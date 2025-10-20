Bujari passa a contar com CEPs por logradouro e reforça agilidade nas entregas

Os Correios concluíram a implantação de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) por logradouro no município de Bujari, no Acre. A iniciativa tem como objetivo facilitar a localização de endereços, aumentar a eficiência nas entregas e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.

Desde o dia 15 de outubro, cada avenida, rua, praça e travessa de Bujari terá um CEP individual. Com isso, mais de 12 mil moradores passam a contar com códigos postais específicos para seus endereços, promovendo maior precisão na distribuição de correspondências e encomendas.

A medida integra o projeto de expansão da rede de distribuição dos Correios e reforça o compromisso da estatal com a universalização dos serviços postais, contribuindo para a cidadania e inclusão social.

A nova faixa de CEPs trará mais agilidade às entregas, reduzirá o número de objetos devolvidos e facilitará a realização de compras online pelos moradores da cidade.

Durante os primeiros seis meses, o CEP Geral continuará válido, permitindo que a população se adapte gradualmente à nova codificação.

Bujari é o primeiro município do Acre, além da capital Rio Branco, a adotar o modelo de cepeamento por logradouro. Os Correios já estão em diálogo com gestores dos demais municípios acreanos para ampliar a iniciativa, que visa facilitar o acesso a serviços essenciais e garantir entregas mais eficientes em todo o estado.

