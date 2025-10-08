Brasil
Brasileiro morre em conflito na guerra da Ucrânia: ‘Família deu muito conselho para ele não ir’, lamenta mãe
O paraibano Thiago Paulo Bulhões, de 25 anos, morreu em um combate na guerra da Ucrânia no sábado (4). A confirmação foi feita ao g1 pela mãe dele, Elidiane Bulhões. Thiago tinha deixado o Brasil no mês de junho.
Thiago morava com os pais em Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa, e trabalhava em uma escolinha de futebol. Ele deixa duas filhas, de 4 e 7 anos.
Segundo Elidiane, o filho conheceu um grupo de pessoas pelas redes sociais. A mãe conta que essas pessoas falavam sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e o filho decidiu entrar no grupo, mesmo sem o apoio da família.
“Ele conheceu uma pessoa, fez amizade com esse grupo e decidiu ir. Ele se trancava no quarto e passava muito tempo falando com esse povo [no celular]. Até então, a gente não sabe as promessas que esse povo fez para esses jovens irem para um lugar desse. Na realidade, o meu filho tinha amor. A família deu muito conselho para ele não ir, mas foi decisão dele”, disse Elidiane.
A última conversa entre mãe e filho foi no sábado (4), poucas horas antes do combate. Thiago pediu que a mãe acompanhasse suas publicações e mensagens pelas redes sociais, já que o sinal na região era ruim.
“A última coisa que ele falou pra mim foi: ‘mãe, fique só ligada no Instagram’. Isso foi no sábado. Foi horrível, um pedaço de mim que foi embora. Infelizmente, meu filho comprou uma briga que não é dele, mas era o sonho dele”.
A mãe do paraibano ainda afirma que o filho dizia não ter mais interesse em voltar ao Brasil e desejava permanecer na Europa. Segundo ela, a ideia de Thiago era viajar e conseguir outras oportunidades de emprego após a guerra.
“Ele não tinha vontade de voltar, queria trabalhar lá. Todas as conversas, sempre meu filho era feliz. Eu perguntei ‘você quer voltar pra cá? ‘ Ele falou para mim: ‘Não, mãe. Eu não quero voltar, eu tô fazendo o que eu amo, ajudando as pessoas que mais precisam. Esse era o meu filho”, contou.
De acordo com Elidiane, Thiago recebia cerca de R$ 25 mil pelo trabalho na linha de frente, mas dizia que o dinheiro não era o motivo principal. “Meu filho sempre quis ajudar as pessoas. Ele dizia que ia defender a cidade”, disse.
A mãe de Thiago disse que o corpo do jovem será cremado e as cinzas enviadas para ela, junto com os pertences, mas ainda não há previsão de quando isso acontecerá.
O que dizem a Embaixada da Ucrânia e o Itamaraty
Em setembro, a Embaixada da Ucrânia no Brasil declarou ao Jornal Nacional que “não recruta cidadãos brasileiros para as Forças Armadas da Ucrânia” e que, “em todos os casos conhecidos, cidadãos brasileiros chegaram à Ucrânia de forma independente e por livre e espontânea vontade”.
O g1 procurou o Ministério das Relações Exteriores, que informou que, por meio da Embaixada do Brasil em Kiev, presta assistência consular às famílias e não confirmou a morte do paraibano. O órgão reforçou que o atendimento é feito a partir do contato dos familiares e que, por questões de privacidade, não divulga informações pessoais.
Além disso, em setembro, o Ministério também divulgou um alerta sobre brasileiros em conflitos armados, reforçando que “recomenda fortemente que propostas de trabalho para fins militares sejam recusadas” e que “a assistência consular, nesses casos, pode ser severamente limitada pelos termos dos contratos assinados entre os voluntários e as forças armadas de terceiros países”.
Golpe da oração: call center que usava IA cobrava R$ 50 por reza prometendo curas e milagres
Golpe da oração: call center que usava IA cobrava R$ 50 por reza prometendo curas e milagres — Foto: Reprodução TV Globo
A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (8) 35 pessoas em Nilópolis, na Baixada Fluminense, suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava o chamado “golpe da oração”.
Segundo as investigações, o grupo operava uma central de teleatendimento que oferecia orações personalizadas em troca de dinheiro, utilizando um aplicativo de inteligência artificial (IA) para criar os textos religiosos.
De acordo com a delegada Isabele Conti, titular da Delegacia de Nilópolis e responsável pela investigação, o esquema funcionava há pelo menos dois anos.
“Análises das documentações apreendidas no escritório apontam que esse grupo recebeu cerca de R$ 3 milhões em apenas um ano de atendimento”, afirmou.
As orações eram produzidas por um aplicativo de IA, a partir de informações fornecidas pelas vítimas. As atendentes perguntavam sobre os problemas enfrentados — como doenças, dificuldades financeiras ou familiares — e solicitavam ao app uma oração específica para aquela situação.
O texto gerado era então lido para a vítima, que não sabia da produção artificial da oração. A pessoa então era cobrada em média R$ 50 pelo serviço.
A polícia descobriu que o grupo atraía vítimas por meio das redes sociais. Um pastor, apontado como líder da quadrilha, fazia postagens incentivando pessoas a entrarem em contato. Depois disso, a central ligava para os fiéis, alegando que estavam sendo procurados por “milagre” ou “revelação divina”.
Durante a operação, os agentes encontraram uma tabela com os preços das orações no escritório da central. Os suspeitos vão responder por estelionato e associação criminosa.
A Polícia Civil faz um apelo para que as vítimas do golpe procurem a Delegacia de Nilópolis para registrar ocorrência, já que o crime de estelionato exige representação formal da vítima para que a investigação avance.
O advogado responsável pela central de atendimento foi procurado pela reportagem, mas não quis se pronunciar.
Custo da CNH no Acre é um dos mais altos do país e exige até 8 meses de trabalho de uma família
Estudo da Senatran revela que desigualdade de renda coloca estado entre os mais penalizados para obter habilitação; Norte tem menor número de motoristas por habitante
Uma família acreana precisa trabalhar até oito meses e meio para conseguir juntar o valor necessário para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso destine 30% de sua renda mensal para esse fim.
A constatação é de um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que coloca o Acre ao lado da Bahia como um dos estados onde o custo do documento mais pesa no orçamento doméstico.
O estudo, que utiliza o critério de saúde financeira da Febraban (comprometimento de até 30% da renda com metas), evidencia a profunda desigualdade regional. Enquanto no Distrito Federal, com renda média familiar de R$ 3,5 mil, o processo é quitado em cerca de um mês, estados do Norte e Nordeste – com rendas frequentemente abaixo de R$ 1,5 mil – veem a CNH se tornar um bem de acesso difícil.
Esse cenário tem impacto direto no número de condutores habilitados. De acordo com a Senatran, o Acre e outros estados da região Norte possuem entre 1 mil e 2 mil motoristas para cada 10 mil habitantes, um dos índices mais baixos do país.
A combinação entre renda familiar baixa e o alto custo do processo de habilitação cria uma barreira econômica que exclui grande parte da população do acesso à documentação necessária para dirigir legalmente.
Acre participa da ABAV Expo 2025, no Rio de Janeiro
A Associação Brasileira de Agências de Viagens, A ABAV, promove durante o dia 8 ao dia 10 de outubro, no Rio de Janeiro, a Abav Expo 2025, que reúne os principais nomes do turismo brasileiro e internacional.
Neste ano, a feira aposta em tecnologia, sustentabilidade e na valorização dos destinos nacionais. Empresários, agentes e visitantes têm acesso a experiências únicas que impulsionam o turismo no Brasil.
O secretário estadual de turismo do Acre, Marcelo Messias, destacou a importância do evento para fortalecer o segmento e fortalecimento do turismo para o etado por meio das empresas participantes.
“A ABAV Expo é uma vitrine fundamental para o turismo brasileiro. Em 2025, nosso foco é fortalecer parcerias, promover nossos destinos e investir na qualificação dos profissionais. É uma oportunidade única para mostrar a força do turismo do Brasil ao mundo.”, destacou Messias.
Um dos mais experientes empresários de agência de turismo no Acre, Rizomar Araújo, pontua a possibilidade de apresentar o estado para o mundo.
“Para nós, do Acre, estar na ABAV Expo 2025 é uma chance de apresentar nosso potencial turístico. Queremos atrair visitantes, investidores e mostrar que nosso estado tem muito a oferecer em cultura, natureza e negócios. Aqui, fazemos contatos, aprendemos e mostramos nosso orgulho acreano.”, frisou Araújo.
O agente da empresa internacional Golden Latin, Felipe Pinho, destaca o interesse internacional em conhecer as ofertas do Acre.
“Somos uma agência do Rio de Janeiro e temos clientes internacionais de todos os lugares que passaram a enxergar os produtos que o Acre tem a oferecer por meio da sustentabilidade. Hoje na rodada de negócios estamos conhecendo o pacote de observação de pássaros que só tem no Acre, um produto a mais a oferecermos”, disse Pinho.
A ABAV Expo 2025 segue conectando pessoas e destinos, fortalecendo o turismo brasileiro. Colocando o Estado do Acre como rota de buscas únicas por sua biodiversidade e do turismo de base comunitária.
