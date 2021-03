As chuvas que ocorreram praticamente durante todo o dia deste domingo, dia 21, faz com que uma bueira localizada no km 28, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, não suportassem o volume das águas e rompesse a estrada, isolando as cidades da fronteira.

Equipes do Dnit, Corpo de Bombeiros, se deslocaram até o local para isolar o local dos curiosos, uma vez que existe rachaduras nas margens e podem ocorrer outros desbarrancamentos a qualquer momento, devido a força das águas.

Com esse rompimento, as cidades de Brasiléia, Epitaciolândia, Cobija (Bolívia), consequentemente Assis Brasil, ficam quase que isolados. Foi informado que existe um desvio por um ramal no km 21, saindo no km 32, mas é de difícil trafegabilidade e aumenta bastante a viagem.

Segundo foi informado pela equipe do Dnit que chegou no local e realizou o isolamento, os trabalhos de recuperação para dar trafegabilidade irão começar o mais rápido possível nos próximos dias.

Mais informações a qualquer momento.

