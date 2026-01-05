Buscas por menina de 2 anos desaparecida em acidente de barco em Tarauacá são encerradas após três dias

Emily Lorrany caiu no Rio Tarauacá após colisão de embarcações; mãe e irmão foram resgatados, mas corpo da criança não foi localizado. Polícia aguarda depoimento dos pais

As buscas pela pequena Emily Lorrany, de apenas 2 anos, desaparecida após uma colisão entre duas embarcações no Rio Tarauacá, no interior do Acre, foram encerradas no último dia 31. A criança caiu na água na última segunda-feira (29), junto com a mãe e o irmão de 6 anos — estes resgatados com vida.

Segundo o tenente Marcelo Monteiro, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Tarauacá, as operações de mergulho duraram três dias, mas não encontraram a menina. “Devido ao volume da massa corporal, é muito difícil uma criança de dois anos subir à superfície”, explicou. A família já foi comunicada sobre o fim das buscas.

O delegado José Ronério afirmou que aguarda os pais da criança na delegacia para registrar o desaparecimento e colher depoimentos. O caso segue sob investigação.