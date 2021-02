Após uma operação realizada nesta quinta-feira na zona sul da cidade de La Paz, a Polícia conseguiu resgatar três mulheres estrangeiras que estavam desaparecidas no Brasil.

“Há vários meses procurávamos esses cidadãos brasileiros, os mesmos desaparecidos em seu país. Sabendo desta situação, realizamos uma busca por eles junto à Polícia Boliviana e os encontramos em um imóvel da zona sul ”, disse o chefe da Divisão de Tráfico e Trânsito, Daniel Tineo.

As mulheres estavam sendo exploradas sexualmente por um homem de nacionalidade boliviana que está sendo detido para fins de investigação.

“O mesmo que capturou esses brasileiros para fins de exploração sexual”, disse.

Segundo informações que ainda não foram confirmadas, uma das brasileiras seria moradora da cidade de Epitaciolândia e pode ser menor de idade. A notícia da detenção das brasileiras movimentou as redes sociais pela fronteira.

No dia 20 de janeiro passado, outra brasileira de 19 anos teria sido descoberta trabalhando em uma rede de prostituição.

As investigações tiveram início após uma denúncia recebida pela Embaixada do Brasil sobre o suposto sequestro da jovem. No entanto, até agora, os parentes da jovem não receberam ligações de sequestradores pedindo dinheiro.

A Polícia está investigando se há mais pessoas envolvidas no caso.

