os cargos são de Técnico de Enfermagem, com remuneração de R$ 3.325, e Técnico em Tecnologia da Informação, com salário de R$ 1.739,23, ambos destinados à formação de cadastro de reserva.
Já no nível superior, estão disponíveis os cargos de Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 4.750, sendo que há vagas imediatas para enfermeiro e enfermeiro fiscal, além de cadastro de reserva para as demais funções.
Além da remuneração, os aprovados terão direito a vale-alimentação de R$ 650, vale-transporte e participação no plano de cargos e salários do Coren-AC. Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O concurso contará ainda com avaliação de títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), pretos e pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.
