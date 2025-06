Briga entre dois homens termina com faca sacada e correria em Manoel Urbano

Érick Pereira, de 22 anos, foi perseguido e executado por três homens durante a madrugada; Polícia Civil investiga homicídio qualificado

Um homicídio brutal abalou o distrito de Vista Alegre do Abunã, na zona leste do município, nas primeiras horas desta quarta-feira (18). O jovem Érick Pereira da Silva, de 22 anos, foi assassinado com extrema violência por pelo menos três homens armados com facões, por volta das 2h40 da madrugada, na rua Pôr do Sol, bairro Assavista.

De acordo com informações apuradas no local, Érick tentou fugir ao ser surpreendido pelos criminosos, invadindo uma residência próxima em busca de refúgio. No entanto, acabou sendo alcançado e atacado com diversos golpes que atingiram o rosto, pescoço, braços e mãos — uma delas quase decepada devido à violência dos golpes.

Moradores relataram ter ouvido gritos desesperados e acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, a vítima já estava sem vida. O local foi isolado para os trabalhos da perícia e a remoção do corpo foi realizada pelo Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia confirmou que Érick possuía antecedentes criminais por furto. No entanto, as autoridades não descartam outras linhas de investigação e ainda não é possível afirmar se o passado da vítima tem ligação direta com o homicídio.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para identificar os autores do crime, classificado como homicídio qualificado.

A comunidade local está em estado de choque com a brutalidade do assassinato e cobra uma resposta das autoridades. Moradores também pedem reforço imediato no policiamento da região, que vem enfrentando episódios de violência e sensação crescente de insegurança.

Comentários