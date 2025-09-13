Bujari e Villa City quem será o último classificado na Série B

O sábado, 13, será de predomínio de sol e nuvens em grande parte da região Norte e Centro-Oeste, além de áreas da Bolívia e do Peru. No Acre, o tempo permanece quente e abafado, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva em pontos isolados, especialmente durante a tarde e à noite. Apesar da chance de instabilidade, a previsão indica baixa probabilidade de temporais intensos no estado.

De acordo com os meteorologistas, no leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o sol predomina ao longo do dia, mas não estão descartadas chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 45% no período da tarde e pode chegar a 95% no início da manhã. Os ventos devem ser fracos a calmos, soprando da direção sul, com variações de sudeste e sudoeste.

Já no centro e oeste do estado, que incluem as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo quente e sol entre nuvens. Há possibilidade de pancadas localizadas, mas com baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade do ar deve variar de 45% a 55% durante a tarde e alcançar até 100% no amanhecer.

As temperaturas seguem elevadas em todo o Acre. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 36°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem chegar a 37°C. Cidades como Tarauacá e Feijó devem registrar as temperaturas mais altas do estado, entre 36°C e 38°C. Já no Vale do Juruá, municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão mínimas de 23°C a 25°C e máximas mais amenas, variando entre 33°C e 35°C.

