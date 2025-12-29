Cotidiano
Brasileiros e portuguesa entram para o Hall da Fama da São Silvestre
Os atletas Rosa Mota, de Portugal, e Marilson dos Santos e Carmem de Oliveira, do Brasil, que fizeram história na corrida de rua, eternizaram hoje (29) as marcas de seus pés no Hall da Fama da corrida internacional de São Silvestre. A cerimônia ocorreu na Expo São Silvestre, que ocorre no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.
As placas, com as impressões dos pés dos três atletas, agora se juntam à do queniano Paul Tergat. Maior vencedor da prova entre os homens, com cinco vitórias conquistadas, Tergat inaugurou o Hall da Fama da São Silvestre em agosto deste ano, quando a mais tradicional corrida de rua do país
A atleta Carmen de Oliveira, primeira brasileira a vencer a prova desde que ela se abriu para a participação de estrangeiros, também deixou sua marca em uma das placas do Hall da Fama. “Estou aqui curtindo esses mimos que você pode ter de uma prova desse nível. [Hoje são] mais de 55 mil pessoas correndo. Estou aqui revendo amigos, sonhando com uma performance cada vez melhor. Então, para mim, hoje isso aqui é um prêmio”, falou.
O outro homenageado foi Marilson dos Santos, o brasileiro que mais venceu a São Silvestre desde que ela se tornou internacional. Foram três vitórias, conquistadas em 2003, 2005 e 2010.
“É a maior prova que a gente tem no país, a mais popular, a prova que todo mundo assiste, a prova que todo mundo ouve falar. Todo mundo que diz que está correndo e que está começando quer correr [a São Silvestre]. Então é muito gratificante ter feito parte da história da São Silvestre”, disse.
A 100ª edição da São Silvestre acontece na manhã da próxima quarta-feira (31). Neste ano, mais de 55 mil pessoas se inscreveram para participar da corrida, alcançando um novo recorde para a prova.
Exclusivo: CIA realizou ataque com drone contra cais na costa da Venezuela
A CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos) realizou um ataque com drone contra uma instalação portuária no litoral da Venezuela no início de dezembro, disseram à CNN fontes familiarizadas com o assunto. Este teria sido o primeiro ataque dos EUA contra um alvo em território venezuelano.
O ataque ocorreu em um cais remoto que o governo de Donald Trump acreditava ser utilizado pela organização criminosa Tren de Aragua para armazenar drogas e transferi-las para embarcações, com objetivo de posteriormente enviá-las ao exterior, segundo fontes.
Ninguém estava presente nas instalações no momento do ataque, portanto, não houve vítimas, ainda conforme as fontes. As Forças de Operações Especiais dos EUA forneceram apoio de inteligência para a operação.
Perguntado sobre uma entrevista concedida na semana passada, quando dissera que os EUA destruíram uma “grande instalação de onde chegam navios” ligada ao tráfico de drogas na Venezuela, Trump afirmou, nesta segunda (29), que os Estados Unidos atacaram “a área de um cais onde os navios são carregados com drogas”.
No entanto, Trump se esquivou de responder se o ataque teria sido conduzido por militares ou por agentes da CIA.
“Então, atacamos todos os barcos e agora atacamos a área”, afirmou Trump nesta segunda. “Isso (cais) não existe mais”, acrescentou.
Até a revelação desta ação da CIA, os únicos ataques conhecidos dos EUA contra alvos venezuelanos eram contra embarcações em águas internacionais, sob alegação de que elas estariam ligadas ao tráfico de drogas.
Uma das fontes ouvidas pela CNN classificou o ataque como bem-sucedida por destruir o cais e os barcos que lá estavam, mas também descreveu a ação como sendo, em grande parte, meramente simbólica, já que a instalação se trata apenas de uma de muitas utilizadas pelo narcotráfico visando o mercado internacional.
Cheia do Rio Acre já deixa mais de 400 desabrigados em sete abrigos na capital acreana
Nível do rio chegou a 15,36 m na segunda-feira (29), um aumento de 42 cm sem precipitação. Há 141 famílias desabrigadas em abrigos e outras 216 desalojadas em casas de parentes
A enchente atípica do Rio Acre em dezembro já desabrigou mais de 400 pessoas em Rio Branco, segundo dados da Prefeitura e do governo estadual. Ao todo, 411 pessoas — de 141 famílias — estão em sete abrigos montados em escolas e centros culturais. Outras 216 famílias estão desalojadas em casas de parentes ou amigos, sendo que 138 delas contaram com auxílio da Defesa Civil para remoção.
O nível do rio continua subindo mesmo sem chuva: na medição das 9h desta segunda-feira (29), marcava 15,36 metros, um aumento de 42 centímetros em 24 horas sem precipitação. A surpresa com a cheia em dezembro foi expressa por moradores como Janaína Brenna, de 22 anos, que vive no bairro Seis de Agosto: “Ninguém estava esperando […] é mais para fevereiro e março. E ainda assim, Natal, Ano Novo, você pensa que quando vai festejar, vem isso”.
A situação mantém a capital em estado de emergência, com equipes da Defesa Civil atuando na remoção de famílias e no monitoramento contínuo do nível do rio.
A Prefeitura de Rio Branco mantém seis abrigos e o governo do Acre mais um para atender às famílias desabrigadas pela enchente do Rio Acre. Ao todo, sete pontos de acolhimento foram abertos — a maioria em escolas e centros culturais — e já abrigam 411 pessoas, de 141 famílias.
Com o nível do rio continuando a subir a expectativa é que mais pessoas precisem ser removidas de áreas de risco. Além dos desabrigados em abrigos, outras 216 famílias estão desalojadas em casas de parentes ou amigos. Os locais seguem recebendo doações e contam com apoio da Defesa Civil e de equipes de assistência social.
Os abrigos abertos são:
- Escola Álvaro Rocha – Bairro: Conquista (Há 14 famílias – um total de 51 pessoas)
- Escola Anice Jatene – Bairro Geraldo Fleming (Há 16 famílias – um total de 56 pessoas)
- Escola Maria Lúcia – Bairro Morada do Sol (Há 13 famílias – um total de 38 pessoas)
- Escola Georgete Eluan Kalume – Bairro Cadeia Velha (Há 8 famílias – um total de 31 pessoas)
- Escola Marilda Gouveia Viana – Bairro João Eduardo I (Há 9 famílias – um total de 58 pessoas)
- Centro de Cultura Mestre Caboquinho – Bairro Vila Maria, Estrada do Aeroporto (Há 75 famílias – um total de 130 pessoas)
- Escola Estadual Leôncio de Carvalho (abrigo indígena) – Bairro Benfica (Há 6 famílias – total de 47 pessoas)
A cota alerta máximo é fixada em 14 metros. Isto significa que a partir desta marca, o manancial pode começar a inundar os bairros próximos às margens. Este é o segundo registro de transbordo em menos de um ano, uma vez que o rio também ultrapassou a marca em março.
Ação inédita: APAE de Rio Branco inaugura sistema de energia solar da empresa Amazon Solar com recursos do Ministério Público do Trabalho
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 29, o sistema de energia solar instalado em sua sede. O projeto foi executado pela empresa Amazon Solar e viabilizado com recursos repassados pelo Ministério Público do Trabalho da 14ª Região (MPT-14), por meio da Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco, dentro de um plano de reestruturação que prevê investimentos totais de R$ 364 mil ainda.
A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à modernização da estrutura física da entidade, com foco na redução de custos operacionais, sustentabilidade financeira e melhoria da qualidade dos serviços prestados a cerca de 300 usuários, entre crianças, jovens e adultos com deficiência, além de seus familiares. Com mais de 40 anos de atuação, a APAE de Rio Branco é referência no Acre nas áreas de educação, saúde e assistência social.
O sistema fotovoltaico entregue pela Amazon Solar recebeu investimento de R$ 126.950,00 e deve gerar uma economia anual estimada em aproximadamente R$ 84 mil para a instituição. Antes da implantação, a conta de energia elétrica da APAE variava entre R$ 6 mil e R$ 7 mil mensais, valor que agora será reduzido à taxa mínima cobrada pela concessionária.
Segundo os sócios da Amazon Solar, Paulo Heverton Costa da Silva e Fábio de Lima, foram instalados 121 módulos bifaciais de 600 watts, com capacidade contratada de 7.500 kW, podendo chegar a quase 9 mil kW mensais durante o período de verão, quando a produção é até 20% maior. “Além da economia, a APAE ganha liberdade para ampliar o uso de equipamentos, climatizar ambientes e investir mais conforto, sem o receio de aumento na conta de luz. Esse recurso que antes não retornava agora será investido diretamente nos alunos”, destacaram.
A presidente da APAE de Rio Branco, Maria do Carmo Pismel da Silva, a Carminha, agradeceu ao Ministério Público do Trabalho pelo repasse dos recursos e destacou a importância da parceria. “Recebemos do MPT o valor de R$ 364 mil, o que tornou possível a execução dessa grande obra, trazendo benefícios imensos para a instituição. Hoje estamos recebendo oficialmente o sistema fotovoltaico, que representa um avanço significativo para a APAE. Agradeço aos servidores que não mediram esforços, à equipe que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis e a todos que acreditaram nesse projeto”, afirmou.
A gestora também destacou que o recurso contempla outras frentes importantes, como a instalação de um sistema de monitoramento de segurança e a aquisição de mobiliário e equipamentos para diferentes setores da entidade. Em tom emocionado, a presidente ainda desejou sucesso ao próximo gestor da instituição, Lázaro Barbosa, que assumirá a presidência no triênio 2026–2028.
Para Barbosa, a redução das despesas com energia representa um alívio significativo para a gestão futura. “Assumir a APAE já com essa despesa a menos, que chegava a até R$ 8 mil por mês, é fundamental. Foi uma visão estratégica da atual gestão, que utilizou um recurso do Ministério Público do Trabalho para investir em algo permanente, garantindo economia e permitindo que o dinheiro seja direcionado para outras necessidades da instituição”, ressaltou.
Além do sistema de energia solar, o plano de reestruturação prevê a implantação de um sistema eletrônico de monitoramento de segurança, com investimento de R$ 129.968,49, visando ampliar a proteção patrimonial e garantir mais segurança a usuários, profissionais e familiares. Também está prevista a aquisição de mobiliário de cozinha e equipamentos para diversos setores, orçada em R$ 107.081,51, substituindo itens obsoletos ou deteriorados.
Atualmente, a APAE de Rio Branco conta com 22 colaboradores contratados pelo regime CLT, cinco prestadores de serviço e cerca de 2
