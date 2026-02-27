Brasileiro procurado por homicídio é preso em Cobija e entregue às autoridades do Brasil

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve reunido na manhã desta sexta-feira (27) com os 22 prefeitos acreanos. Na ocasião, os gestores avaliaram e acompanharam a prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2025. Além disso, debateram um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios, a destinação adequada dos resíduos sólidos, apontada como um dos principais gargalos, especialmente diante da necessidade de cumprimento das legislações ambientais vigentes.

Segundo Emerson Leão, diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, a alternativa encontrada para enfrentar o problema foi a união dos gestores municipais por meio de ações consorciadas, possibilitando soluções viáveis e sustentáveis para toda a região. Ele destacou que o consórcio vem avançando desde a sua criação, com apoio técnico, inclusive com a contratação de geólogo para dar suporte aos municípios, além da parceria com a AMAC e o governo estadual.

“Estamos avançando de forma significativa. O consórcio cresceu muito nesses quase três anos e hoje já contamos com apoio técnico especializado. A Lei nº 12.305 é clara ao estabelecer que todos os geradores devem contribuir com a taxa de resíduos, garantindo a sustentabilidade do sistema e evitando penalidades aos gestores”, explicou Emerson Leão.

Estado do Acre e a contrapartida de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as prefeituras acreanas, inclusive as dos municípios com menor capacidade financeira, terão, finalmente, uma solução definitiva para a destinação adequada dos resíduos sólidos.

“Esse é um problema que se arrasta há mais de 30 anos e que nenhum município, sozinho, tem condições de resolver. Agora, com o apoio do governo e a estruturação do projeto pelo BNDES, tenho certeza de que vamos dar uma solução definitiva e livrar nossos prefeitos desse passivo histórico”, afirmou Bocalom.

O prefeito de Porto Acre, Máximo Antônio de Souza, que formalizou a adesão ao consórcio, destacou a importância da iniciativa para os municípios.

“Quem ganha é o meio ambiente e, principalmente, a população. Estamos tratando de um problema que envolve lixo, saneamento e saúde pública. Com o financiamento para os estudos e a definição do modelo de gestão, vamos conseguir dar uma resposta efetiva à sociedade e atender às exigências dos órgãos de controle”, ressaltou o gestor.

A reunião reforçou o compromisso conjunto dos municípios acreanos em buscar soluções regionais e sustentáveis para a gestão dos resíduos sólidos, garantindo mais qualidade de vida para a população e o cumprimento da legislação ambiental.