Brasileiro é sequestrado e tem caminhonete roubada ao cruzar fronteira para a Bolívia

Carlos Henrique da Silva Almeida, de 19 anos, morreu ao tentar desviar de colisão; motorista da carreta se apresentou à polícia.

Um grave acidente envolvendo três motocicletas e uma carreta resultou na morte do jovem Carlos Henrique da Silva Almeida, de 19 anos, no início da noite deste domingo (16), na altura do km 970 da BR-364, no perímetro urbano do distrito de Vista Alegre do Abunã. O jovem, que trabalhava em uma marcenaria no bairro Moisés Stevanelli, estava prestes a se casar.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo site Ponta do Abunã, Carlos Henrique e um colega estavam indo buscar a noiva e outra pessoa para a igreja quando o acidente ocorreu. Testemunhas relataram que o condutor de uma motocicleta Titan colidiu na traseira de outra Titan, causando uma reação em cadeia. Na tentativa de desviar, Carlos Henrique, que pilotava uma moto Biz, invadiu a contramão e foi atingido frontalmente por uma carreta baú que trafegava no sentido oposto.

O motorista da carreta, após o acidente, seguiu viagem, mas se apresentou às autoridades no distrito de Extrema, a cerca de 70 km do local do ocorrido. Ele deve prestar esclarecimentos sobre o acidente, que será investigado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O corpo de Carlos Henrique foi reconhecido por familiares e amigos, que aguardam a conclusão dos trabalhos periciais para a liberação do corpo. O jovem era conhecido por sua dedicação ao trabalho e estava em um momento de grande expectativa, prestes a se casar.

O caso chocou a comunidade local e reforça a necessidade de maior atenção e segurança no trânsito, especialmente em rodovias de grande movimento como a BR-364. A PRF segue apurando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.

