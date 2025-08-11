Briga em presídio de Senador Guiomard deixa três detentos feridos

Confusão ocorreu durante o banho de sol e dois presos precisaram ser encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco

Uma briga registrada na manhã desta segunda-feira (11) no presídio de Senador Guiomard, no Acre, deixou três detentos feridos: Mateus Oliveira do Nascimento, Lárcio Lopes da Silva e Marcos Lima da Silva.

O episódio ocorreu durante o banho de sol, quando um dos internos usou um “estoque” — arma artesanal — para atacar outros presos. A Polícia Penal informou que a equipe de segurança conteve a confusão rapidamente.

Um dos feridos sofreu apenas lesões leves e foi atendido na própria unidade. Já os outros dois precisaram ser encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, já que a máquina de raio-X do presídio está inoperante.

No hospital, os detentos passaram por avaliação no setor de trauma. Um procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias do conflito. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) confirmou a ocorrência e ressaltou que a pronta intervenção dos policiais penais impediu que a situação se agravasse.

