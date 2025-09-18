Brenda acerta com Galvez e é mais um reforço para o Estadual

A meia Brenda, ex-Operário do Mato Grosso, é mais um reforço do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual Feminino. O acordo foi fechado nesta quarta, 17, e a atleta chega para ser titular nas Imperatrizes.

“Vamos montar um time para tentar a conquista do bicampeonato. A competição vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos e estamos tentando fechar um elenco forte”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Mais atletas

Igor Oliveira ainda tenta as contratações de uma lateral esquerda, uma meia e uma atacante de área.

“Temos negociações encaminhadas e até o início da próxima semana devemos fechar. Quero um grupo com 23 atletas”, afirmou o dirigente.

Segue com a preparação

Ainda sem o elenco completo, o técnico Maurício Carneiro vem comandando os treinamentos no Sesc. A meta é ter todas as atletas em Rio Branco no fim da próxima semana.

