Briga entre irmãos termina com jovem ferido por golpe de terçado em Sena Madureira

Publicado

26 minutos atrás

em

Vítima sofreu corte profundo no ombro e fratura no maxilar e precisou ser transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Uma briga entre irmãos resultou em violência grave e deixou um jovem ferido no domingo (25), no Ramal do Paraíso, nas proximidades do rio Macauã, zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

A vítima foi identificada como Cosmo Mendonça dos Santos, de 25 anos, conhecido como “Branco”. Ele sofreu um corte profundo no ombro esquerdo e também apresentou fratura no maxilar. Em razão da gravidade dos ferimentos, Cosmo precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Segundo informações repassadas à reportagem, a agressão teria sido praticada pelo próprio irmão da vítima, identificado apenas pelo apelido de “Nê”. As circunstâncias que motivaram o ataque ainda não foram oficialmente esclarecidas pelas autoridades.

Apesar de ter sido ferido no domingo, Cosmo só conseguiu atendimento médico na tarde desta segunda-feira (26), após passar várias horas aguardando socorro na localidade rural. Um vídeo encaminhado à reportagem mostra o jovem ferido enquanto pedia ajuda para ser retirado da região.

Inicialmente, a vítima deu entrada no Hospital Regional de Sena Madureira, João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos e passou por avaliação médica. Após ser estabilizado, foi transferido para a capital para acompanhamento especializado.

No Pronto-Socorro de Rio Branco, Cosmo foi encaminhado ao setor de Traumatologia para a realização de exames e cuidados mais detalhados. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde do jovem é considerado estável.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as responsabilidades e as motivações da agressão.

Jovem sofreu ferimento por facão no ombro após briga com o irmão – foto/captura

Acre ocupa 8ª posição no ranking nacional de hanseníase em 2025

Publicado

5 horas atrás

em

26 de janeiro de 2026

Por

O estado do Acre encerrou o ano de 2025 com o registro de 240 novos casos de hanseníase, conforme dados do programa estadual de enfrentamento à doença. O número reforça o alerta promovido pela campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e do combate ao estigma que ainda dificulta a busca por atendimento médico.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o estado ocupa a oitava posição no ranking nacional de casos da doença e a quarta colocação na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes.

Em comparação com o ano de 2024, quando foram contabilizados 170 novos casos, houve um aumento significativo nas notificações, o que acende um sinal de alerta para as autoridades de saúde e reforça a necessidade de intensificar ações de prevenção, vigilância e diagnóstico.

Policial militar é atropelado durante blitz de trânsito em Cruzeiro do Sul

Publicado

5 horas atrás

em

26 de janeiro de 2026

Por

Acidente ocorreu no acesso à ponte entre o Boulevard Thaumaturgo e a Avenida Mâncio Lima; motociclista não conseguiu frear ao receber ordem de parada.

Um policial militar foi atropelado durante uma blitz de trânsito realizada nesta segunda-feira (26), em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu no acesso à ponte que liga o Boulevard Thaumaturgo à Avenida Mâncio Lima.

Segundo informações preliminares, os policiais realizavam a abordagem de uma motocicleta quando outra moto se aproximou do local. Ao receber sinal de parada, o condutor, que transportava um garupa, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o policial, que caiu ao solo.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta também caíram e foram abordados pela equipe que participava da blitz. Até o momento, o comando do Pelotão de Trânsito não informou se o policial ou os envolvidos no acidente sofreram ferimentos.

As circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Peão de fazenda é esfaqueado durante discussão e sofre tentativa de homicídio no Bujari

Publicado

6 horas atrás

em

26 de janeiro de 2026

Por

Peão de fazenda é esfaqueado durante discussão e sofre tentativa de homicídio no Bujari

O peão de fazenda Sebastião Vieira Lima Filho, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (25), durante uma discussão com um colega de trabalho na Fazenda Bela Aliança, localizada no km 65 da BR-364, na zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, Sebastião estava na companhia do suspeito e de outros trabalhadores quando um desentendimento evoluiu para agressão. Com os ânimos exaltados, o acusado se armou com uma faca e desferiu quatro golpes contra a vítima, atingindo a lateral do tórax, o braço direito, a mão esquerda e a perna esquerda. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Colegas de trabalho acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a deslocar uma ambulância de suporte básico. No entanto, devido à distância da fazenda e à dificuldade de acesso ao ramal, agravada pelas fortes chuvas que atingiam a região, a vítima foi colocada em um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, e levada por amigos até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Sebastião deu entrada na unidade hospitalar em estado de saúde estável. Policiais militares do destacamento do Bujari estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, que até o momento não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Bujari.

