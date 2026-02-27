Conecte-se conosco

Brasileiro procurado por homicídio é preso em Cobija e entregue às autoridades do Brasil

1 hora atrás

Suspeito foi localizado próximo ao mercado central e teria resistido à abordagem, segundo a polícia boliviana

O brasileiro Paulo Henrique Pereira, procurado pela polícia do Brasil por suposto envolvimento em homicídio, roubo de motocicleta e roubo agravado, foi preso por agentes do departamento de Pando, na Bolívia.

A prisão ocorreu nas proximidades do Mercado Central de Cobija, após identificação realizada por equipes policiais da região. Depois da captura, o suspeito foi entregue às autoridades brasileiras para que dê continuidade ao processo judicial em seu país.

Segundo relatório do diretor da FELCC, Carlos Pardo, o homem teria resistido no momento da abordagem, sendo necessária a intervenção dos policiais para contê-lo e assegurar a transferência de forma segura.

Sua transferência ocorreu na ponte binacional Internacional, que liga o Brasil – através do Acre, à Cobia (Bolívia), na tarde desta sexta-feira, dia 27, sob forte escolta policial, devido o histórico do acusado.

Prefeitos dos 22 municípios do Acre discutem solução conjunta para resíduos sólidos

5 horas atrás

27 de fevereiro de 2026

Reunião da Associação dos Municípios do Acre aponta consórcio, apoio do Governo do Estado do Acre e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social como caminho para superar passivo ambiental histórico

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve reunido na manhã desta sexta-feira (27) com os 22 prefeitos acreanos. Na ocasião, os gestores avaliaram e acompanharam a prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2025. Além disso, debateram um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios, a destinação adequada dos resíduos sólidos, apontada como um dos principais gargalos, especialmente diante da necessidade de cumprimento das legislações ambientais vigentes.

Segundo Emerson Leão, a união dos municípios por meio do consórcio tem garantido soluções viáveis e sustentáveis para os resíduos sólidos, com avanços desde a criação da entidade e apoio técnico em parceria com a AMAC e o governo do Estado. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Segundo Emerson Leão, diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, a alternativa encontrada para enfrentar o problema foi a união dos gestores municipais por meio de ações consorciadas, possibilitando soluções viáveis e sustentáveis para toda a região. Ele destacou que o consórcio vem avançando desde a sua criação, com apoio técnico, inclusive com a contratação de geólogo para dar suporte aos municípios, além da parceria com a AMAC e o governo estadual.

“Estamos avançando de forma significativa. O consórcio cresceu muito nesses quase três anos e hoje já contamos com apoio técnico especializado. A Lei nº 12.305 é clara ao estabelecer que todos os geradores devem contribuir com a taxa de resíduos, garantindo a sustentabilidade do sistema e evitando penalidades aos gestores”, explicou Emerson Leão.

Prefeito de Rio Branco e presidente da AMAC, afirma que, com apoio do Governo do Acre e recursos do BNDES, os municípios, inclusive os de menor arrecadação, poderão contar com uma solução definitiva para o descarte correto dos resíduos sólidos. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Estado do Acre e a contrapartida de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as prefeituras acreanas, inclusive as dos municípios com menor capacidade financeira, terão, finalmente, uma solução definitiva para a destinação adequada dos resíduos sólidos.

“Esse é um problema que se arrasta há mais de 30 anos e que nenhum município, sozinho, tem condições de resolver. Agora, com o apoio do governo e a estruturação do projeto pelo BNDES, tenho certeza de que vamos dar uma solução definitiva e livrar nossos prefeitos desse passivo histórico”, afirmou Bocalom.

“Quem ganha é o meio ambiente e a população. Com os estudos e a definição do modelo de gestão, daremos uma resposta efetiva e atenderemos às exigências legais”, ressaltou o Máximo. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito de Porto Acre, Máximo Antônio de Souza, que formalizou a adesão ao consórcio, destacou a importância da iniciativa para os municípios.

“Quem ganha é o meio ambiente e, principalmente, a população. Estamos tratando de um problema que envolve lixo, saneamento e saúde pública. Com o financiamento para os estudos e a definição do modelo de gestão, vamos conseguir dar uma resposta efetiva à sociedade e atender às exigências dos órgãos de controle”, ressaltou o gestor.

A reunião reforçou o compromisso conjunto dos municípios acreanos em buscar soluções regionais e sustentáveis para a gestão dos resíduos sólidos, garantindo mais qualidade de vida para a população e o cumprimento da legislação ambiental.

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Brasiléia tem redução de quase 90% dos casos de dengue e intensifica ações nos bairros

5 horas atrás

27 de fevereiro de 2026

Por Fernando Oliveira
Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Endemias, realizou uma importante ação de bloqueio contra a dengue no bairro Leonardo Barbosa. A iniciativa integra o conjunto de estratégias permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação de bloqueio consiste na aplicação localizada de inseticida com bomba costal, procedimento técnico voltado à eliminação do mosquito na fase adulta, especialmente em áreas onde há registro ou suspeita de casos. Além da aplicação do produto, as equipes executaram levantamento de índice, tratamento focal e intensificaram a conscientização dos moradores quanto à eliminação de criadouros.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o trabalho é contínuo e estratégico.
“O trabalho de combate à dengue não para. Hoje estamos aqui no bairro Leonardo Barbosa. Já estivemos com a nossa equipe durante toda a semana, realizando tratamento, levantamento de índice e conscientização dos moradores. Agora estamos executando o bloqueio, que consiste em eliminar o mosquito adulto. Mesmo com a redução de 89% nos casos de dengue de um ano para o outro, seguimos trabalhando para oferecer o melhor à nossa população”, destacou o secretário.

A redução de 89% nos casos registrados no município, na comparação com o mesmo período do ano passado, demonstra a eficácia das medidas adotadas pela gestão municipal. No entanto, a Secretaria de Saúde reforça que o cenário exige vigilância permanente, sobretudo no período de maior incidência de chuvas.

O coordenador da Divisão de Endemias de Brasiléia, Elenilson Cruz, ressaltou que o bloqueio é uma resposta rápida para interromper a cadeia de transmissão.
“Essa ação é fundamental para conter a circulação do vírus. O bloqueio é realizado de forma técnica e direcionada, priorizando as áreas com maior risco. Paralelamente, seguimos orientando a população, porque o combate ao mosquito começa dentro de casa, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água”, explicou.

A Prefeitura reforça ainda que a participação da comunidade é indispensável no enfrentamento à dengue, mantendo quintais limpos, caixas d’água vedadas e descartando corretamente recipientes que possam servir de criadouro para o mosquito.

Empresa Trans Acreana publica Nota sobre acidente na BR 364

12 horas atrás

27 de fevereiro de 2026

A empresa Trans Acreana enviou uma nota falando sobre o acidente envolvendo um de seus veículos, ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 26, próximo ao município de Sena Madureira.

 De pronto, ao saber do acidente, equipes se deslocaram ao local para iniciar o pronto atendimento aos feridos, dando suporte para que todos fossem atendidos da melhor maneira possível. Veja nota abaixo.

Trans Acreana reforça assistência total a passageiros após incidente na BR-364

Um ônibus da empresa Trans Acreana, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, tombou na noite da última quinta-feira (26) depois que o motorista perdeu o controle do veículo, cerca de 15 quilômetros após ter passado pelo município de Sena Madureira, já a caminho da capital. O acidente ocorreu por volta das 21h e havia aproximadamente 30 passageiros a bordo.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Trans Acreana enviou uma equipe de suporte ao local, prestando atendimento imediato a todos os passageiros. Eles foram conduzidos ao hospital de Sena Madureira para avaliação médica e foram liberados após os primeiros cuidados. Dois passageiros passaram por encaminhamento para Rio Branco: uma jovem com fratura na mão e um homem que relatava dores na coluna, ambos para acompanhamento especializado.

O gerente operacional da empresa, Francisco Mendes, esteve pessoalmente no local durante a madrugada desta sexta-feira para acompanhar de perto toda a assistência prestada. Segundo ele, “a empresa mantém seu compromisso absoluto com o cuidado aos passageiros, garantindo suporte rápido, responsável e contínuo em situações como esta. Nosso foco é assegurar que todos sejam amparados da melhor forma possível.”

A empresa informa ainda que o seguro foi imediatamente acionado, garantindo respaldo total em todos os procedimentos necessários. O atendimento está sendo feito por meio da corretora responsável, Navic Reis — contato: +55 11 96495-2416.

A Trans Acreana reforça também que a BR-364, especialmente durante o período do inverno amazônico, apresenta trechos severamente prejudicados, o que aumenta os riscos de incidentes e dificulta a trafegabilidade. Mesmo diante dessas condições adversas, a empresa destaca seu compromisso permanente com a segurança, o apoio integral aos passageiros e o acompanhamento de todas as ocorrências.

A Diretoria

