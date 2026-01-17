Bruno Santos é mais um reforço para defesa do Independência

O zagueiro Bruno Santos, 23, desembarcou em Rio Branco na última quinta, 15, e é mais um reforço do Independência para a disputa da temporada de 2026. O atleta tem passagens pelo futebol da Espanha e dos Emirados Árabes.

“Estavam jogando nos Emirados Árabes e na volta ao Brasil acertei com o Independência. Existiu um contato na última temporada e, agora, ocorreu o acerto”, declarou Bruno Santos.

Era monitorado

Seguindo o técnico Ivan Mazzuia, Bruno Santos vinha sendo monitorado desde 2025.

“As informações do Bruno Santos são muito boas e ganhamos um atleta de nível”, afirmou o treinador.

Volta ao trabalho

Depois do empate por 2 a 2 com o Santa Cruz na estreia do Estadual, o elenco do Independência voltou aos treinamentos neste sábado, no Marinho Monte. O próximo compromisso do Tricolor será contra o São Francisco no sábado, 24, na Arena da Floresta.

