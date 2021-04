Um tiroteio que deixou em pânico os moradores do município de Santa Ana de Yacuma, inerior do estado de Beni, distante cerca de 400km de Pando, está sendo investigado por suposto acerto de contas entre integrantes de gangues ligadas ao narcotráfico. O único ferido sobrevivente foi levado para Trinidad por volta do meio-dia deste sábado, 23.

Raúl Castro Ortiz, comandante da Polícia de Santa Ana, informou que suspeitava que de um ajuste de contas; no entanto, ele indicou que as investigações estão apenas em andamento. O ato de sangue ocorreu na noite de sexta-feira.

Os que perderam a vida no tiroteio são os brasileiros; Diego César de Melo Galvão (36) e Wexley de Moura (40) e o peruano Kevin Ríos Zambrano (42), enquanto Luis Alberto Antelo Parada (36), boliviano, morreu minutos depois chegando ao hospital municipal.

“O Sr. Antelo levou vários tiros nas costas que danificaram órgãos vitais. Todo esforço foi feito, mas ele não resistiu devido à hemorragia interna”, disse Alexander Gutiérrez, médico de plantão no hospital que atendeu o boliviano.

O que chama a atenção no caso é que, os suspeitos tentaram perseguir o ferido para vitimá-lo. Eles dispararam alguns tiros fora do hospital e depois fugiram tomando rumo ignorado.

“São assassinatos do crime organizado. Pode ser devido ao narcotráfico, pois se trata de estrangeiros e bolivianos que estão ligados ao narcotráfico ”, disse Vaca.

A autoridade informou que estão sendo cruzados inofmrações (com Brasil e Peru) para estabelecer se os estrangeiros assassinados possuem antecedentes criminais ou policiais em seus respectivos países.

Comentários