Brasileiros sacaram R$ 6,6 bilhões da poupança em fevereiro

Os brasileiros sacaram R$ 6,6 bilhões líquidos na caderneta de poupança em fevereiro de 2026, conforme dados do Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira (6/3).

No mês, os depósitos somaram R$ 326 bilhões, e os saques totalizaram R$ 333 bilhões. Em ‌janeiro, os saques ‌haviam somado R$ 23,512 ⁠bilhões.

Já em fevereiro de 2025, a poupança registrou saída de R$ 8 bilhões.

Caderneta de poupança em 2025

A saída líquida foi de R$ 15,5 bilhões no ano passado, com R$ 4,17 trilhões em depósitos e R$ 4,21 trilhões em saques;

Foi o melhor resultado em termos de captação líquida nos últimos quatro anos. Em 2020, foi registrada captação positiva de mais de R$ 166 bilhões na poupança, enquanto em 2021 teve captação negativa de R$ 35,4 bilhões;

O resultado dos saques representa um recuo em relação a 2023, quando registrou saída líquida de R$ 87,8 bilhões da poupança — segunda maior da série histórica iniciada em 1995.

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou saída líquida de R$ 4 bilhões em fevereiro. A poupança rural também teve déficit no mês, de R$ R$ 2,5 bilhões.

Desempenho da caderneta mês a mês

A maior densidade de saque de 2025 foi registrada em janeiro, com retirada de R$ 26,2 bilhões. Enquanto o maior depósito até então havia sido realizado em dezembro, com entrada líquida de R$ 4,9 bilhões.

Janeiro: R$ 26,2 bilhões (saída)

Fevereiro: R$ 8 bilhões (saída)

Março: R$ 11,5 bilhões (saída)

Abril: R$ 6,4 bilhões (saída)

Maio: R$ 336,9 milhões (entrada)

Junho: R$ 2,1 bilhões (entrada)

Julho: R$ 6,2 bilhões (saída)

Agosto: R$ 7,6 bilhões (saída)

Setembro: R$ 15 bilhões (saída)

Outubro: R$ 9,6 bilhões (saída)

Novembro: R$ 2,9 bilhões (saída).

Dezembro: R$ 4,9 bilhões (entrada).

Em 2026:

Janeiro: R$ 23 bilhões (saída).

Fevereiro: R$ 6,6 bilhões (saída).