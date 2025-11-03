Brasileiro é baleado em bairro de alta tensão em Cobija, na fronteira com o Acre

Vítima foi atingida no ombro direito em frente à discoteca Mandala, no bairro Mapajo, mas passa bem; Ministério Público e polícia boliviana buscam autores do crime

Um cidadão brasileiro identificado como Raúl José S.D.A. de 34 anos, foi vítima de um atentado a tiros na madrugada desta segunda-feira (3) em Cobija, cidade boliviana que faz fronteira com Epitaciolândia e Brasiléia, no Acre. O crime ocorreu nas proximidades da discoteca Mandala, no bairro Mapajo em Cobija, região estratégica que faz divisa com os bairros Centro, Eldorado e Sumaúma em (Brasiléia) – áreas conhecidas pela tensão social e criminalidade.

O brasileiro foi socorrido com urgência e submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Roberto Galindo Teran devido à gravidade dos ferimentos, informações do promotor de Pando Ludwing Cayoja, o cidadão por nome Raul foi alvejado no ombro direito, não corre risco de morte.

A Polícia Departamental de Pando assumiu as investigações para apurar as circunstâncias do crime, que reforça a vulnerabilidade na região de fronteira e acende alerta sobre a violência transfronteiriça que atinge ambos os lados da divisa.

Detalhes do ocorrido

Local: Bairro Mapajo, Cobija (Bolívia)

Socorro: Hospital Roberto Galindo Teran

Situação: Submetido a cirurgia de urgência devido à gravidade dos ferimentos

Investigação: Polícia Departamental de Pando (Bolívia)

Contexto geográfico

Fronteira: Região entre Cobija (Bolívia) e Epitaciolândia/Brasiléia (Brasil)

Área crítica: Mapajo faz divisa com os bairro Centro, Eldorado e Sumaúma

Vulnerabilidade: Histórico de tensão social e criminalidade na região

O caso expõe a fragilidade da segurança na região de fronteira, onde a violência tem caráter transfronteiriço e frequentemente envolve cidadãos de ambos os países. A proximidade com áreas de conhecida tensão criminal no lado boliviano acende alerta para as autoridades brasileiras.

Veja vídeo entrevista com Kike Navala:

