Vítimas foram rendidas, mantidas sob ameaça e usadas como reféns durante toda a ação criminosa; grupo fugiu após roubo e segue foragido

Dois motoristas foram sequestrados e utilizados por criminosos armados durante um assalto a uma relojoaria no centro de Cruzeiro do Sul, no último sábado (20). De acordo com a Polícia, as vítimas foram rendidas em momentos distintos e obrigadas a dirigir para o grupo até a execução do crime.

Um dos motoristas contou que foi abordado quando saía para comprar bananas. Os assaltantes o obrigaram a circular pela cidade, mas, diante de falhas mecânicas e da falta de combustível no carro, decidiram conseguir outro veículo. Para evitar denúncia, o primeiro refém não foi liberado.

Próximo aos Correios, o grupo rendeu um motorista de aplicativo, que também foi sequestrado. Ele foi levado ao Ramal do Boca do Moa, amarrado, encapuzado com a própria camisa e colocado no porta-malas do veículo.

Na sequência, os acusados acionaram os comparsas que estavam com o primeiro motorista, identificado apenas como “L”, e o obrigaram a seguir até a Praia do Moa. De lá, ele foi forçado a dirigir o carro até a relojoaria, onde os criminosos realizaram o assalto. Durante a ação, um dos assaltantes permaneceu armado vigiando o refém.

Após o roubo, o grupo obrigou L a levar o veículo até o Ramal do São Luís, onde fugiram em direção desconhecida. Em seguida, ele conseguiu libertar o outro motorista do porta-malas, e ambos procuraram a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência.

Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações do AC24horas

