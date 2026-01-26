Geral
Briga entre irmãos termina com jovem ferido por golpe de terçado em Sena Madureira
Vítima sofreu corte profundo no ombro e fratura no maxilar e precisou ser transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco
Uma briga entre irmãos resultou em violência grave e deixou um jovem ferido no domingo (25), no Ramal do Paraíso, nas proximidades do rio Macauã, zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre.
A vítima foi identificada como Cosmo Mendonça dos Santos, de 25 anos, conhecido como “Branco”. Ele sofreu um corte profundo no ombro esquerdo e também apresentou fratura no maxilar. Em razão da gravidade dos ferimentos, Cosmo precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Segundo informações repassadas à reportagem, a agressão teria sido praticada pelo próprio irmão da vítima, identificado apenas pelo apelido de “Nê”. As circunstâncias que motivaram o ataque ainda não foram oficialmente esclarecidas pelas autoridades.
Apesar de ter sido ferido no domingo, Cosmo só conseguiu atendimento médico na tarde desta segunda-feira (26), após passar várias horas aguardando socorro na localidade rural. Um vídeo encaminhado à reportagem mostra o jovem ferido enquanto pedia ajuda para ser retirado da região.
Inicialmente, a vítima deu entrada no Hospital Regional de Sena Madureira, João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos e passou por avaliação médica. Após ser estabilizado, foi transferido para a capital para acompanhamento especializado.
No Pronto-Socorro de Rio Branco, Cosmo foi encaminhado ao setor de Traumatologia para a realização de exames e cuidados mais detalhados. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde do jovem é considerado estável.
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as responsabilidades e as motivações da agressão.
Comentários
Geral
Acre ocupa 8ª posição no ranking nacional de hanseníase em 2025
O estado do Acre encerrou o ano de 2025 com o registro de 240 novos casos de hanseníase, conforme dados do programa estadual de enfrentamento à doença. O número reforça o alerta promovido pela campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e do combate ao estigma que ainda dificulta a busca por atendimento médico.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, o estado ocupa a oitava posição no ranking nacional de casos da doença e a quarta colocação na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes.
Em comparação com o ano de 2024, quando foram contabilizados 170 novos casos, houve um aumento significativo nas notificações, o que acende um sinal de alerta para as autoridades de saúde e reforça a necessidade de intensificar ações de prevenção, vigilância e diagnóstico.
Comentários
Geral
Policial militar é atropelado durante blitz de trânsito em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu no acesso à ponte entre o Boulevard Thaumaturgo e a Avenida Mâncio Lima; motociclista não conseguiu frear ao receber ordem de parada.
Comentários
Geral
Peão de fazenda é esfaqueado durante discussão e sofre tentativa de homicídio no Bujari
Peão de fazenda é esfaqueado durante discussão e sofre tentativa de homicídio no Bujari
O peão de fazenda Sebastião Vieira Lima Filho, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (25), durante uma discussão com um colega de trabalho na Fazenda Bela Aliança, localizada no km 65 da BR-364, na zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.
De acordo com informações da Polícia, Sebastião estava na companhia do suspeito e de outros trabalhadores quando um desentendimento evoluiu para agressão. Com os ânimos exaltados, o acusado se armou com uma faca e desferiu quatro golpes contra a vítima, atingindo a lateral do tórax, o braço direito, a mão esquerda e a perna esquerda. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.
Colegas de trabalho acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a deslocar uma ambulância de suporte básico. No entanto, devido à distância da fazenda e à dificuldade de acesso ao ramal, agravada pelas fortes chuvas que atingiam a região, a vítima foi colocada em um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, e levada por amigos até o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Sebastião deu entrada na unidade hospitalar em estado de saúde estável. Policiais militares do destacamento do Bujari estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, que até o momento não foi encontrado.
O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Bujari.
Você precisa fazer login para comentar.