Brasileiro procurado por homicídio é preso em Cobija e entregue às autoridades do Brasil
Suspeito foi localizado próximo ao mercado central e teria resistido à abordagem, segundo a polícia boliviana
O brasileiro Paulo Henrique Pereira, procurado pela polícia do Brasil por suposto envolvimento em homicídio, roubo de motocicleta e roubo agravado, foi preso por agentes do departamento de Pando, na Bolívia.
A prisão ocorreu nas proximidades do Mercado Central de Cobija, após identificação realizada por equipes policiais da região. Depois da captura, o suspeito foi entregue às autoridades brasileiras para que dê continuidade ao processo judicial em seu país.
Segundo relatório do diretor da FELCC, Carlos Pardo, o homem teria resistido no momento da abordagem, sendo necessária a intervenção dos policiais para contê-lo e assegurar a transferência de forma segura.
Sua transferência ocorreu na ponte binacional Internacional, que liga o Brasil – através do Acre, à Cobia (Bolívia), na tarde desta sexta-feira, dia 27, sob forte escolta policial, devido o histórico do acusado.
Prefeitos dos 22 municípios do Acre discutem solução conjunta para resíduos sólidos
Brasiléia tem redução de quase 90% dos casos de dengue e intensifica ações nos bairros
Por Fernando Oliveira
Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Endemias, realizou uma importante ação de bloqueio contra a dengue no bairro Leonardo Barbosa. A iniciativa integra o conjunto de estratégias permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A ação de bloqueio consiste na aplicação localizada de inseticida com bomba costal, procedimento técnico voltado à eliminação do mosquito na fase adulta, especialmente em áreas onde há registro ou suspeita de casos. Além da aplicação do produto, as equipes executaram levantamento de índice, tratamento focal e intensificaram a conscientização dos moradores quanto à eliminação de criadouros.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o trabalho é contínuo e estratégico.
“O trabalho de combate à dengue não para. Hoje estamos aqui no bairro Leonardo Barbosa. Já estivemos com a nossa equipe durante toda a semana, realizando tratamento, levantamento de índice e conscientização dos moradores. Agora estamos executando o bloqueio, que consiste em eliminar o mosquito adulto. Mesmo com a redução de 89% nos casos de dengue de um ano para o outro, seguimos trabalhando para oferecer o melhor à nossa população”, destacou o secretário.
A redução de 89% nos casos registrados no município, na comparação com o mesmo período do ano passado, demonstra a eficácia das medidas adotadas pela gestão municipal. No entanto, a Secretaria de Saúde reforça que o cenário exige vigilância permanente, sobretudo no período de maior incidência de chuvas.
O coordenador da Divisão de Endemias de Brasiléia, Elenilson Cruz, ressaltou que o bloqueio é uma resposta rápida para interromper a cadeia de transmissão.
“Essa ação é fundamental para conter a circulação do vírus. O bloqueio é realizado de forma técnica e direcionada, priorizando as áreas com maior risco. Paralelamente, seguimos orientando a população, porque o combate ao mosquito começa dentro de casa, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água”, explicou.
A Prefeitura reforça ainda que a participação da comunidade é indispensável no enfrentamento à dengue, mantendo quintais limpos, caixas d’água vedadas e descartando corretamente recipientes que possam servir de criadouro para o mosquito.
Empresa Trans Acreana publica Nota sobre acidente na BR 364
A empresa Trans Acreana enviou uma nota falando sobre o acidente envolvendo um de seus veículos, ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 26, próximo ao município de Sena Madureira.
De pronto, ao saber do acidente, equipes se deslocaram ao local para iniciar o pronto atendimento aos feridos, dando suporte para que todos fossem atendidos da melhor maneira possível. Veja nota abaixo.
Trans Acreana reforça assistência total a passageiros após incidente na BR-364
Um ônibus da empresa Trans Acreana, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, tombou na noite da última quinta-feira (26) depois que o motorista perdeu o controle do veículo, cerca de 15 quilômetros após ter passado pelo município de Sena Madureira, já a caminho da capital. O acidente ocorreu por volta das 21h e havia aproximadamente 30 passageiros a bordo.
Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Trans Acreana enviou uma equipe de suporte ao local, prestando atendimento imediato a todos os passageiros. Eles foram conduzidos ao hospital de Sena Madureira para avaliação médica e foram liberados após os primeiros cuidados. Dois passageiros passaram por encaminhamento para Rio Branco: uma jovem com fratura na mão e um homem que relatava dores na coluna, ambos para acompanhamento especializado.
O gerente operacional da empresa, Francisco Mendes, esteve pessoalmente no local durante a madrugada desta sexta-feira para acompanhar de perto toda a assistência prestada. Segundo ele, “a empresa mantém seu compromisso absoluto com o cuidado aos passageiros, garantindo suporte rápido, responsável e contínuo em situações como esta. Nosso foco é assegurar que todos sejam amparados da melhor forma possível.”
A empresa informa ainda que o seguro foi imediatamente acionado, garantindo respaldo total em todos os procedimentos necessários. O atendimento está sendo feito por meio da corretora responsável, Navic Reis — contato: +55 11 96495-2416.
A Trans Acreana reforça também que a BR-364, especialmente durante o período do inverno amazônico, apresenta trechos severamente prejudicados, o que aumenta os riscos de incidentes e dificulta a trafegabilidade. Mesmo diante dessas condições adversas, a empresa destaca seu compromisso permanente com a segurança, o apoio integral aos passageiros e o acompanhamento de todas as ocorrências.
A Diretoria
