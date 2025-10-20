Acre
Bujari passa a contar com CEPs por logradouro e reforça agilidade nas entregas
Os Correios concluíram a implantação de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) por logradouro no município de Bujari, no Acre. A iniciativa tem como objetivo facilitar a localização de endereços, aumentar a eficiência nas entregas e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.
Desde o dia 15 de outubro, cada avenida, rua, praça e travessa de Bujari terá um CEP individual. Com isso, mais de 12 mil moradores passam a contar com códigos postais específicos para seus endereços, promovendo maior precisão na distribuição de correspondências e encomendas.
A medida integra o projeto de expansão da rede de distribuição dos Correios e reforça o compromisso da estatal com a universalização dos serviços postais, contribuindo para a cidadania e inclusão social.
A nova faixa de CEPs trará mais agilidade às entregas, reduzirá o número de objetos devolvidos e facilitará a realização de compras online pelos moradores da cidade.
Durante os primeiros seis meses, o CEP Geral continuará válido, permitindo que a população se adapte gradualmente à nova codificação.
Bujari é o primeiro município do Acre, além da capital Rio Branco, a adotar o modelo de cepeamento por logradouro. Os Correios já estão em diálogo com gestores dos demais municípios acreanos para ampliar a iniciativa, que visa facilitar o acesso a serviços essenciais e garantir entregas mais eficientes em todo o estado.
Homem é condenado a 46 anos de prisão por feminicídio de adolescente em Rio Branco
Leandro Rodrigues matou a ex-companheira de 16 anos por não aceitar o fim do relacionamento
O Tribunal do Júri de Rio Branco condenou Leandro da Silva Rodrigues a 46 anos e 8 meses de reclusão pelo feminicídio de sua ex-companheira, Geovana Souza Silva, de apenas 16 anos. A sentença foi proferida durante sessão realizada na capital, com atuação do promotor de Justiça Carlos Pescador, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Criminal.
O crime aconteceu na madrugada de 7 de dezembro de 2024, no bairro Areal, em Rio Branco. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPAC, o réu não aceitava o término do relacionamento, que havia durado cerca de cinco meses.
Na noite do crime, Leandro abordou a adolescente enquanto ela conversava com um conhecido e a chamou para conversar. Temendo uma reação violenta, Geovana levava uma pequena faca para se defender, mas o agressor tomou o objeto e o quebrou. Em seguida, utilizou outra faca para desferir pelo menos dois golpes contra a vítima, atingindo o peito e a clavícula.
O Conselho de Sentença reconheceu o crime como feminicídio qualificado, agravado por motivo torpe — a não aceitação do fim do relacionamento — e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
Com base na decisão dos jurados, o juiz presidente do Tribunal do Júri fixou a pena em 46 anos e 8 meses de prisão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Sesacre realiza capacitação sobre atendimento a casos de intoxicação por metanol
Capacitação busca padronizar protocolos e fortalecer resposta da rede de saúde no Acre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Diretoria de Gerenciamento de Unidades Próprias (DGUP), promove nesta segunda-feira, 20 de outubro, uma qualificação técnica voltada ao atendimento, notificação e manejo clínico de intoxicações exógenas causadas por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.
O encontro será realizado às 14h, no auditório do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e reunirá gerentes de unidades, diretores técnicos, médicos, responsáveis de laboratórios e equipes dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE).
A capacitação tem como objetivo fortalecer a rede assistencial e garantir uma resposta rápida, padronizada e eficazfrente a possíveis casos de intoxicação, em consonância com as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde e da própria Sesacre.
📍 Local: Auditório do Huerb
🕓 Horário: 14h
📅 Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
8º Batalhão da PM apreende 130 quilos de drogas em Sena Madureira entre janeiro e outubro de 2025
Operações na BR-364 e em comunidades rurais colocam ano entre os mais produtivos no combate ao tráfico na região; maior apreensão foi de 73 kg de maconha
O 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) divulgou balanço que demonstra o impacto das ações de combate ao tráfico de drogas na região de Sena Madureira: entre janeiro e outubro de 2025, foram apreendidos aproximadamente 130 quilos de entorpecentes, colocando este ano entre os mais produtivos da história da unidade.
Principais operações
- Julho/2025: 73 kg de maconha apreendidos no ramal da comunidade Nova Olinda (margens do rio Iaco)
- BR-364: Apreensões no trecho Sena Madureira-Rio Branco e Sena Madureira-Manoel Urbano
- Área urbana: Ações em bairros estratégicos da cidade
Posicionamento do comando
O capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, destacou:
“Com coragem, comprometimento e estratégia, nossos policiais têm atuado de forma incansável no combate ao tráfico de drogas. As apreensões representam a retirada de substâncias que alimentam a criminalidade e destroem famílias”
Os resultados refletem a intensificação do combate ao narcotráfico nas rotas do interior acreano, onde o 8º BPM tem atuado de forma estratégica para interceptar carregamentos que abastecem o comércio ilegal de drogas na região.
Os resultados representam um golpe significativo contra as rotas do tráfico na região, que utilizam tanto as vias terrestres quanto as áreas rurais e fluviais para o transporte de entorpecentes.
