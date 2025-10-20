Geral
Briga em bar de Rio Branco termina com funcionário ferido e copo arremessado no rosto
Conflito entre duas mulheres começou após questionamento sobre relacionamento; empregado do estabelecimento foi mordido duas vezes ao tentar apartar a confusão
Uma briga entre duas mulheres resultou em agressões e deixou um funcionário ferido em um bar da capital acreana na madrugada desta segunda-feira (21). O desentendimento começou por volta das 00h30, quando uma das envolvidas abordou um homem que estava acompanhado da outra mulher e questionou: “onde está minha mulher?”.
O conflito rapidamente escalou, com a mulher que usava camisa de time de futebol arremessando um copo de vidro com cerveja diretamente no rosto da outra envolvida, que vestia um vestido branco. Em seguida, uma garrafa de cerveja também foi lançada em direção à mesma vítima.
Testemunhas relataram que outras pessoas que acompanhavam a situação também se envolveram na confusão. Funcionários do estabelecimento intervieram para tentar conter a briga, resultando em um deles sendo mordido duas vezes pela mulher de vestido branco e ficando com um ferimento próximo a um dos olhos, que apresentava pequeno sangramento. Não há confirmação se a Polícia Militar foi acionada para registrar o ocorrido.
Ação integrada das forças de segurança prende quatro membros de facção criminosa em Marechal Thaumaturgo
As equipes iniciaram as buscas com apoio de uma embarcação, realizando deslocamento fluvial pelo Rio Juruá
Redação O Juruá em Tempo
Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Civil e o Exército Brasileiro resultou na prisão de quatro integrantes de uma organização criminosa que vinham ameaçando e aterrorizando moradores da comunidade Vila Triunfo, na zona rural de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. A ação foi realizada no fim de semana, após denúncia de que os suspeitos haviam torturado um morador da localidade.
De acordo com o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, major Abraão Silva, as forças de segurança foram acionadas após informações de que o grupo estava armado e intimidando a população. “A denúncia dava conta de que quatro indivíduos estavam aterrorizando os moradores da comunidade, e que um deles havia sido capturado e torturado por integrantes de uma organização criminosa que atua na região”, explicou o comandante.
As equipes iniciaram as buscas com apoio de uma embarcação, realizando deslocamento fluvial pelo Rio Juruá. Na altura da comunidade Oriente, as forças de segurança localizaram duas embarcações onde estavam os suspeitos. Durante a abordagem, a vítima reconheceu os homens como autores das agressões e ameaças.
Com os presos, foram apreendidas porções de entorpecentes — 19 gramas e 4 gramas de skunk (variação de maconha de alta concentração).
Os quatro homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município, onde ficaram à disposição da Justiça. Segundo o major Abraão, um dos detidos é apontado como liderança de facção criminosa na região.
“A ação foi rápida e eficiente. Conseguimos retirar de circulação indivíduos que vinham causando medo e instabilidade em uma comunidade rural. O trabalho conjunto entre as forças de segurança reforça o compromisso com a paz e a ordem pública no Vale do Juruá”, destacou o comandante.
A operação, que contou com o apoio do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), faz parte das ações integradas de combate ao crime organizado e de fortalecimento da presença do Estado em áreas isoladas do interior acreano.
Rio Branco enfrenta crise no abastecimento de água devido à alta turbidez no Rio Acre
Moradores de vários bairros de Rio Branco estão há mais de nove dias sem abastecimento regular de água, segundo relatos colhidos na Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, localizada na Sobral, em frente ao Ceasa. O problema, que se repete anualmente, foi agravado neste mês pela alta turbidez da água do Rio Acre, causada pelo acúmulo de barro e detritos após fortes chuvas.
O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou na manhã desta segunda-feira, 20, que o sistema não foi projetado para tratar água com níveis tão altos de turbidez. “Rio Branco enfrenta, por estar em um rio amazônico, todos os anos essa situação. Infelizmente, não passamos por isso nos últimos tempos. Quando dá uma turbidez dessas, ela se mantém por uns três dias, no máximo. Mas já estamos com 9 dias sem voltar à normalidade. Desde o dia 10, a turbidez está acima de 1.000, e chegamos a passar três dias acima de 2.000. A nossa ETAs não trata, porque não foi projetada para tratar lama, foi projetada para tratar água”, afirmou.
Segundo Enock, a ETA 1 e a ETA 2 reduziram a vazão para manter a qualidade da água distribuída à população.“A gente produz hoje 1.600 litros por segundo, mas agora não conseguimos mais fazer isso porque, para produzir o mesmo volume, a água chegaria suja nas casas. Não mandamos água suja. Fazemos toda a análise na ETA e nos bairros. Então, temos que baixar a vazão, o que impacta na cidade. Quando são dois ou três dias, não afeta tanto, mas já são nove dias”, explicou.
“Mesmo com toda essa dificuldade, Rio Branco tem um desperdício de quase 50%. Produzimos água para consumo e para desperdício. Está na hora de todo mundo entender e cuidar bem da água. Se tivéssemos essa política individual de bom uso, economizaríamos 300 litros por segundo e atenderíamos todo mundo”, completou.
Apesar do problema persistente, o Saerb acredita que a situação deve começar a se normalizar.“Eu sei que vai firmar o tempo. Vai dar um tempinho para a comunidade receber a água. Eu lamento muito, mas depende da natureza. Isso é todos os anos. Às vezes, em três dias resolve, mas já estamos em nove dias”, disse o diretor.
Ainda segundo Enock, alguns bairros são mais afetados do que outros por dependerem exclusivamente de uma estação de tratamento.“Alguns bairros mais ou outros menos dependem da ETA 1, outros da ETA 2. Se uma para, aquela região fica sem água. Em alguns casos, reduzimos o abastecimento de 24 para 16 horas para compensar outras áreas. Quando voltamos a bombear, algumas residências demoram mais porque as cisternas precisam encher primeiro, o que atrasa a chegada da água para os vizinhos”, explicou.
O Tenente-Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, destacou que o fenômeno tem relação direta com o desmatamento das matas ciliares, que deveriam proteger as margens do rio. “Nós temos uma oscilação bastante frequente agora no Rio Acre. Nos últimos meses, ele ultrapassou a marca dos dois metros e retornou várias vezes. Isso faz com que os sedimentos das laterais acabem indo para dentro da água e fique muito mais turva”, afirmou
Segundo o coordenador, as variações no nível do rio e a degradação ambiental tornam o tratamento da água cada vez mais difícil. “Nem sempre voltar a chover melhora a qualidade da água. A turbidez é um problema da Amazônia, onde não temos terreno rochoso e, com isso, vem todo tipo de impureza. Precisamos de estabilidade no rio, mas as oscilações constantes dificultam o tratamento. É por isso que a Prefeitura de Rio Branco, o Saerb e a Defesa Civil precisam estar preparados para minimizar os impactos”, reforçou Falcão.
Ele concluiu alertando para a gravidade da situação ambiental ao longo do curso do Rio Acre, que nasce no Peru e percorre mais de 1.190 quilômetros até o Brasil. “As consequências que estão acontecendo com o Rio Acre ao longo da sua extensão são bastante graves. É preciso agir agora para reduzir todos esses impactos dentro do rio”, finalizou.
Homem com medida protetiva é preso dentro da casa da ex-mulher, em Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul, na noite deste domingo, 19, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem identificado por Jardesson dentro da casa da ex-esposa, nas proximidades da Avenida 25 de Agosto. A mulher, que já foi agredida pelo homem, tem uma medida protetiva contra ele.
Embriagado e ignorando a medida protetiva, o homem entrou na residência sem autorização e se recusou a sair do local questionando a ex-mulher se ela já mantinha outro relacionamento. Ela chamou a Polícia Militar e contou que além da invasão, Jardesson costuma ligar e perturbá-la constantemente, solicitando que reatem o relacionamento. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.
