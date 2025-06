Bujari celebra 33 anos de emancipação com festa popular e bolo gigante

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Após empate sem gols no tempo normal, o Verdão levou a melhor na prorrogação e avançou na competição.

Neste sábado (28), na Filadélfia-EUA, coube a Paulinho garantir a classificação Alviverde. Aos nove minutos do tempo extra, o atacante driblou a marcação botafoguense e marcou um belo gol para confirmar a vitória por 1 a 0.

Agora, o Palmeiras enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Benfica e Chelsea.

Jogo brigado

O primeiro tempo foi mais brigado do que jogado. Os sistemas defensivos de Palmeiras e Botafogo levaram vantagem e a partida ficou marcada pelas faltas e poucas chances.

O Verdão começou com mais posse de bola e chegou perto do gol aos nove minutos, quando Piquerez escapou pelo lado esquerdo e cruzou para Vitor Roque quase abrir o placar.

Depois disso, o Glorioso equilibrou a partida, mas não oferecia perigo ao goleiro Weverton.

As disputas de bola seguiram firmes e o árbitro François Letexier precisou mostrar três cartões. Alexander Barboza e Alex Telles foram punidos pelo lado do Botafogo, e Gustavo Gómez foi amarelado no Palmeiras.

Nos acréscimos, o volante Richard Ríos arriscou de fora da área e quase fez o primeiro do Verdão, na melhor chance dos palmeirenses na etapa inicial.

Palmeiras seguiu melhor

Assim como no início da partida, o Palmeiras começou o segundo tempo com mais posse de bola.

Logo no primeiro minuto, Estêvão finalizou de fora da área, obrigando o goleiro John a fazer uma boa defesa. Na sequência, a jovem revelação do Verdão até chegou a marcar, mas o lance foi invalidado por impedimento.

O time de Abel Ferreira continuou pressionando pelos lados do campo com Estêvão e Allan, criando as melhores oportunidades do jogo.

Aos 28 minutos, Maurício cabeceou e John fez mais uma grande defesa para salvar o Botafogo.

Mesmo com as entradas de Montoro e Joaquín Correa, o Glorioso tinha dificuldades para atacar e não ofereceu perigo ao adversário.

Na reta final, as equipes sentiram o calor da Filadélfia-EUA e o ritmo da partida diminuiu. Com isso, o tempo normal acabou sem gols e a decisão da vaga foi para a prorrogação.

Paulinho brilha na prorrogação

No tempo extra, John seguiu sendo o melhor em campo e contribuindo para manter o placar sem gols.

Aos seis minutos, Richard Ríos arriscou de fora da área e o goleiro botafoguense espalmou para fora.

Na sequência, o atacante Paulinho driblou Marlon Freitas e com a perna esquerda mandou a bola no canto esquerdo do arqueiro do Glorioso, que desta vez não conseguiu salvar.

Após o gol, o Botafogo tentou igualar o placar, mas esbarrava na falta de criatividade. O time de Renato Paiva chegou apenas em bolas aéreas e chutes de fora da área.

Aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, Gustavo Gómez se envolveu em confusão com Alexander Barboza, acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo com a desvantagem numérica, a defesa do Palmeiras conseguiu segurar a pressão final dos botafoguenses e garantiu a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes.

