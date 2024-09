Briga entre apoiadores do PP e MDB vai parar da delegacia em Mâncio Lima

O delegado José Obetânio disse que vai ouvir as partes envolvidas, pedir exame de corpo de delito, fazer o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO e encaminhar ao poder judiciário.

Por Sandra Assunção

A política virou caso de polícia na manhã desta sexta-feira, 20, em Mâncio Lima. Pessoas ligadas aos candidatos do PP e do MDB entraram em confronto e o caso foi parar na delegacia com as duas partes registrando Boletins de Ocorrência por agressão.

O senador Marcio Bittar participou do evento político do candidato Chicão da Distribuidora, mas não teve envolvimento na confusão. Nem chegou a discursar como estava previsto devido ao tumulto.

O candidato a vereador Josemir Melo (PP), que é policial civil e bacharel em direito, foi ferido por bandeira arremessada por simpatizantes do candidato Chicão da Distribuidora. Ele registrou queixa na delegacia de polícia. Mas, Iara da Silva Costa, a mulher que ele acusa de agressão, também registrou um Boletim de Ocorrência contra Josemir com a mesma alegação.

A confusão aconteceu na frente do Mercado Municipal onde Josemir fazia um pit stop e entregava santinhos. No Boletim de Ocorrência, Josemir disse que um grupo de apoiadores do candidato Chicão chegou ao local e, inicialmente, alguns candidatos a vereador e apoiadores, bem como familiares do comunicante, foram abraçá-lo. E que minutos depois algumas pessoas começaram a jogar água nele e no grupo, sem haver retaliação. Diz ainda que um grupo de apoiadores do partido adversário, cerca de umas 12 pessoas entre homens e mulheres, cercaram o grupo do comunicante e tentaram expulsá-los do local; Que de comum acordo começaram a recuar em direção ao mercado da feira, naquele momento, quando recuavam os acusados Einha e lara começaram a bater no grupo com as bandeira de madeira, ocasião em que os próprios apoiadores rivais começaram a fazer uma “cordão de proteção” para evitar algo mais grave; Nesse momento que percebeu seu rosto sangrando e constatou que havia sido fruto de uma “bandeirada” que a “lara” arremessou contra seu rosto; Que disse que em seguida tomou conhecimento que o “Jacaré” danificou o material de campanha de sua equipe; Que disse que também chegaram a danificar o carro de seu apolador Augusto; Que neste ato deseja representar contra os acusados “Einha”, “Jacaré” e “lara”, solicitando as providenciais legais cabíveis”.

Já a dona de casa Iara da Silva Costa, disse na delegacia que se Josemir quebrou a bandeira dela e a agrediu e iniciou-se uma confusão. No Boletim de Ocorrência consta que “Josemir Melo, apoiador do candidato adversário , sem qualquer motivo aparente quebrou a bandeira que a comunicante portava, com isso iniciou-se uma confusão, pois segundo a comunicante, Josemir jogou a bandeira danificada contra a comunicante, em contrapartida revidou e também arremessou a mesma bandeira contra Josemir Melo, acertando objeto no dele; Que disse que ficou com escoriações no corpo em virtude da agressão que sofreu de Josemir Melo; Que disse que naquele momento chegou a ser rempurrada e agredida por Josemir Melo e também por outras pessoas”.

Josemir mostra o rosto machucado e Iara mostra marcas no colo e ombro. O delegado José Obetânio disse que vai ouvir as partes envolvidas, pedir exame de corpo de delito, fazer o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO e encaminhar ao poder judiciário.

