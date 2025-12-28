Brasil
Brigitte Bardot inspirou hino tropicalista de Caetano Veloso. Relembre
A icônica Brigitte Bardot, estrela do cinema que morreu aos 91 anos neste domingo (28/12), marcou não só a cultura francesa, mas também foi grande inspiração aos músicos brasileiros.
Em 1967, Bardot foi musa de uma das canções que Caetano Veloso apresentou no Festival de Música Popular Brasileira daquele ano. A atriz aparece na letra de Alegria, Alegria, música que se tornou canção-manifesto do movimento tropicalista.
Anos antes, em 1960, Bardot também inspirou uma marchinha de Carnaval, composta por Jorge Veiga e escrita por Miguel Gustavo. “Brigitte Bardot, Bardot/ Brigitte beijou, beijou/ lá dentro do cinema todo mundo se afobou”
A inspiração da atriz francesa aos músicos não foi à toa. Na década de 1960, além de ser uma das primeiras estrelas do cinema a conquistar o estrelato internacional, ela também fez uma visita marcante a Búzios, que ajudou a mudar a história do então distrito carioca.
Fugindo da perseguição da imprensa internacional, Brigitte Bardot viajou para Búzios (RJ) em 1964 com o então namorado, o marroquino-brasileiro Bob Zagury. Segundo o empresário e pesquisador José Wilson Barbosa, o destino escolhido pelo casal era descrito como um “paraíso secreto”, bem diferente dos roteiros turísticos cariocas tradicionais.
A visita de Bardot ajudou a popularizar Búzios, até então uma simples vila de pescadores, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo a Secretaria de Turismo, seis décadas depois, a associação entre Brigitte Bardot e a cidade segue como um dos principais símbolos de atração para visitantes.
Atualmente, Búzios presta homenagens à francesa com uma orla que leva seu nome e uma estátua de bronze à beira-mar. Até os últimos dias, Brigitte guardou a memória da visita ao pequeno paraíso brasileiro, mas lamentou a popularização desenfreada que o destino recebeu.
“Guardo recordações únicas. Uma lembrança mágica, magnífica. Foi o lado selvagem do lugar que me seduziu. Mas o que Búzios se tornou hoje me deixa atordoada. É uma pena”, contou em entrevista à emissora Radio France International, a RFI, em 2017.
Morte de Brigitte Bardot
A morte da atriz e cantora francesa Brigitte Bardot, aos 91 anos, foi divulgada neste domingo (28/12) pela Fundação Brigitte Bardot, fundada por ela em 1986 para atuar na defesa dos direitos dos animais ao redor do mundo.
Reconhecida como um dos grandes ícones do cinema francês, ela foi uma das atrizes mais famosas nas décadas de 1950 e 1960, considerada como uma das maiores referências da cultura pop e da moda internacional.
A partir dos anos 1970, porém, ela deixou o estrelato e se dedicou ao ativismo em prol da causa animal, área na qual atuou de forma intensa por décadas.
Vivi Fernandez passa Natal em Nova York durante nevasca histórica
A atriz e influenciadora Vivi Fernandez está em Nova York para as celebrações de Natal e acompanhou de perto a forte tempestade de neve que atingiu a cidade nos últimos dias e ganhou destaque no noticiário internacional.
Durante a estadia, Vivi presenciou os efeitos do fenômeno climático, que transformou a paisagem urbana e criou o cenário característico do inverno nova-iorquino. Em declaração, ela afirmou que a experiência representou a realização de um sonho antigo.
De acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware, ao menos 1,5 mil voos foram cancelados e outros 6.883 sofreram atrasos no nordeste dos Estados Unidos.
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, decretou situação de emergência em razão da tempestade de inverno que atinge a região. O estado de Nova Jersey também enfrenta as mesmas condições climáticas.
CGU vê “falhas graves” no Mais Médicos e diz que impacto é limitado
Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas estruturais, insuficiência de transparência e fragilidade na comprovação de resultados no Programa Mais Médicos para o Brasil, uma das principais iniciativas federais de provimento de profissionais na atenção básica.
A auditoria, publicada na quarta-feira (24/12), conclui que, apesar da ampliação da presença de médicos em áreas vulneráveis, a política teve efeito apenas parciais na redução das desigualdades regionais em saúde, mesmo após mais de uma década de execução e R$ 25,8 bilhões empenhados entre 2013 e 2024.
Segundo o documento, embora tenha ocorrido aumento da oferta de profissionais em regiões de maior vulnerabilidade, “a desigualdade regional não apresentou redução significativa, e os resultados de saúde continuam inferiores nessas localidades”. Para a CGU, o Ministério da Saúde carece de instrumentos eficazes para demonstrar o impacto real do programa sobre a saúde da população.
O relatório também destaca que “o ato normativo que regulamenta os artigos 19-A e 19-B da Lei nº 12.871/2013 está em tramitação” e que, até o momento, “as indenizações previstas ainda não foram pagas administrativamente”. De acordo com a CGU, essa lacuna prejudica a atratividade da iniciativa e expõe a execução a riscos de inconformidades.
A auditoria ressalta ainda que o regulamento necessário para viabilizar os pagamentos permanece pendente, e o próprio Ministério da Saúde reconheceu que nenhuma indenização foi concedida até hoje. Situação semelhante ocorre com o recesso anual dos médicos: embora o afastamento seja concedido na prática, “a regulamentação complementar ainda está em tramitação”, o que, segundo o órgão de controle, compromete a segurança jurídica do programa.
Falta de transparência na coordenação
A CGU também identificou deficiências graves de transparência ativa na Coordenação Nacional do Mais Médicos. Dados essenciais — como a composição do colegiado, duração dos mandatos, existência de vacâncias e agendas de deliberação — não estão disponíveis nos canais oficiais.
Para o órgão de controle, essa ausência de informações viola os princípios da publicidade e da transparência administrativa, além de dificultar o controle social e o acompanhamento das decisões estratégicas da política. O Ministério da Saúde reconheceu a falha, mas não informou prazos para sanar o problema.
Flamengo perde e PSG é eleito o time do ano pelo Globe Soccer Awards
Campeão do Intercontinental de Clubes contra o Flamengo, o Paris Saint-Germain venceu o time Rubro-Negro de novo e foi eleito o melhor clube do ano, neste domingo (28/12), durante o Globe Soccer Awards.
Além do título de caráter mundial, o time francês conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França na temporada 2024/25. Na atual, a 2025/26, a equipe treinada por Luis Enrique conquistou a Supercopa da Uefa e o Intercontinental.
O PSG também dominou os prêmios individuais, com melhor jogador (Ousmane Dembélé), melhor jogador emergente (Désiré Doué), melhor meio-campista (Vitinha) e melhor treinador: Luis Enrique.
Veja os principais vencedores da Globe Soccer Awards:
- Melhor clube: PSG
- Melhor clube feminino: Barcelona
- Melhor jogador: Ousmane Dembélé
- Melhor jogador emergente: Désiré Doué
- Melhor meio-campista: Vitinha
- Melhor atacante: Lamine Yamal
- Melhor treinador: Luis Enrique
- Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
- Melhor jogador de LaLiga: Raphinha
- Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo
- Retorno do ano: Paul Pogba