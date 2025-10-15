Briga entre desafetos termina com homem esfaqueado e outro espancado no bairro Palheiral, em Rio Branco

Uma confusão durante uma bebedeira terminou em violência na noite desta terça-feira (14), nas proximidades do Posto de Saúde Hidalgo de Lima, na Rua Tião Natureza, bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Dois homens ficaram feridos — um deles em estado grave — após uma discussão entre desafetos.

Segundo informações de testemunhas, Jair Feitosa do Nascimento, de 60 anos, e Aramis Bandeira Vilaço, de 38 anos, bebiam em via pública com outras pessoas quando começaram a discutir. Durante o desentendimento, Aramis se armou com uma faca e desferiu um golpe na cabeça de Jair, que causou exposição da calota craniana, além de outro golpe no pescoço, que por pouco não atingiu a veia jugular.

O ferimento provocou sangramento intenso, e populares que presenciaram a cena intervieram para evitar que Jair fosse morto. Armados com ripas de madeira, os moradores passaram a agredir Aramis, atingindo-o na cabeça e no braço, até que ele soltasse a faca. O agressor caiu no chão, atordoado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Devido à gravidade dos ferimentos de Jair, foi solicitado o apoio de uma unidade de suporte avançado. Após receberem os primeiros socorros, os dois homens foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Jair deu entrada em estado grave, enquanto Aramis foi atendido com ferimentos moderados e seu quadro é estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não chegaram a ser acionadas para a ocorrência.

O irmão de Aramis relatou à reportagem que ele já mantinha antiga rixa com moradores da Rua Tião Natureza. Mesmo ciente das desavenças, o homem teria retornado ao local para beber com os mesmos indivíduos, o que acabou resultando na violenta confusão.

