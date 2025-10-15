Geral
Briga entre desafetos termina com homem esfaqueado e outro espancado no bairro Palheiral, em Rio Branco
Uma confusão durante uma bebedeira terminou em violência na noite desta terça-feira (14), nas proximidades do Posto de Saúde Hidalgo de Lima, na Rua Tião Natureza, bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Dois homens ficaram feridos — um deles em estado grave — após uma discussão entre desafetos.
Segundo informações de testemunhas, Jair Feitosa do Nascimento, de 60 anos, e Aramis Bandeira Vilaço, de 38 anos, bebiam em via pública com outras pessoas quando começaram a discutir. Durante o desentendimento, Aramis se armou com uma faca e desferiu um golpe na cabeça de Jair, que causou exposição da calota craniana, além de outro golpe no pescoço, que por pouco não atingiu a veia jugular.
O ferimento provocou sangramento intenso, e populares que presenciaram a cena intervieram para evitar que Jair fosse morto. Armados com ripas de madeira, os moradores passaram a agredir Aramis, atingindo-o na cabeça e no braço, até que ele soltasse a faca. O agressor caiu no chão, atordoado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Devido à gravidade dos ferimentos de Jair, foi solicitado o apoio de uma unidade de suporte avançado. Após receberem os primeiros socorros, os dois homens foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Jair deu entrada em estado grave, enquanto Aramis foi atendido com ferimentos moderados e seu quadro é estável.
A Polícia Militar e a Polícia Civil não chegaram a ser acionadas para a ocorrência.
O irmão de Aramis relatou à reportagem que ele já mantinha antiga rixa com moradores da Rua Tião Natureza. Mesmo ciente das desavenças, o homem teria retornado ao local para beber com os mesmos indivíduos, o que acabou resultando na violenta confusão.
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com boi na AC-10, em Rio Branco
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um boi foi registrado na noite desta terça-feira (14), no km 20 da rodovia AC-10, estrada que liga Rio Branco ao município de Porto Acre. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
De acordo com informações, o condutor da motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, Clemilton Alencar, de 21 anos, trafegava no sentido zona rural–zona urbana, levando na garupa Raimunda Doralice Gomes de Alencar, de 53 anos, quando o animal atravessou repentinamente a pista. O motociclista não conseguiu desviar e acabou colidindo com o boi, provocando a queda dos dois ocupantes.
A Polícia Militar foi acionada e entrou em contato com a base de Porto Acre e o SAMU em Rio Branco. No momento do atendimento, uma ambulância do SAMU passava pela rodovia e foi interceptada pelos militares, que solicitaram apoio imediato. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local e conduziram as vítimas ao hospital.
Raimunda foi encaminhada ao Setor de Traumatologia, apresentando dor torácica, lombalgia, cervicalgia e escoriações no braço esquerdo. Já Clemilton sofreu cortes no supercílio esquerdo, no braço direito e no joelho esquerdo, além de queixas de dor na cervical e lombar. Ambos permanecem em estado de saúde estável.
O animal sobreviveu e não apresentou ferimentos graves.
O caso serve de alerta aos motoristas que trafegam pela AC-10, especialmente durante a noite, devido à presença frequente de animais soltos na pista, o que aumenta o risco de acidentes graves.
Em Rio Branco, programa Cidade Empreendedora capacita gestores municipais sobre compras públicas
Seminário é uma iniciativa do Sebrae com foco em gerar novas oportunidades para os municípios
Com foco em qualificar os munícipios a respeito de compras públicas, o Sebrae realiza, nesta segunda (13) e terça-feira (14), o seminário “Aspectos práticos da legislação de compras públicas e o desenvolvimento”. A ação faz parte do programa Cidade Empreendedora que está sendo executado a partir de um convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).
A capacitação está sendo ministrada pelo consultor especialista em Compras Governamentais do Sebrae Nacional, Luís Maurício Zanin. Participam gestores públicos de municípios como Rio Branco, Jordão, Xapuri, Manoel Urbano, Tarauacá e outros.
“Existem soluções que já podemos implementar nos municípios, como o credenciamento para pequenos reparos, por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. O que o Sebrae está fazendo aqui é gerando desenvolvimento na veia, o tamanho do mercado da contratação pública é gigantesco e não está sendo bem aproveitado, mas com as ferramentas certas, o empreendedor consegue alavancar essa oportunidade de negócio”, pontuou Zanin.
De acordo com a gestora do programa no Acre, Miriam Paiva, a iniciativa irá auxiliar o desenvolvimento econômico dos pequenos negócios nos municípios. “Nosso objetivo é capacitar as prefeituras para que possam apoiar os empreendedores e venham a se desenvolver juntos. A proposta do programa é justamente gerar novas oportunidades e movimentar a economia local”, disse.
O chefe de departamento da Seplan, Francimar Cavalcante, reforça que as capacitações do programa chegarão aos 22 municípios do Acre. “A partir da capacitação de hoje os gestores poderão tirar melhor proveito da nova Lei de Licitação, assim poderão manter o recurso dentro do próprio município e aplicá-los em menor tempo”, declarou.
A capital Rio Branco é uma das cidades que está adotando o uso da plataforma Contrata Mais Brasil. Segundo o secretário Adjunto de Compras do município, Fabiano Lira, está sendo feita a padronização nos processos de contratação. “Estamos centralizando as licitações de toda a administração do município, onde vamos padronizar os processos e realizar as compras públicas em uma única secretaria, dando mais agilidade e eficiência às nossas contratações”.
O Seminário também acontecerá em Cruzeiro do Sul, nos dias 16 e 17 de outubro. Para mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora, acesse sebrae.com.br/
