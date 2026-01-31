Acre
Briga de casal durante bebedeira termina com esfaqueamento e agressões em Rio Branco
Discussão por ciúmes no bairro Tucumã deixou homem e mulher feridos; ambos foram socorridos pelo SAMU e levados à delegacia após atendimento médico.
Uma briga entre um casal terminou em violência grave na noite desta sexta-feira (30), em uma residência localizada na Rua R M Trinta e Sete, no bairro Tucumã, em Rio Branco. Erivaldo Pereira da Silva, de 46 anos, foi ferido a golpes de faca, enquanto Arquileuda Maria Ferreira Diniz, de 45 anos, sofreu agressões físicas e foi atingida por um golpe de terçado.
De acordo com informações da polícia, o casal consumia bebida alcoólica quando iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, Erivaldo teria agredido a companheira com socos. Em reação, Arquileuda se apossou de uma faca e desferiu dois golpes contra o marido, atingindo-o na perna e no braço.
Mesmo ferido, Erivaldo pegou um terçado e atingiu a mulher com uma panada nas costas. Arquileuda também apresentava um ferimento no pescoço.
Vizinhos perceberam a situação após a mulher sair da residência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. As vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral, onde deram entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e, após a liberação médica, o casal foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.
Comentários
Acre
Em posse da nova administração superior do MPAC, governador e vice reafirmam harmonia e independência entre os poderes
O governador Gladson Camelí esteve presente na posse da nova administração do Ministério Público do Acre (MPAC) e definiu a sessão como um momento importante para a democracia acreana. A cerimônia de posse da nova administração superior reuniu autoridades, membros da instituição, servidores e convidados no auditório do Departamento de Trânsito (Detran), em Rio Branco.
O evento marcou o início do mandato do novo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, da corregedora-geral Patrícia de Amorim Rêgo e dos novos integrantes do Conselho Superior.
“É um momento importante para o estado e para a nossa democracia. A posse da nova administração superior do Ministério Público marca o início de um novo ciclo de trabalho, responsabilidade e compromisso com a legalidade, a justiça e a defesa da sociedade acreana”, disse.
O chefe do Executivo ressaltou que os novos integrantes da administração superior do MPAC são profissionais experientes e qualificados. “São gestões comprometidas com a missão institucional do Ministério Público, pautadas pelo diálogo, pela responsabilidade e pela defesa do interesse público”.
O governador também enfatizou o papel essencial do MP na consolidação do Estado Democrático de Direito. “É uma instituição essencial para garantir que as leis sejam cumpridas, que os direitos da população sejam respeitados e que o poder público atue com transparência e responsabilidade”, enfatizou.
Ele destacou ainda a importância da Corregedoria-Geral e do Conselho Superior, responsáveis por fortalecer a atuação ministerial e assegurar ética e eficiência nos serviços prestados à sociedade.
“O governo do estado do Acre reafirma seu compromisso com a harmonia e a independência entre os poderes e as instituições. Seguiremos trabalhando de forma respeitosa, colaborativa e responsável, sempre com o objetivo maior de promover justiça social, desenvolvimento e melhores condições de vida para o nosso povo”, finalizou.
Fortalecimento
Para o governador Gladson Camelí e vice Mailza Assis, a união dos poderes é essencial para avanços significativos em pautas importantes no estado.
“O fortalecimento das parcerias tem aproximado o Estado de Direito das pessoas. É uma honra participar deste momento, que simboliza a continuidade de um trabalho conjunto em prol da sociedade”, afirmou o governador.
Camelí destacou ainda que a relação com o Ministério Público do Estado tem sido positiva. Segundo ele, o governo tem se empenhado em colocar toda a estrutura do Estado à disposição para alcançar resultados efetivos. “Todas as nossas relações institucionais são muito positivas. É preciso dedicação e esforço para que possamos avançar em todas as ações”, disse.
A vice-governadora Mailza Assis também enfatizou a relevância da parceria com o Ministério Público, especialmente na área da assistência social. Ela lembrou que a proteção de crianças e adolescentes deve ser prioridade na gestão.
“A união e o respeito entre os poderes são fundamentais. Quero parabenizar pela prioridade dada à proteção da infância e adolescência. O Estado estará sempre aberto e pronto para investir em políticas públicas que defendam e protejam nossas crianças, adolescentes e toda a população”, declarou Mailza.
Prioridade
O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Oswaldo D’Albuquerque, destacou que sua prioridade neste novo mandato será a defesa dos direitos fundamentais da população. “Acima de tudo, vamos defender os interesses fundamentais dos acreanos, com foco prioritário na proteção da criança e do adolescente e na segurança pública”, afirmou.
Questionado sobre o processo eleitoral que o reconduziu ao cargo, considerado um dos mais acirrados da história da instituição, D’Albuquerque disse que o momento agora é de união.
“A eleição passou, a escolha já foi feita. Hoje tomamos posse e inicia-se um novo tempo de construir, de semear e de colher os frutos de uma administração compartilhada”, declarou. Ele ressaltou que pretende conduzir uma gestão inclusiva.
O procurador também garantiu que manterá uma relação harmônica com os demais poderes e instituições. Ele lembrou que a Constituição estabelece a independência e a harmonia entre os poderes e reforçou: “Temos o dever de manter uma relação respeitosa e cooperativa, porque todos buscamos a mesma finalidade: o bem comum e a paz social”.
De mãos dadas com a democracia
A nova corregedora-geral do Ministério Público do Acre, Patrícia Rêgo, afirmou que assume o cargo com “honra e alegria”, destacando que foi escolhida democraticamente pelos colegas. Para ela, a Corregedoria é um espaço estratégico dentro da instituição. “Tem o papel de consolidar e estimular para que os promotores possam cumprir a missão constitucional, que é o resguardo da ordem democrática e dos direitos fundamentais”, disse.
Patrícia ressaltou que o contexto amazônico torna o trabalho ainda mais desafiador. Segundo ela, “a omissão pode significar perda de vida e de futuro, e o Ministério Público tem um papel fundamental nesse cenário”.
A corregedora garantiu que atuará para somar esforços com os auxiliares e, sobretudo, para zelar pela honestidade e pela ausência de desvios funcionais, assegurando que os membros da instituição tenham condições de cumprir sua missão com a confiança da sociedade.
Eleita quase por unanimidade, Patrícia Rêgo também comentou sobre a percepção de que a Corregedoria pode se tornar um espaço de decisões políticas. Ela reconheceu a natureza política da instituição, mas fez questão de esclarecer o sentido do termo.
“O Ministério Público é um agente de transformação social. Somos uma instituição política no sentido constitucional, de fiscal da democracia e dos direitos humanos. Tomamos decisões políticas, mas não no sentido partidário. É no sentido de cumprir nossa missão de transformação”, explicou.
A corregedora enfatizou que o papel do MP é dar concretude à sua missão constitucional, atendendo às demandas mais urgentes da população.
“Estamos aqui para transformar a realidade social, para dar dignidade às pessoas, atender aqueles que têm fome, que não têm moradia, que sofrem com a violência endêmica e a criminalidade organizada. Se o Ministério Público não atender essas pessoas, não estará cumprindo sua missão”, concluiu.
Homenagem
Durante a solenidade, o governador anunciou que o Prêmio de Comunicação do Governo do Acre deste ano levará o nome do servidor do Ministério Público, Moisés Ferreira Alencastro, assassinado em dezembro de 2025.
Aos 59 anos, Moisés era uma das personalidades mais conhecidas e respeitadas do cenário cultural acreano. Atuou como ativista cultural, advogado, colunista social e servidor público, deixando uma trajetória marcada pelo compromisso com a sociedade.
Servidor do MPAC há mais de 19 anos, iniciou sua carreira na instituição em 2006 e, mais recentemente, desempenhava suas funções no Centro de Atendimento à Vítima (CAV).
Além da homenagem no prêmio, Moisés foi lembrado no início da sessão, junto a outros servidores da instituição que faleceram, em reconhecimento à contribuição de cada um para o fortalecimento do Ministério Público e da defesa dos direitos da população.
“Este reconhecimento homenageia a valiosa contribuição de Moisés ao nosso estado, por meio de seu trabalho como jornalista e ativista cultural”, anunciou.
The post Em posse da nova administração superior do MPAC, governador e vice reafirmam harmonia e independência entre os poderes appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Saúde do Acre realiza mutirão para acelerar entrega de próteses ortopédicas
O governo do Acre, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo ( Fundhacre) e da Secretaria de Saúde (Sesacre), promoveu nesta quinta feira, 29, em Rio Branco, um mutirão de avaliação funcional para a concessão de próteses ortopédicas. A iniciativa faz parte das ações do Janeiro Roxo, mês dedicado à conscientização e combate à hanseníase.
O evento foi realizado na Oficina Ortopédica, unidade que integra a estrutura de assistência da Fundhacre, situada nas dependências do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), complexo hospitalar vinculado à rede da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Essa integração visa acelerar o processo de atendimento e reduzir a fila de espera, garantindo que os pacientes recebam os equipamentos necessários para retomar sua mobilidade com agilidade e precisão técnica.
A realização do mutirão marca um momento importante da Saúde. Segundo o titular da Sesacre, Pedro Pascoal, a ação reafirma o papel original da unidade .
O secretário de Saúde ressaltou o fortalecimento dos serviços especializados na unidade: “O Into é uma unidade referenciada, voltada para traumatologia e ortopedia, e trabalhamos agora na consolidação dessa estrutura para que o instituto opere em sua totalidade, cumprindo sua vocação de oferecer suporte especializado á nossa população”.
A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou a relevância da data: “Hoje é um dia emblemático para a saúde do Acre, pois iniciamos o nosso mutirão para confecção de próteses, priorizando este período alusivo ao combate à hanseníase”
O reflexo da organização e do empenho das equipes foi sentido diretamente por quem aguardava por atendimento.
O paciente Jonatas Anastácio agradeceu o empenho das equipes e a organização do atendimento: “Eu só tenho a agradecer às instituições que estão envolvidas com isso tudo. Estou achando tudo bem organizado e estou feliz pela oportunidade de estar aqui”.
A partir das avaliações funcionais realizadas no mutirão, o cronograma de atendimento segue agora para as etapas de moldagem e confecção personalizada das peças na Oficina Ortopédica. O serviço de órteses e próteses da Fundhacre atende pacientes de todos os municípios do estado, funcionando como o principal centro de referência em reabilitação física e reintegração social da rede pública acreana.
The post Saúde do Acre realiza mutirão para acelerar entrega de próteses ortopédicas appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Sol e chuva acima da média: como fica a previsão do tempo em fevereiro
O mês de fevereiro deve ser marcado por chuvas e temperaturas acima da média em determinadas regiões do país, de acordo com a previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Segundo o instituto, parte das regiões Norte e Sudeste podem registrar um volume de chuva acima da média. Ao mesmo tempo, a tendência é de elevação nas temperaturas em grande parte do país.
No Norte, são previstos até 50 mm de chuva acima do comum para o mês no sudeste, oeste e extremo norte do Amazonas, centro-sul de Roraima, leste do Tocantins e grande parte do Pará.
Para a região Sudeste, os temporais devem afetar parte do Rio de Janeiro, centro-norte do Espírito Santo, centro-norte de São Paulo e no sul de Minas Gerais e Zona da Mata.
Nas demais regiões, a previsão é que o volume de chuva fique abaixo ou próximo da média.
Calor
A previsão do INMET também indica que a temperatura deve subir na maior parte do país. Nas regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste as temperaturas devem ficar entre 0,6 ºC até 1 ºC acima do registrado para o mês.
No Sul, a previsão é de temperaturas próximas à média na maior parte do Paraná e Rio Grande do Sul e em todo o estado de Santa Catarina.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Você precisa fazer login para comentar.