Acre
Brasileiro é executado a tiros em praça pública na Bolívia, no município de Guayaramerín
Vítima tinha 22 anos, era de Rondônia e já havia sido investigada por homicídio na capital
Um homem brasileiro foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (19), na Praça Hernán Roca Casanova, no município de Guayaramerín. O crime ocorreu em via pública e foi presenciado por diversas pessoas.
A vítima foi identificada como Luís Gabriel Vinhorquis de Souza, de 22 anos, natural de Rondônia. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por criminosos que chegaram em um veículo e efetuaram vários disparos, a maioria na região da cabeça. Imagens gravadas por moradores mostram o momento da execução.
Após o crime, o carro utilizado pelos autores foi encontrado completamente queimado, em uma tentativa de eliminar provas.
Conhecido como “Gabrielzinho”, Luís Gabriel já havia sido investigado pela morte do estudante Arthur Amora Ribeiro, de 13 anos, assassinado com um tiro na cabeça em agosto de 2022, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho.
Na época, a Justiça chegou a expedir um mandado de prisão contra ele, a pedido da Delegacia de Homicídios da capital. No entanto, meses depois, a ordem foi revogada por decisão judicial, após atuação da defesa.
De acordo com informações da polícia de Rondônia, Luís Gabriel também possuía antecedentes por receptação e roubo de veículos levados de forma irregular para a Bolívia.
O caso segue sob investigação das autoridades bolivianas, que devem divulgar um relatório oficial nas próximas horas.
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Acre
Jogos digitais podem ajudar a resolver desafios da gestão pública no Acre
Programa seleciona startups da Amazônia Legal para desenvolver games voltados a temas como queimadas, educação científica e serviços públicos digitais
Empreendedores da Amazônia Legal que desenvolvem soluções tecnológicas baseadas em jogos digitais têm até esta sexta-feira (20) para se inscrever no 1º Ciclo de Aceleração de Startups GovTech de Games – Acre. A iniciativa busca selecionar projetos capazes de transformar desafios da gestão pública em soluções digitais por meio de games. O programa é promovido pelo Instituto Sapien, com apoio da Mense Group e financiamento do Ministério do Turismo. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.gamecongovtech.com.br
A proposta do programa é estimular o desenvolvimento de jogos digitais capazes de enfrentar desafios da gestão pública, utilizando tecnologia e criatividade para ampliar o acesso à informação, promover educação cidadã e fortalecer políticas públicas. Ao todo, até seis startups serão selecionadas para participar de um ciclo de aceleração que inclui mentorias, capacitações e conexão com especialistas do setor público e do ecossistema de inovação.
O que é GovTech
A iniciativa está inserida no conceito de GovTech, termo que define empresas e soluções tecnológicas voltadas à modernização da administração pública. De acordo com o edital do programa, GovTech refere-se a iniciativas que utilizam tecnologia, novos processos e soluções inovadoras para gerar eficiência na gestão pública e contribuir para o uso mais racional de recursos governamentais.
No caso do ciclo de aceleração, a proposta é aplicar essa lógica ao universo dos jogos digitais, criando experiências interativas capazes de comunicar temas complexos e estimular mudanças de comportamento. Games podem, por exemplo, ajudar a explicar políticas públicas, orientar a população sobre serviços digitais ou sensibilizar cidadãos sobre questões ambientais.
Desafios públicos do Acre
As startups interessadas devem desenvolver soluções alinhadas a um dos três desafios definidos por instituições do estado do Acre. O primeiro aborda os impactos das queimadas e da poluição ambiental, proposta apresentada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, com foco em conscientizar a população sobre preservação ambiental e práticas sustentáveis.
O segundo desafio trata da educação ambiental, cidadã e tecnocientífica, em parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), e busca aproximar a população de soluções científicas e tecnológicas aplicadas ao cotidiano.
Já o terceiro está relacionado à educação tributária e aos serviços digitais, proposto pela Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz). A ideia é utilizar jogos para facilitar o entendimento sobre obrigações fiscais e sobre o funcionamento de serviços públicos digitais.
Quem pode participar
Podem se inscrever startups com sede em qualquer estado da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — desde que possuam CNPJ ativo, equipe com pelo menos dois integrantes e soluções inovadoras em fase de ideação, protótipo, operação ou escala.
As equipes selecionadas participarão de uma jornada de aceleração com atividades online e presenciais, incluindo desenvolvimento de modelo de negócio, criação de jogos, aspectos jurídicos e fiscais para negociação com o setor público e técnicas de apresentação para investidores e gestores públicos.
Onde acessar o edital
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site www.gamecongovtech.com.br/inscreva-se, até 23h59 do dia 20 de março de 2026, no horário de Brasília.
No mesmo endereço eletrônico, os interessados podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre requisitos de participação, etapas do processo seletivo, critérios de avaliação e detalhes do ciclo de aceleração.
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Joabe Lira condiciona candidatura em 2026 a decisão de Bocalom e articulação partidária
Presidente da Câmara de Rio Branco diz que definição passa por diálogo com União Brasil e construção do grupo político
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, afirmou na noite desta quinta-feira (19) que ainda não definiu se disputará as eleições de 2026. Segundo ele, a decisão depende diretamente do prefeito da capital e pré-candidato ao governo, Tião Bocalom, além de um possível entendimento com o União Brasil, sigla à qual está vinculado.
Joabe foi um dos poucos políticos a recepcionar Bocalom no aeroporto de Rio Branco, onde o prefeito desembarcou após oficializar sua filiação ao PSDB, em meio a um ato com apoiadores.
O vereador revelou que já teve uma conversa prévia com o prefeito antes da viagem e que um novo encontro deve ocorrer nas próximas horas. “O Bocalom conversou comigo antes de viajar e disse que quer montar um time também de deputados. Quando ele chegar, a gente vai sentar para bater o martelo”, afirmou.
Apesar da proximidade política, Joabe destacou que uma eventual candidatura depende de construção coletiva dentro do grupo liderado por Bocalom. “Nós fazemos parte de um grupo político e esse grupo é liderado pelo Bocalom”, disse.
Impasse partidário
Um dos principais entraves para a definição é a situação partidária do vereador. Fora da chamada janela partidária, período em que é permitida a troca de legenda sem risco de perda de mandato, Joabe não pode mudar de partido neste momento.
Atualmente no União Brasil, ele reconhece que precisará do aval da sigla para viabilizar sua participação em uma eventual chapa alinhada ao prefeito. O cenário é ainda mais delicado porque o partido integra a aliança com MDB, PL e PP em torno da vice-governadora e pré-candidata ao governo, Mailza Assis.
“Não estou na janela partidária, então não tem como sair agora. O caminho é o diálogo. Vamos conversar com a direção do União Brasil para decidir o que fazer”, explicou.
Nos bastidores, há avaliações de que podem existir alternativas jurídicas para uma eventual liberação sem prejuízo ao mandato, mas tudo ainda depende de articulações políticas.
Novo cenário político
Joabe também comentou as recentes movimentações no cenário político do Acre, especialmente após mudanças partidárias envolvendo lideranças locais. Para ele, o novo contexto pode abrir espaço para a formação de chapas mais competitivas.
“Antes tinha muito nome pesado. Agora acredito que o prefeito vai conseguir montar uma chapa forte, onde todos os candidatos terão chance real de vitória”, avaliou.
Na Câmara Municipal, segundo o presidente, já há uma movimentação significativa de vereadores interessados em disputar cargos nas eleições de 2026. Ele citou, por exemplo, o vereador Leôncio Castro, que já se posiciona como pré-candidato a deputado estadual.
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Adem Araújo revela convite para ser vice de Bocalom, mas recusa proposta
Presidente da FFAC diz que sondagem partiu de aliados do prefeito e afirma que não faz parte de seus planos disputar eleições em 2026
O empresário e presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, afirmou na noite desta quinta-feira (19) que foi procurado por aliados do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para compor como vice em uma eventual chapa ao governo do Estado em 2026. Apesar da sondagem, ele disse que recusou a proposta.
A declaração foi dada no Aeroporto Internacional de Rio Branco, pouco antes da chegada de Bocalom, que desembarcou por volta da meia-noite e foi recepcionado por apoiadores após oficializar sua filiação ao PSDB.
A movimentação política ocorre em meio a uma reconfiguração no cenário estadual. Bocalom deixou o PL, legenda que decidiu integrar uma aliança com PP, União Brasil e MDB em torno da vice-governadora e pré-candidata ao governo, Mailza Assis.
Segundo Adem Araújo, o convite foi recebido com reconhecimento, mas não se encaixa em seus planos pessoais. “É uma honra receber um convite para ser vice do Bocalom, pelo homem e político que ele é, mas não é o que eu tenho como projeto de vida. Fico feliz por ter sido lembrado”, afirmou.
Questionado se o convite partiu diretamente do prefeito, ele explicou que houve uma conversa com Bocalom, mas sem formalização no momento. De acordo com Adem, a proposta foi apresentada posteriormente por pessoas próximas ao gestor municipal.
Com informações do ac24horas
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