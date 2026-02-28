Geral
Briga generalizada em tabacaria assusta moradores na Avenida Antônio da Rocha Viana
Confusão começou dentro do estabelecimento e se espalhou para a via pública durante a madrugada em Rio Branco
Uma briga generalizada registrada na madrugada deste sábado (28) em uma tabacaria localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco, provocou correria e apreensão entre moradores da região.
Segundo testemunhas, o desentendimento começou entre frequentadores do estabelecimento e, em poucos minutos, evoluiu para agressões físicas. O tumulto, que teve início na parte interna do comércio, se estendeu para a rua, chamando a atenção de quem passava pela avenida naquele momento.
Vídeos gravados por populares mostram várias pessoas envolvidas na confusão, com troca de empurrões e socos tanto dentro quanto fora do local.
Moradores afirmam que o estabelecimento já teria sido alvo de fiscalizações anteriores e demonstram preocupação com o funcionamento da tabacaria. Há suspeitas, segundo relatos, de que a atividade ocorra de forma irregular.
Apesar da intensidade da briga e do clima de tensão, a Polícia Militar do Acre não foi acionada e não houve registro oficial da ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre pessoas feridas.
A comunidade pede reforço na fiscalização para evitar novos episódios de violência na área.
Criança perde parte de dedo após explosão de bombinha na zona rural de Sena Madureira
Menino sofreu amputação parcial de dedos da mão esquerda e foi transferido para Rio Branco
Uma criança moradora da zona rural de Sena Madureira ficou gravemente ferida na tarde deste sábado (28) após a explosão de uma “bombinha”, artefato comum em períodos festivos. O acidente ocorreu em uma propriedade rural do município.
Segundo informações preliminares, o menino estaria manuseando o explosivo quando houve a detonação repentina. A explosão atingiu diretamente a mão esquerda da vítima, causando ferimentos graves em quatro dedos. Pelo menos dois deles sofreram amputação parcial devido ao impacto.
A criança foi socorrida e levada ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em razão da gravidade das lesões, a equipe médica optou pela transferência para Rio Branco, onde deverá passar por avaliação especializada e, possivelmente, por procedimentos cirúrgicos.
O caso reforça o alerta sobre os riscos do manuseio de fogos de artifício por crianças, especialmente sem supervisão de adultos. Acidentes desse tipo podem provocar lesões graves e sequelas permanentes.
Motorista perde controle de carro e cai em açude na AC-475
Condutora foi retirada por morador antes que veículo ficasse totalmente submerso
Um veículo modelo Fiat Argo afundou em um açude após sair da pista na AC-475, rodovia que liga os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (28).
A cena foi registrada em vídeo por um internauta que passava pelo local no momento em que o automóvel afundava. As imagens mostram o carro parcialmente submerso, enquanto moradores observavam a situação às margens da rodovia.
De acordo com informações preliminares, uma jovem conduzia o veículo quando perdeu o controle e saiu da pista. Ela foi retirada de dentro do carro por um morador da região antes que o automóvel ficasse completamente submerso.
Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do acidente. O estado de saúde da condutora também não foi divulgado.
As autoridades devem apurar as circunstâncias da ocorrência e avaliar as condições da rodovia no trecho onde o veículo saiu da pista.
Qualivida da Polícia Civil realiza primeiro atendimento psicológico itinerante e leva cuidado a policiais civis de Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do programa Qualidade de Vida (Qualivida), deu um importante passo no fortalecimento da saúde mental de seus servidores ao realizar, na última sexta-feira, 27, o primeiro atendimento psicológico de forma itinerante. A iniciativa levou as psicólogas do núcleo de Rio Branco até o município de Sena Madureira, garantindo assistência direta aos policiais civis que atuam naquela regional.
O Núcleo Qualivida tem como missão cuidar da saúde mental, emocional e social dos servidores da instituição. Com uma equipe formada por profissionais de psicologia, assistência social e outras áreas, o programa desenvolve ações de prevenção, escuta qualificada, acolhimento e apoio psicossocial, promovendo bem-estar e contribuindo para um melhor desempenho profissional.
A ação itinerante marca uma nova fase do programa, ampliando o acesso aos atendimentos e aproximando o cuidado da realidade enfrentada diariamente pelos policiais civis nas delegacias do interior.
O coordenador do Qualivida, Valcleir Carvalho, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é garantir que todos os policiais civis, independentemente de onde estejam lotados, tenham acesso a um atendimento humanizado e de qualidade. Sabemos que a atividade policial exige muito do emocional e do psicológico, por isso estamos indo até as regionais, ouvindo, acolhendo e oferecendo suporte especializado. Esse cuidado reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso institucional com a valorização dos servidores. “Cuidar da saúde mental dos nossos policiais é uma prioridade. São profissionais que lidam diariamente com situações de alto estresse e grande responsabilidade. Ao levar os serviços do Qualivida até as unidades do interior, garantimos que todos tenham acesso ao suporte necessário, fortalecendo nossa instituição e assegurando que nossos servidores estejam preparados para desempenhar suas funções com máxima eficácia e segurança”, enfatizou.
A criação e estruturação do espaço físico do Qualivida foi possível graças ao apoio do governador do Acre, Gladson Camelí, que no ano passado entregou à Polícia Civil um ambiente moderno e humanizado voltado exclusivamente ao cuidado com a saúde mental e emocional dos servidores. Localizado na região central de Rio Branco, em frente ao antigo Fórum Barão do Rio Branco, o espaço conta com consultórios, sala de recepção, auditório, banheiros e copa, proporcionando um ambiente acolhedor e funcional para atendimentos e atividades preventivas.
A ação itinerante reflete um esforço contínuo da Polícia Civil do Acre em garantir que seus profissionais estejam bem cuidados, valorizados e preparados para exercer suas funções com excelência. A equipe do Qualivida já se prepara para expandir os atendimentos nesse formato, contemplando tanto as regionais da capital quanto unidades do interior, reafirmando o compromisso institucional com a saúde e o bem-estar de seus servidores.
