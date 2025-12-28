Brigitte Bardot inspirou hino tropicalista de Caetano Veloso. Relembre

A icônica Brigitte Bardot, estrela do cinema que morreu aos 91 anos neste domingo (28/12), marcou não só a cultura francesa, mas também foi grande inspiração aos músicos brasileiros.

Em 1967, Bardot foi musa de uma das canções que Caetano Veloso apresentou no Festival de Música Popular Brasileira daquele ano. A atriz aparece na letra de Alegria, Alegria, música que se tornou canção-manifesto do movimento tropicalista.

Anos antes, em 1960, Bardot também inspirou uma marchinha de Carnaval, composta por Jorge Veiga e escrita por Miguel Gustavo. “Brigitte Bardot, Bardot/ Brigitte beijou, beijou/ lá dentro do cinema todo mundo se afobou”

A inspiração da atriz francesa aos músicos não foi à toa. Na década de 1960, além de ser uma das primeiras estrelas do cinema a conquistar o estrelato internacional, ela também fez uma visita marcante a Búzios, que ajudou a mudar a história do então distrito carioca.

Fugindo da perseguição da imprensa internacional, Brigitte Bardot viajou para Búzios (RJ) em 1964 com o então namorado, o marroquino-brasileiro Bob Zagury. Segundo o empresário e pesquisador José Wilson Barbosa, o destino escolhido pelo casal era descrito como um “paraíso secreto”, bem diferente dos roteiros turísticos cariocas tradicionais.

A visita de Bardot ajudou a popularizar Búzios, até então uma simples vila de pescadores, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo a Secretaria de Turismo, seis décadas depois, a associação entre Brigitte Bardot e a cidade segue como um dos principais símbolos de atração para visitantes.

Atualmente, Búzios presta homenagens à francesa com uma orla que leva seu nome e uma estátua de bronze à beira-mar. Até os últimos dias, Brigitte guardou a memória da visita ao pequeno paraíso brasileiro, mas lamentou a popularização desenfreada que o destino recebeu.

“Guardo recordações únicas. Uma lembrança mágica, magnífica. Foi o lado selvagem do lugar que me seduziu. Mas o que Búzios se tornou hoje me deixa atordoada. É uma pena”, contou em entrevista à emissora Radio France International, a RFI, em 2017.

Morte de Brigitte Bardot

A morte da atriz e cantora francesa Brigitte Bardot, aos 91 anos, foi divulgada neste domingo (28/12) pela Fundação Brigitte Bardot, fundada por ela em 1986 para atuar na defesa dos direitos dos animais ao redor do mundo.

Reconhecida como um dos grandes ícones do cinema francês, ela foi uma das atrizes mais famosas nas décadas de 1950 e 1960, considerada como uma das maiores referências da cultura pop e da moda internacional.

A partir dos anos 1970, porém, ela deixou o estrelato e se dedicou ao ativismo em prol da causa animal, área na qual atuou de forma intensa por décadas.

