Brasileiro é baleado em Cobija após ser perseguido no centro da cidade

Um brasileiro identificado pelo nome de Júnior Silva Cavalcante, deu entrada no hospital Roberto Galindo Terán, localizado na cidade de Cobija, capital do estado de Pando por volta das 20h20, horário do Acre, com marcas de três tiros pelo corpo.

Segundo foi apurado pelo jornalista local Kike Navala, a vítima que estava em um carro de cor preta e placa boliviana, teria sido perseguida pela principal rua no centro da cidade, sendo baleada por desconhecidos que fugiram tomando rumo ignorado.

O homem foi ferido na região do tórax e abdômen e passou por cirurgia, ficando em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), podendo divulgar um boletim médico nas próximas horas.

As autoridades policiais boliviana estão investigando o caso, para saber se existe algum tipo de envolvimento de grupo rivais de facção do brasil, que estão disputando espaço no lado boliviano, ou se foi apenas uma tentativa de assalto que acabou com tentativa de homicídio.