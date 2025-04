Briga entre homem e adolescente termina em tentativa de homicídio por facção no Cidade Nova

Maior produtor de milho e soja do Acre, a cidade de Capixaba foi a primeira visitada na rota da 317 onde a caravana do presidente da ALEAC, Nicolau Jr fez parada nesta quinta feira, 3 de abril.

Nicolau foi recebido pelo prefeito Manoel Maia ( União), numa visita institucional para estreitar as relações entre prefeitura e o parlamento estadual.

Manoel Maia abriu o encontro elogiando a iniciativa de Nicolau de percorrer o estado visitando todos os gestores das vinte e duas cidades acreanas além das Câmaras Municipais. O prefeito agradeceu a visita e lembrou a vocação do município na agricultura. Manoel Maia aproveitou para solicitar apoio para a recuperação de ramais.

“Temos aqui um maquinário cedido pelo Deracre, mas precisamos de recursos para colocar essas máquinas nos ramais. Nosso município tem um grande potencial produtivo. Temos que aproveitar o verão para garantir a quem mora na zona rural, tráfego para escoar a produção”, disse o prefeito.

Nicolau se comprometeu em levar a demanda ao governo e incluir Capixaba na lista de cidades que serão contempladas com uma emenda parlamentar que já está na conta do governo.

“Vim colocar nosso mandato a disposição e ouvir as demandas. O prefeito colocou aqui uma situação que vou tratar pessoalmente. Agradeço a acolhida e reitero minha admiração pela capacidade de produção dessa cidade. Vamos continuar estreitando as relações com todas as prefeituras “, garantiu Nicolau.

Reunião na Câmara

Nicolau Jr também se reuniu com os vereadores, num encontro coordenado pelo presidente Diego Paulista( PP). O presidente do legislativo apresentou aos parlamentares o Centro de Apoio ao Legislativo, o CEALC, um gabinete instalado dentro da ALEAC, para atender com toda estrutura, os vereadores das 21 Câmaras do interior. Nessa reunião esteve também o líder do governo o, deputado Manoel Moraes.

Reuniões em Xapuri

Ainda pela manhã Nicolau se reuniu com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, que apresentou parte do secretariado. Em seguida, o presidente da ALEAC foi recebido pelos vereadores na Câmara Municipal. O deputado Manoel Moraes também participou das agendas.

A tarde, Nicolau cumpre agenda em Epitáciolandia. Na sexta, visita Assis Brasil pela manhã e a tarde se reúne com o prefeito e vereadores de Brasiléia, onde também participa da cerimônia de entrega de certificados para 100 alunos de cinco escolas do Alto Acre, que concluíram o curso intensivo de redação para o ENEM, ofertado pela Escola do Legislativo.

