Briga entre mulheres marca noite de carnaval no Centro de Xapuri

Quatro blocos carnavalescos enalteceram o Carnaval da capital acreana durante a edição 2026 do Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco.

Conforme os critérios técnicos estabelecidos pela comissão organizadora, três agremiações estavam aptas a concorrer à premiação de R$ 20 mil destinada ao primeiro colocado.

O desfile dos blocos estava inicialmente programado para a segunda-feira (16). Na ocasião, apenas a agremiação Unidos do Fuxico conseguiu se apresentar. Devido às condições climáticas registradas naquele dia, os desfiles dos blocos Seis é Demais e Sambase foram transferidos para a última noite do Carnaval, realizada na terça-feira (17).

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do vice-prefeito Alysson Bestene, participou da abertura do desfile, que levou brilho, criatividade e animação à Passarela do Samba.

O bloco Sambase abriu o desfile da noite levando à avenida um enredo em homenagem ao Estado do Acre, destacando a história dos seringueiros e dos combatentes que participaram do processo que tornou o território independente da Bolívia. Alas e alegorias retrataram momentos marcantes da anexação do Acre ao território brasileiro, resgatando a memória histórica e a identidade acreana.

Já o bloco Seis é Demais apresentou um desfile com forte abordagem social, trazendo temas como cultura e educação. Um dos carros alegóricos destacou a educação como elemento transformador e homenageou o educador Paulo Freire, ressaltando a importância da educação popular e da formação de jovens e adultos. O samba-enredo também valorizou as expressões culturais populares, reforçando a mensagem de que “a favela é o berço da cultura”.

Ao final da apuração, o bloco Seis é Demais conquistou o primeiro lugar, recebendo o prêmio de R$ 20 mil. O segundo lugar ficou com a agremiação Unidos do Fuxico, que recebeu R$ 10 mil, e o terceiro lugar com o Sambase, que foi premiado com R$ 6 mil.

O presidente do bloco Seis é Demais, Cláudio Janssen, destacou que a conquista representa a união da comunidade, especialmente diante das dificuldades enfrentadas neste ano.

“Essa vitória é fruto de muita luta e união. Mesmo com a enchente, nossa comunidade não desanimou. Agradeço a todos os integrantes, diretores, apoiadores e à organização do Carnaval por todo o apoio”, afirmou.

Festa com segurança

Durante as cinco noites do Carnaval 2026, Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, mais de 45 mil pessoas passaram pela Passarela do Samba. A festa transcorreu com tranquilidade, e nenhuma ocorrência foi registrada, resultado do trabalho integrado das equipes de segurança, organização e apoio.

O secretário municipal de Turismo, Ezequiel Bino, ressaltou o sucesso da organização e o reforço na segurança.

“Milhares de pessoas participaram da festa com muita animação e zero ocorrência. Foi um evento organizado, com câmeras de monitoramento e um planejamento que priorizou a segurança da população, uma determinação do prefeito Tião Bocalom”, destacou.

O prefeito Tião Bocalom também avaliou positivamente o evento e destacou o compromisso da gestão com a cultura e o bem-estar da população.

“Ficamos muito felizes em ver as famílias participando, crianças, idosos e pessoas com deficiência aproveitando a festa com segurança. O mais importante é ver a população satisfeita. O Carnaval resgatou a tradição e marcou mais uma vez a história da nossa cidade”, afirmou.

Organização e valorização cultural

A organização do Carnaval ficou sob a responsabilidade da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), que coordenou a programação artística, estrutura e apoio às agremiações. Para o presidente da instituição, Klowsbey Pereira, a edição de 2026 foi uma das mais marcantes.

“Foi um Carnaval de paz, com grande participação popular, apresentações de qualidade e total apoio das equipes e secretarias envolvidas. Conseguimos promover cultura, inclusão e segurança para todos”, ressaltou.

Entretenimento com dignidade e inclusão

Além da programação cultural, a gestão municipal buscou garantir não apenas o entretenimento, mas também a dignidade e o bem-estar das pessoas durante todo o período carnavalesco. A estrutura montada priorizou acessibilidade, segurança, espaços adequados para as famílias e condições apropriadas para que todos pudessem aproveitar a festa com conforto, respeito e tranquilidade.

O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em valorizar as manifestações culturais, fortalecer as tradições populares e promover eventos que unem cultura, diversão e cidadania, consolidando o Carnaval como um dos principais momentos de celebração da capital acreana.















































































































<p>The post Prefeitura participa do concurso de blocos do Carnaval 2026 Rio Branco Folia, Tradição e Alegria first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários