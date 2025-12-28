Brasil
Brigitte Bardot falou sobre morte com Rita Lee em entrevista marcante
Anos antes da morte, Brigitte Bardot ficou cara a cara com a também falecida Rita Lee, que entrevistou a atriz francesa para a capa da Revista ELA, em 2018. Estrela de filmes como E Deus Criou a Mulher (1956), Brigitte morreu neste domingo (28/12), aos 91 anos.
A conversa entre os ícones da arte conteceu após Bardot lançar o livro Lágrimas de Combate, em que relata o motivo de deixar o estrelato das telas para se dedicar à luta pelos direitos dos animais – pauta da qual Rita Lee também foi grande defensora no Brasil.
No bate-papo, a estrela da música brasileira fez uma série de perguntas à icônica atriz francesa, desde a relação dela com o cinema, o que Bardot pensava da morte e como ela gostaria de ser lembrada após o falecimento.
“A morte me dá medo porque ela é monstruosa, e eu só gosto do que é belo”, confessou a Rita Lee. “Mas o que ficará marcado para sempre como o mais inesquecível é o combate contra o massacre das focas, que foi uma vitória conquistada depois de 30 anos de espera”, comemorou Bardot.
Em 1977, Brigitte Bardot viajou até o Ártico para chamar a atenção para a proteção dos filhotes de focas. O assunto ganhou repercussão internacional e, em 1986, ela criou a Fundação Brigitte Bardot, que se tornou referência internacional na proteção dos animais.
O encontro com a atriz francesa também marcou a artista brasileira. “A primeira vez que eu a vi quando criança, já me apaixonei por ela. Ensolarada, linda, chique, elegante”, lembrou Rita Lee.
“Fiquei fã. E depois com o tempo comecei a ver que ela defendia os animais. E fiquei enloquecida com ela, com o que ela fazia, os filmes dela. Ela é uma deusa e eu sou louca por ela”, contou a cantora em 2018.
Relembre a entrevista
Rita Lee: Você conta um pouco da sua rotina diária no livro. Diz que entende de bichos mais do que o seu veterinário! Como explica sua ligação com eles?
Brigitte Bardot: É o mistério que existe entre a mãe e seus filhos.
RL: O cinema foi para você o que a música foi para mim: andar sempre à beira do abismo?
BB: O cinema foi uma ajuda formidável para me tornar a celebridade que hoje eu coloco a serviço dos animais. Quando fazia cinema, me dedicava profundamente a ele, assim como a tudo que realizei, a fim de ser a melhor e vencer no que me propus a fazer.
RL: Por que nunca topou fazer filmes em Hollywood?
BB: Porque isso nunca me agradou.
RL: Você se mantém linda e digna sem recorrer a procedimentos estéticos. quando percebeu que esse seria seu caminho?
BB: Eu sou uma mulher natural, aceito o que a natureza e o tempo me impõem.
RL: Como entende Deus através dos animais?
BB: Cada um de nós imagina Deus de uma maneira diferente: será que Ele existe? Será que Ele não existe? Mas, no meu imaginário, penso que Ele deu aos animais tudo que falta ao ser humano: uma beleza natural, uma coragem exemplar, uma dignidade extraordinária diante da morte, uma necessidade de sobreviver ao dia a dia sem fazer disso um comércio, uma fidelidade sem igual ao seu rebanho, a seus congêneres, sem precisar dividir suas terras e seus pertences. Além disso, eles são dotados de uma sabedoria diante das condições inumanas às quais nós os submetemos sem cessar.
RL: No livro, você cita São Francisco, Virgem Maria (adoraria ver sua capelinha na propriedade de La Garrigue!) e Santa Brigitte… como é sua espiritualidade? faz algum ritual? acredita que o espírito continua depois da morte?
BB: Nutro um amor verdadeiro por aquela que chamo de “minha Pequena Virgem”. Mandei construir para Ela uma pequena capela à qual recorro quando preciso me recolher, acompanhada de meus cachorros, de meus gatos e de todos aqueles que querem me seguir. Um porquinho me acompanhou outro dia. É um lugar selvagem e próximo do mar: deixo meu pensamento voar, medito à minha maneira, permito-me ser invadida pela calma, pelo odor selvagem, pelos sons do mar. Eu me reabasteço, então, da coragem que às vezes me falta. A morte me dá medo porque ela é monstruosa, e eu só gosto do que é belo.
RL: O que acha de zoológicos?
BB: Os zoológicos são prisões para inocentes. Um universo carcerário frequentemente insalubre e estreito que leva os animais à loucura, privados de espaço e de companhias.
RL: Como gostaria de ser lembrada, além de a deusa mais sexy do planeta?
BB: A fada dos animais.
Vivi Fernandez passa Natal em Nova York durante nevasca histórica
A atriz e influenciadora Vivi Fernandez está em Nova York para as celebrações de Natal e acompanhou de perto a forte tempestade de neve que atingiu a cidade nos últimos dias e ganhou destaque no noticiário internacional.
Durante a estadia, Vivi presenciou os efeitos do fenômeno climático, que transformou a paisagem urbana e criou o cenário característico do inverno nova-iorquino. Em declaração, ela afirmou que a experiência representou a realização de um sonho antigo.
“Me senti privilegiada”
“Estar presente na maior tempestade de neve, depois de tantos anos, foi mágico. Me senti privilegiada. Vivi meu sonho de passar o Natal e viver essa magia, com muita neve”, disse.
A artista registrou ruas, parques e pontos turísticos cobertos de branco, além do clima natalino que tomou conta da cidade. As imagens mostram a combinação entre a intensidade do inverno e o encanto típico das festas de fim de ano em Nova York.
De acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware, ao menos 1,5 mil voos foram cancelados e outros 6.883 sofreram atrasos no nordeste dos Estados Unidos.
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, decretou situação de emergência em razão da tempestade de inverno que atinge a região. O estado de Nova Jersey também enfrenta as mesmas condições climáticas.
CGU vê “falhas graves” no Mais Médicos e diz que impacto é limitado
Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas estruturais, insuficiência de transparência e fragilidade na comprovação de resultados no Programa Mais Médicos para o Brasil, uma das principais iniciativas federais de provimento de profissionais na atenção básica.
A auditoria, publicada na quarta-feira (24/12), conclui que, apesar da ampliação da presença de médicos em áreas vulneráveis, a política teve efeito apenas parciais na redução das desigualdades regionais em saúde, mesmo após mais de uma década de execução e R$ 25,8 bilhões empenhados entre 2013 e 2024.
Segundo o documento, embora tenha ocorrido aumento da oferta de profissionais em regiões de maior vulnerabilidade, “a desigualdade regional não apresentou redução significativa, e os resultados de saúde continuam inferiores nessas localidades”. Para a CGU, o Ministério da Saúde carece de instrumentos eficazes para demonstrar o impacto real do programa sobre a saúde da população.
O relatório também destaca que “o ato normativo que regulamenta os artigos 19-A e 19-B da Lei nº 12.871/2013 está em tramitação” e que, até o momento, “as indenizações previstas ainda não foram pagas administrativamente”. De acordo com a CGU, essa lacuna prejudica a atratividade da iniciativa e expõe a execução a riscos de inconformidades.
A auditoria ressalta ainda que o regulamento necessário para viabilizar os pagamentos permanece pendente, e o próprio Ministério da Saúde reconheceu que nenhuma indenização foi concedida até hoje. Situação semelhante ocorre com o recesso anual dos médicos: embora o afastamento seja concedido na prática, “a regulamentação complementar ainda está em tramitação”, o que, segundo o órgão de controle, compromete a segurança jurídica do programa.
Falta de transparência na coordenação
A CGU também identificou deficiências graves de transparência ativa na Coordenação Nacional do Mais Médicos. Dados essenciais — como a composição do colegiado, duração dos mandatos, existência de vacâncias e agendas de deliberação — não estão disponíveis nos canais oficiais.
Para o órgão de controle, essa ausência de informações viola os princípios da publicidade e da transparência administrativa, além de dificultar o controle social e o acompanhamento das decisões estratégicas da política. O Ministério da Saúde reconheceu a falha, mas não informou prazos para sanar o problema.
Brasil
Flamengo perde e PSG é eleito o time do ano pelo Globe Soccer Awards
Campeão do Intercontinental de Clubes contra o Flamengo, o Paris Saint-Germain venceu o time Rubro-Negro de novo e foi eleito o melhor clube do ano, neste domingo (28/12), durante o Globe Soccer Awards.
Além do título de caráter mundial, o time francês conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França na temporada 2024/25. Na atual, a 2025/26, a equipe treinada por Luis Enrique conquistou a Supercopa da Uefa e o Intercontinental.
O PSG também dominou os prêmios individuais, com melhor jogador (Ousmane Dembélé), melhor jogador emergente (Désiré Doué), melhor meio-campista (Vitinha) e melhor treinador: Luis Enrique.
Veja os principais vencedores da Globe Soccer Awards:
- Melhor clube: PSG
- Melhor clube feminino: Barcelona
- Melhor jogador: Ousmane Dembélé
- Melhor jogador emergente: Désiré Doué
- Melhor meio-campista: Vitinha
- Melhor atacante: Lamine Yamal
- Melhor treinador: Luis Enrique
- Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
- Melhor jogador de LaLiga: Raphinha
- Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo
- Retorno do ano: Paul Pogba