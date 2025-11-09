Acre
Briga generalizada termina em pancadaria na frente do estádio Marreirão, em Sena Madureira
Confusão envolveu grupo que consumia bebidas e exigiu intervenção da Polícia Militar; não há registro de feridos ou prisões
O que seria uma noite de descontração terminou em tumulto na madrugada deste domingo (9), em Sena Madureira, no interior do Acre. Uma briga generalizada foi registrada em frente ao estádio Marreirão, na Avenida Brasil, e envolveu diversas pessoas, chamando a atenção de quem passava pela região.
Segundo informações preliminares, o confronto teve início após uma discussão entre pessoas que consumiam bebidas alcoólicas nas proximidades. Em poucos minutos, as ofensas verbais evoluíram para agressões físicas.
Testemunhas relataram que a confusão teve troca de murros, chutes, golpes com capacete e até “voadoras”, em meio a gritos, empurrões e correria. Populares ainda tentaram intervir para conter a violência, mas não conseguiram controlar a situação.
A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local quando o tumulto ainda estava em andamento. Até o momento, não há confirmação de feridos graves nem de pessoas conduzidas à delegacia.
O caso deve ser acompanhado pelas autoridades, caso novos desdobramentos surjam após a atuação policial na área.
Pesquisa revela que 96,5% dos acreanos aprovam a Operação Álcool Zero do Detran
Fiscalização é conhecida por 88,8% da população e considerada eficaz na prevenção de acidentes por 89,8% dos entrevistados; apoio é majoritário em todos os perfis demográficos
A Operação Álcool Zero, iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), conta com apoio maciço de 96,5% da população acreana, segundo pesquisa Data Control encomendada pelo próprio órgão. Os dados revelam que a fiscalização é conhecida por 88,8% dos entrevistados e considerada eficaz na prevenção de acidentes por 89,8% dos acreanos.
O apoio à operação é consistente em todos os perfis demográficos: entre os homens, a aprovação é de 95,8%, enquanto entre as mulheres sobe para 97,1%. A faixa etária de 25 a 34 anos registra o maior índice de aprovação (98,2%), e a de 60 anos ou mais, o menor – ainda assim com expressivos 94,3%. Pessoas com ensino superior são as que mais apoiam a medida (98,2%), demonstrando que a iniciativa de tolerância zero ao álcool no volante conquistou respaldo popular generalizado no estado.
Dados da pesquisa Data Control:
Aprovação por perfil demográfico
Gênero:
Mulheres: 97,1%
Homens: 95,8%
Faixa etária:
25-34 anos: 98,2% (maior apoio)
60+ anos: 94,3% (menor apoio, ainda assim elevado)
Escolaridade:
Ensino superior: 98,2%
Demais níveis: apoio similarly elevado
Rejeição mínima
- Desaprovação: apenas 2,4%
O apoio esmagador à operação reflete a conscientização da sociedade acreana sobre os riscos da associação álcool/volante, respaldando a atuação do Detran-AC em uma das fiscalizações mais visíveis e contundentes do estado.
Governo do Acre inicia mutirão de vasectomia no Novembro Azul
Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde integral do homem e, como parte das ações de cuidado com este público, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), deu início, neste sábado, 8, a mais um mutirão de vasectomia.
Ao todo, serão atendidos 60 homens. Neste primeiro dia de ação, 30 deles já foram contemplados com a pequena cirurgia e outros 30 serão atendidos no sábado, 15 — oportunidade em que a programação do Novembro Azul será oficialmente lançada com o tema “Saúde e Bem-Estar do Trabalhador no Enfrentamento da Diabetes e Hipertensão”.
O médico cirurgião geral Rondson Vale explica que o procedimento é rápido e simples, assim como a recuperação. “O procedimento é feito com uma pequena incisão, que a gente considera uma cirurgia de pequeno porte. É rápida, a recuperação é super rápida, o paciente vai para casa no mesmo dia. Muitos homens têm medo de fazer, e é normal esse medo, todo mundo tem, mas chegam aqui bastante nervosos. Aí, no momento que deita, é explicado o procedimento, começa o procedimento, que é super rápido, e quando sai já sai rindo, sai brincando, já sai acalmando os próximos que estão na fila também”, explica Vale.
Francisco Evangelista, de 46 anos, foi um dos 30 pacientes que realizaram o procedimento no primeiro dia de ação. Ele contou que a esposa tinha interesse em fazer a laqueadura, mas, por o procedimento de vasectomia ser simples, ele mesmo decidiu fazer para garantir o planejamento familiar do casal.
“Já tenho três filhos, já sou um homem resolvido, não tenho mais interesse em ter filhos, e as condições financeiras também não são agradáveis, então resolvi vir fazer”, afirmou Francisco.
Ele também aproveitou para aconselhar os homens que têm interesse em fazer o procedimento a procurarem a rede pública.
“Hoje, por exemplo, já estou aqui. Minha esposa perguntou se poderia doer ou não, e eu disse que mesmo se doesse valeria a pena. Tudo indica que é um procedimento rápido e simples. Amigos meus já fizeram e disseram que entraram e saíram andando, tudo ok. Minha esposa tinha interesse em fazer [laqueadura], só que para o homem é muito mais rápido, muito mais simples. Então eu resolvi fazer, conversei com ela e disse: ‘não, pode deixar que eu faço o procedimento’”, relatou
A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, reforçou que, assim como o cuidado com a saúde da mulher é fortalecido na campanha Outubro Rosa, os homens também merecem essa atenção. “Nós acabamos de sair da campanha Outubro Rosa e fizemos várias ações de cuidado com a saúde da mulher, mas os homens também merecem este olhar. Novembro é o mês não apenas de alertar para o câncer de próstata, mas é também um momento para olhar para a saúde do homem em sua totalidade. Por isso, estamos lançando uma série de ações, não apenas com a vasectomia, mas também acelerando exames, consultas, entre outras iniciativas que fortalecem o diagnóstico precoce e reduzem a demanda reprimida”, frisou Soron.
Homens que tiverem interesse em fazer a vasectomia devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para iniciar o planejamento familiar.
Três jovens chegam nos últimos segundos para o Enem na Uninorte
Três jovens que fariam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 conseguiram entrar nos últimos segundos no centro de aplicação da Uninorte, em Rio Branco, neste domingo (9). O portão foi fechado exatamente às 11h, horário oficial do Acre, conforme previsto pelo edital. A cena de estudantes correndo contra o tempo se repetiu, como ocorre todos os anos, nas principais instituições de aplicação do exame. A Uninorte é um dos locais que mais concentram candidatos na capital acreana.
Os alunos chegaram correndo, enquanto populares gritavam para que eles se apressassem. Por pouco, não ficaram de fora do exame, que é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país.
Neste primeiro dia de provas, mais de 28 mil candidatos acreanos participam da maratona do Enem. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o Acre registrou 28.962 inscrições confirmadas para a edição de 2025.
Entre os participantes, 8.212 são concluintes do ensino médio da rede pública, público que tradicionalmente representa a maioria dos inscritos no estado. As provas deste domingo abrangem Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação, enquanto o segundo dia do exame, marcado para 16 de novembro, contará com questões de Matemática e Ciências da Natureza.
O Enem é aplicado simultaneamente em todo o Brasil e serve como citério de acesso a universidades públicas, privadas e programas de bolsas de estudo, como o Sisu, Prouni e Fies.
Veja o vídeo:
