Busca por jovem desaparecido no rio Tahuamanu, na comunidade Puríssima é encerrada sem sucesso após sete dias

Equipes de resgate enfrentaram condições adversas no rio, cheio de obstáculos, mas não localizaram o corpo de Jhunior Pesso, de 18 anos

Nesta segunda-feira (21), os socorristas do 5º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (5º BEPCIF) encerraram as buscas por Jhunior Pesso, 18 anos, desaparecido há sete dias no rio Tahuamanu, na comunidade Puríssima, a cerca de 120 km de Cobija, na Bolívia.

Diante da falta de resultados e das condições difíceis do rio, com grande quantidade de galhos e obstáculos, a equipe retirou-se da operação e retornou a Epitaciolândia sem conseguir localizar o corpo do jovem que desapareceu na noite da última segunda-feira, dia 14.

“Estamos tristes por não concluirmos a missão com sucesso”, disse o tenente Adacir Vivan, chefe da equipe de resgate. “Fizemos o possível, mas foi muito difícil devido aos obstáculos no rio”, completou. A família e as autoridades aguardam novas informações sobre o caso.

Destaques da operação:

Condições desafiadoras: O rio apresentava grande quantidade de galhos e obstáculos, dificultando o trabalho dos socorristas.

Resultado inconclusivo: Apesar dos esforços, o corpo do jovem não foi localizado.

Frustração da equipe: O tenente Adacir Vivan, líder da operação, expressou pesar pelo desfecho: “Fizemos o possível, mas as condições eram muito difíceis”.

Próximos passos:

Família aguarda posicionamento das autoridades bolivianas, responsáveis pelo caso, sobre possíveis novas buscas ou procedimentos.

Comunidade local segue mobilizada, mas sem perspectivas de retomada imediata das operações.

Jhunior desapareceu após se jogar no rio durante uma pescaria na madrugada do dia 14. A correnteza forte e a vegetação submersa tornaram as buscas particularmente complexas. O caso comoveu moradores da região de fronteira entre Acre (Brasil) e Pando (Bolívia).

As equipes do 5º BEPCIF, sediado em Epitaciolândia, já retornaram à base. A decisão de encerrar as buscas foi tomada em conjunto com as autoridades bolivianas, que acompanharam a operação.

