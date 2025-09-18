Cotidiano
Brenda acerta com Galvez e é mais um reforço para o Estadual
A meia Brenda, ex-Operário do Mato Grosso, é mais um reforço do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual Feminino. O acordo foi fechado nesta quarta, 17, e a atleta chega para ser titular nas Imperatrizes.
“Vamos montar um time para tentar a conquista do bicampeonato. A competição vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos e estamos tentando fechar um elenco forte”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Mais atletas
Igor Oliveira ainda tenta as contratações de uma lateral esquerda, uma meia e uma atacante de área.
“Temos negociações encaminhadas e até o início da próxima semana devemos fechar. Quero um grupo com 23 atletas”, afirmou o dirigente.
Segue com a preparação
Ainda sem o elenco completo, o técnico Maurício Carneiro vem comandando os treinamentos no Sesc. A meta é ter todas as atletas em Rio Branco no fim da próxima semana.
Assermurb derrota o Andirá e segue na luta por uma vaga nas quartas
A Assermurb derrotou o Andirá por 4 a 1 nesta quarta, 17, no Florestinha, e chegou aos 8 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. A Assermurb ocupa a 6ª colocação depois de sete partidas disputadas.
Santa x Tigre
Santa Cruz e Plácido de Castro fazem mais um confronto da primeira fase do Estadual Sub-17 nesta quinta, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. O confronto marca o reencontro do meia Mussarela, do Plácido de Castro, com a sua ex-equipe.
Fórum Estadual de Formação Esportiva tem excelente participação
O Fórum Estadual de Formação Esportiva promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) no auditório da Uninorte nesta quarta, 17, teve uma excelente participação e foi um sucesso.
“O Fórum pode ser um divisor para o esporte acreano. Precisamos investir em formação, qualificação e esse é um primeiro passo muito importante”, declarou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.
Governador presente
O governador Gladson Cameli esteve presente na abertura da programação do Fórum e mais uma vez ficou provada a agenda positiva do esporte.
Palestras relevantes
Lars Grael, Magic Paula, André Heller, Emerson Appel foram os palestrantes do Fórum. Lições de vida, belas histórias e incentivo para vencer no mundo dos esportes foram alguns dos vários temas explorados durante as palestras.
Andirá e São Francisco iniciam disputa pelo acesso e vaga na decisão
Andirá e São Francisco fazem nesta quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em igualdade de condições e quem somar quatro pontos garante o acesso e uma vaga na final do torneio.
Planejamento tático
Sem desfalques, o técnico João Paulo Lourenço vai apostar na parte tática para tentar vencer o confronto.
“Vamos jogar contra uma equipe bastante ofensiva e por isso a nossa marcação será um ponto chave”, disse o treinador do Morcego.
No ataque
O São Francisco, mais uma vez, vai apostar na marcação alta e na força ofensiva no duelo contra o Andirá. O técnico Erick Rodrigues deixou para definir os titulares somente na Arena da Floresta, mas a meta é garantir uma vantagem para o segundo confronto.
Trio de Rondônia
Um trio de Rondônia comanda a partida entre Andirá e São Francisco. Angleison Marcos será o árbitro e terá como auxiliares Márcia Caetano e Thiago Ferreira.
