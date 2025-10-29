Brasileirão: Fluminense vence Ceará, ultrapassa Botafogo e entra no G6

Em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense despachou o Vozão por 1 x 0, gol marcado por Renê

A noite foi de alegria para os torcedores tricolores no Maracanã. Em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Cearápor 1 x 0 nesta quarta-feira (29/10). O único gol da partida foi marcado por Renê, de falta.

Com o resultado, o Fluminense ultrapassou o Botafogo e assumiu a 6ª colocação da Série A do Brasileirão, com 47 pontos, e entrou no G6 da competição local. O Ceará segue na parte debaixo da tabela, na 14ª posição. O Vozão está com 35 pontos.

O jogo

A partida no Estádio Mário Filho, o Maracanã, começou movimentada, mas sem finalizações. Apesar da correria, os goleiros Fábio e Bruno Ferreira ficaram mais tranquilos ao longo do primeiro tempo. Porém, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu abrir o placar na primeira oportunidade de gol, mas foi assinalado impedimento.

Porém, no lance seguinte, o Fluminense foi às redes. Aos 25 minutos, Renê cobrou falta de perna esquerda, a bola foi desviada no meio do caminho e morreu no fundo das redes: 1 x 0. No fim da etapa inicial, o Fluminense voltou a assustar e quase fez o segundo com Lucho Acosta. Porém, o impedimento havia sido marcado.

A etapa final foi muito mais movimentada. O Fluminense teve as melhores chances de marcar, inclusive acertando a trave de Bruno Fernandes. O Ceará cresceu no fim da partida, assustando o goleiro Fábio.

Nos acréscimos, o Fluminense construiu uma boa jogada com Keno e Cano. Porém, Bruno Ferreira fez excelente na finalização do camisa número 11 e impediu o tento do Tricolor.

Próximas partidas

Fluminense e Ceará voltam a se enfrentar no próximo domingo (2/11). Em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, o Vozão recebe o Tricolor das Laranjeiras no Estádio Castelão, às 16h.

