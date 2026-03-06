Conecte-se conosco

Brasil

Brasileiros sacaram R$ 6,6 bilhões da poupança em fevereiro

Publicado

18 minutos atrás

em

Imagem colorida de dinheiro

Os brasileiros sacaram R$ 6,6 bilhões líquidos na caderneta de poupança em fevereiro de 2026, conforme dados do Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira (6/3).

No mês, os depósitos somaram R$ 326 bilhões, e os saques totalizaram R$ 333 bilhões. Em ‌janeiro, os saques ‌haviam somado R$ 23,512 ⁠bilhões.

Já em fevereiro de 2025, a poupança registrou saída de R$ 8 bilhões.

Caderneta de poupança em 2025

  • A saída líquida foi de R$ 15,5 bilhões no ano passado, com R$ 4,17 trilhões em depósitos e R$ 4,21 trilhões em saques;
  • Foi o melhor resultado em termos de captação líquida nos últimos quatro anos. Em 2020, foi registrada captação positiva de mais de R$ 166 bilhões na poupança, enquanto em 2021 teve captação negativa de R$ 35,4 bilhões;
  • O resultado dos saques representa um recuo em relação a 2023, quando registrou saída líquida de R$ 87,8 bilhões da poupança — segunda maior da série histórica iniciada em 1995.

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou saída líquida de R$ 4 bilhões em fevereiro. A poupança rural também teve déficit no mês, de R$ R$ 2,5 bilhões.

Desempenho da caderneta mês a mês

A maior densidade de saque de 2025 foi registrada em janeiro, com retirada de R$ 26,2 bilhões. Enquanto o maior depósito até então havia sido realizado em dezembro, com entrada líquida de R$ 4,9 bilhões.

Janeiro: R$ 26,2 bilhões (saída)
Fevereiro: R$ 8 bilhões (saída)
Março: R$ 11,5 bilhões (saída)
Abril: R$ 6,4 bilhões (saída)
Maio: R$ 336,9 milhões (entrada)
Junho: R$ 2,1 bilhões (entrada)
Julho: R$ 6,2 bilhões (saída)
Agosto: R$ 7,6 bilhões (saída)
Setembro: R$ 15 bilhões (saída)
Outubro: R$ 9,6 bilhões (saída)
Novembro: R$ 2,9 bilhões (saída).
Dezembro: R$ 4,9 bilhões (entrada).

Em 2026:

Janeiro: R$ 23 bilhões (saída).
Fevereiro: R$ 6,6 bilhões (saída).

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Discussão com filho adolescente termina com homem esfaqueado em MS

Publicado

9 minutos atrás

em

6 de março de 2026

Por

Imagem colorida,Discussão com filho adolescente termina com homem ferido por faca em MS- Metrópoles

Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado após se envolver em uma discussão com o filho, de 15, na noite dessa quarta-feira (4/3), em Três Lagoas, a 323 km de Campo Grande (MS). A Polícia Militar foi acionada no Hospital Auxiliadora, para onde a vítima foi encaminhada com ferimentos pelo corpo.

Segundo a Rádio Caçula, a discussão começou quando o homem tentou impedir o filho de sair de casa. Durante o conflito, o adolescente teria pegado uma faca, aumentando a tensão entre os dois. A avó do garoto, mãe da vítima, interveio para tentar separar a briga e evitar que a situação piorasse.

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Brasil

SC: corpo decapitado com ossos quebrados é achado em carro incendiado

Publicado

10 minutos atrás

em

6 de março de 2026

Por

Imagem colorida, Polícia Militar de Santa Catarina- Metrópoles

Um corpo carbonizado, com ossos quebrados e decapitado, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro incendiado na região de Tijuquinhas, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite dessa quinta-feira (5/3). Não foi possível fazer a identificação do corpo, de acordo com a Polícia Militar (PM).

O Corpo de Bombeiros (CBMSC) foi acionado por volta das 23h para combater um incêndio no veículo. Depois de controlar as chamas, os bombeiros encontraram o corpo dentro do porta-malas. A cabeça estava na parte da frente do veículo, um Virtus.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Brasil

Homem é indiciado por explorar financeiramente idosa de 82 anos

Publicado

11 minutos atrás

em

6 de março de 2026

Por

imagem colorida viatura da policia civil de alagoas

A Polícia Civil (PC) concluiu, nessa quinta-feira (5/3), o relatório final do inquérito que investigava a exploração financeira de uma mulher de 82 anos no município de Estrela de Alagoas. As investigações resultaram no indiciamento de um homem de 26 anos.

O trabalho foi conduzido pelo 73º Distrito Policial, sob coordenação do delegado Marcos Silveira Porto. De acordo com o relatório policial, o suspeito teria se apropriado de forma sistemática dos proventos da aposentada.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo