Bujari e Villa City quem será o último classificado na Série B

Bujari e Villa City decidem neste sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Villa City entra em quadra com a vantagem de jogar pelo empate e o Bujari terá a força da torcida para avançar.

Definir as datas

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, espera a definição dos confrontos para definir a data dos jogos.

“Teremos partidas eliminatórias e por isso vamos pensar com calma as datas dos jogos”, declarou Rafael do Vale.

