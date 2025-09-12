Bruninho passa por cirurgia de quatro horas em Porto Alegre

Durou quatro horas o procedimento cirúrgico de Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul, no Acre, e teve um marca-passo implantado no cérebro nesta sexta-feira, 12, no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A cirurgia teve início às 9h15 e foi concluída às 13h15, no horário de Brasília. Dois elétrodos cerebrais foram implantados no núcleo do tálamo cerebral de Bruno e vão ser ligados, possivelmente, neste sábado (13). O marca-passo cerebral – DBS vai conter as convulsões que o menino tem diariamente.

“Ele vai ficar na UTI até amanhã à tarde, possivelmente. Ainda não tem previsão de alta”, contou Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruninho.

A equipe foi composta por 12 profissionais, incluindo os médicos cirurgiões Paulo Franceschini, Helio Alencar, Arthur Pereira Filho, Nelson Pereira Filho, Gustavo de Davi, Alessandro Machado, anestesistas, enfermeiros e técnicos.

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, mora com os pais e um irmão, e é portador de uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, tem o espectro autista severo e também epilepsia incontrolável, que provoca crises e convulsões diárias. O implante deverá resolver as crises epiléticas.

O custo do procedimento — mais de R$ 400.000,00, é bancado pelo plano de saúde (após decisão judicial), pelo cantor Gusttavo Lima e por uma vaquinha que mobilizou Cruzeiro do Sul.

