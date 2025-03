Briga entre duas mulheres marca festa de Carnaval em Cobija

As atividades preventivas e de segurança realizadas pelo Detran durante eventos como o Carnaval são de extrema importância para garantir a segurança de todos os usuários das vias: pedestres, motoristas e passageiros

Durante o Carnaval, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) intensificou suas ações de orientação e segurança no trânsito em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Na capital, as atividades tiveram foco especial na Praça da Revolução, no centro da cidade. Já em Cruzeiro do Sul o mesmo trabalho foi realizado na Praça Orleir Cameli, onde foram realizadas as principais festividades.

De acordo a Coordenação de Educação de Trânsito, foram mais de 25 mil abordagens realizadas entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, e que tiveram como objetivo garantir a segurança dos foliões e a fluidez do tráfego.

Ações de orientação e segurança

O Detran promoveu as campanhas educativas com o tema ‘Desacelere. Seu Bem Maior é a Vida’, alertando sobre os riscos da combinação de álcool e direção e incentivando o uso de transportes alternativos.

Morador da região da Transacrena, o produtor rural Bruno Leitão reconheceu a importância das ações educativas e de fiscalização. “É certo eles fazerem a blitz porque ajuda muito, né? O pessoal está ingerindo bebida alcoólica, e é muito importante, né, ter uma blitz para o pessoal ficar mais atento, né?”, disse.

A fiscalização foi intensificada nas vias de acesso aos locais de festa e nas principais ruas e avenidas com o objetivo de coibir infrações como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade e outras condutas que colocam em risco a segurança no trânsito.

Agentes do Detran e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) estiveram presentes nos locais das festividades, orientaram e auxiliaram os foliões na travessia e no monitoramento do trânsito.

As atividades preventivas e de segurança realizadas pelo Detran durante eventos como o Carnaval são de extrema importância para garantir a segurança de todos os usuários das vias: pedestres, motoristas e passageiros. O aumento do consumo de álcool e a concentração de pessoas nas ruas durante o período carnavalesco elevam o risco de acidentes de trânsito.

“Mobilizamos nossas equipes de Educação e Fiscalização na capital e cidades do interior para atuar durante todas noites de Carnaval, mas o trabalho começou duas semanas antes. Contamos com o apoio irrestrito da Polícia Militar, por meio do BPTran, que diuturnamente garantiu a segurança dos foliões e realizou a Operação Lei Seca, retirando das vias aquelas pessoas que ainda insistem em associar álcool e direção. Nossa missão foi cumprida, levando conscientização para salvar vidas no trânsito”, destacou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

