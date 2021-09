O Flamengo já tem uma baixa confirmada para a partida contra o América-MG no próximo domingo, às 11h, no Independência, válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Isso porque o meio-campista Everton Ribeiro, que atuou em todos os confrontos desde que voltou da Seleção Brasileira, será poupado. A informação é do site “ge”.

Após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, no último domingo, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho havia revelado que o camisa 7 estava com um problema na perna. De acordo com Renato, Everton Ribeiro sequer deveria ter entrado em campo, mas o meia disse à comissão que poderia jogar por 45 minutos.

– O treinador sempre procura o melhor para a equipe. Estávamos perdendo o jogo, coloquei o Bruno já como um teste para quarta. Deixamos Pedro e Gabi para empurrar a zaga. Eu não gosto de tirar o Everton, mas as pessoas não entendem e não têm acesso. O Everton não era nem para ter jogado. Está com um problema na perna. Disse que poderia jogar 45, mais, no máximo, mais alguns minutos. Colocamos porque é sempre uma decisão. E é por isso que saiu. Tem um jogo decisivo na quarta-feira. Temos problemas com Arrascaeta, com o Filipe. Por isso foi substituído naquele momento. Já estava combinado.

Essa, inclusive, é uma forma de ter Everton Ribeiro em boas condições para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. Além dele, o Flamengo ainda trabalha para ter Filipe Luís e Arrascaeta à disposição.